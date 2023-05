Tín hiệu vui cho thị trường bất động sản Bình Dương

Gỡ vướng cho bất động sản Bình Dương

Ngày 23/5, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã ban hành chỉ thị số 10/-CT-UBND "tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương". Văn bản do ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký ban hành.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó, nhiều dự án không triển khai được do vướng một số quy định. Một số dự án nhà ở, bất động sản chậm triển khai do vướng thủ tục pháp lý. Điều này gây lãng phí nguồn lực đất đai, tài chính và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tỉnh Bình Dương đã có những chỉ đạo tập trung gỡ vướng cho thị trường bất động sản. Ảnh: Gia Linh

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Tổ chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản (Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 13/02/2023) rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản để giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, gây cản trở trong quá trình triển khai dự án bất động sản.

Bên cạnh đó, Tổ phối hợp các cơ quan, đánh giá nguyên nhân, các vướng mắc pháp lý đối với từng dự án cụ thể đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa hoặc chậm triển khai, để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất tháo gỡ trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Việc gỡ vướng cho thị trường bất động sản là cú hích giúp doanh nghiệp tại Bình Dương. Ảnh: Gia Linh

Đồng thời, Tổ tập trung lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt, trong đó, chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại phù hợp với từng đối tượng.

Chỉ thị số 10/-CT-UBND đề nghị các doanh nghiệp bất động sản tích cực, chủ động tái cơ cấu lại phân khúc sản phẩm, giá cả, thời hạn và phương thức thanh toán… phù hợp, khả thi, thuận lợi cho khách hàng, người dân, nhất là những đối tượng có nhu cầu thật sự.

Ông Ngô Quang Phúc - Tổng Giám đốc Phú Đông Group (doanh nghiệp có nhiều dự án tại Bình Dương), nhận định: "Việc một dự án bất động sản có phát triển tốt được hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu pháp lý. Thường để làm một dự án cần rất nhiều quy trình, quy định, thủ tục…". Theo ông Phúc, việc tỉnh tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản là tín hiệu vui, là động lực để doanh nghiệp, nhà đầu tư gắn bó nhiều hơn, tăng đầu tư vào tỉnh Bình Dương.

Bình Dương đang phát triển rất tốt thị trường nhà ở. Ảnh: Gia Linh

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có hàng loạt các tập đoàn tên tuổi tham gia đầu tư vào lĩnh vực bất động sản như Vin Group; Hưng Thịnh Group; Kim Oanh Group; Đất Xanh Group; Becamex IDC…