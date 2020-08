Tin công nghệ (7/8): Donald Trump ra đòn nặng, TikTok dọa kiện tới cùng

Donald Trump ra đòn nặng, TikTok dọa kiện tới cùng

Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm mọi cá nhân, tổ chức nằm trong quyền xét xử của Mỹ giao dịch với ByteDance, chủ sở hữu TikTok, và Tencent, chủ sở hữu WeChat, sau 45 ngày nữa nhằm "bảo vệ an ninh quốc gia".

Trump muốn "giết chết" Tiktok và mưu mua lại.

Trên website của mình, TikTok cho biết họ có thể ra tòa án Mỹ để đảm bảo được đối xử công bằng sau sắc lệnh của Trump. "Mỹ thường xuyên lạm dụng quyền lực quốc gia và đàn áp một cách vô cớ các công ty không thuộc Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhận xét về sắc lệnh mới.

Đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ tuyên bố TikTok sẽ phải chấm dứt hoàn toàn hoạt động tại Mỹ từ 15/9, trừ khi đạt thỏa thuận bán cho Microsoft hoặc một công ty nào đó của Mỹ.

Samsung sợ "ế" Galaxy Note 20

Những nguồn tin thân cận tiết lộ với The Elec rằng, Galaxy Note20 có lượng đặt trước linh kiện kém 20% so với mẫu Note tiền nhiệm. Nguyên nhân được đề cập là do giảm thiểu rủi ro hàng tồn từ đợt đặt trước linh kiện sản xuất của Galaxy S20 series. Samsung muốn tránh lặp lại sai lầm trong tính toán nhu cầu thị trường so với kỳ vọng nội bộ, ở dòng Note20.

Nhằm hạn chế tối đa lượng linh kiện tồn kho, hãng sẽ thắt chặt kiểm soát đơn đặt hàng các đối tác. Rút kinh nghiệm từ S20 series, Galaxy Note20 Ultra được đặt kỳ vọng sẽ chiếm từ 70% đến 80% tổng doanh số.

Cũng theo The Elec, nếu hãng có thể hoàn thành mục tiêu đối với Note20, khi kết hợp với Galaxy S20 series sẽ đạt số bán gộp của hai dòng flagship là 30 triệu, hoặc có thể nhỉnh hơn một chút. Kết quả này bị xem là bước thụt lùi bởi trong quá khứ, doanh số flagship Samsung có thể đạt tới 40-50 triệu chiếc một năm ở thời hoàng kim, giai đoạn 2014-2017.

Canon méo mặt vì bị hacker thâm nhập

Ít tuần sau khi Garmin bị tin tặc tấn công khiến nhiều dịch vụ bị ảnh hưởng và mất hàng triệu USD, tới lượt Canon bị hacker đánh sập website, và lấy đi nhiều dữ liệu quan trọng.

Canon đối mặt thiệt hại lớn.

Các hacker yêu cầu Canon trả tiền chuộc trong vòng 3 ngày. Nếu sau khoảng thời gian đó mà chưa nhận được tiền, hacker sẽ công khai đăng tải toàn bộ dữ liệu lên website của Maze.

Theo đánh giá của các chuyên gia công nghệ và bảo mật, ransomware là loại mã độc có thể gây thiệt hại lớn và nghiêm trọng nhất hiện nay cho nền kinh tế trên toàn cầu.

Siêu điện thoại tí hon Jelly tạo sức hút

Unihertz đã phát hành điện thoại thông minh siêu nhỏ đầu tiên hỗ trợ 4G, mang tên Jelly, vào năm 2017. Dự án đã thành công, với hơn 10.000 người ủng hộ và thu về 1 triệu USD. Bây giờ công ty đang triển khai dự án tiếp theo của mình, với sản phẩm mang tên Jelly 2, sẽ được phát hành vào tháng 12 và có giá 200 USD.

Nó chỉ nặng 110 gram, chạy Android 10, với quyền truy cập vào bất kỳ ứng dụng Android nào mà người dùng đang có trên những chiếc điện thoại thông thường. Sản phẩm cũng hỗ trợ thẻ MicroSD để dễ dàng truyền dữ liệu và một thẻ SIM kép.

Chiếc điện thoại nhỏ nhưng đủ ứng dụng.

BKAV C85 sản xuất tại Trung Quốc

Hồi tháng 6 vừa qua, BKAV đã hé lộ những thông tin đầu tiên về "C85", một chiếc điện thoại cơ bản (feature phone) giá rẻ nhưng vẫn được trang bị một vài tính năng thông minh.

Ngoài các tính năng, chúng ta có thể thấy được dòng chữ "Made in China" trên vỏ hộp. Điều này cho thấy BKAV C85 được sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là điều không có gì đáng ngạc nhiên, bởi lẽ chính BKAV từng xác nhận rằng C85 là một sản phẩm dựa trên mô hình "ODM", nghĩa là BKAV sẽ mua thiết kế của C85 từ một nhà sản xuất khác. Cách làm này sẽ giúp giảm thiểu chi phí nghiên cứu và sản xuất.