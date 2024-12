Ngày 2/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những ngày qua, nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm "đi lạc" đã được người dân trên địa bàn bắt và đem giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, tính từ đầu tháng 11/2024 đến nay, liên tiếp có 6 con động vật hoang dã quý hiếm được người dân tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm ở tỉnh.

Trong thời gian ngắn, người dân ở Huế liên tiếp giao nộp động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có 4 con trăn gấm là động vật rừng có tên trong sách Đỏ Việt Nam Ảnh: K.L.

Trong số này có 4 cá thể trăn gấm, 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung và 1 cá thể tê tê Java.

Trong số 6 cá thể trăn gấm, 1 cá thể được Hạt Kiểm lâm TP.Huế tiếp nhận từ ông Đặng Trung (trú phường Thuận An, TP Huế), 2 cá thể được Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc và Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 tiếp nhận từ ông Nguyễn Văn Tuấn (trú xã Lộc An, huyện Phú Lộc) và 1 cá thể được Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc tiếp nhận từ ông Hồ Đức Hậu (trú xã Lộc An).

Con rùa hộp trán vàng miền Trung được Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang tiếp nhận từ ông Phạm Văn Huy (trú xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang).

Con thể tê tê Java được Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới tiếp nhận từ ông Nguyễn Viết Phương (trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới).

Con tê tê Java, động vật rừng có tên trong sách Đỏ được Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới tiếp nhận từ ông Nguyễn Viết Phương (trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới). Ảnh: K.L.

Trăn gấm có tên khoa học là Python reticulatus, thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, được quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Rùa hộp trán vàng miền Trung, tên khoa học là Cuora bourreti, là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong sách Đỏ Việt Nam và sách Đỏ thế giới, cần được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt.

Tê tê Java tên khoa học Manis javanica, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB, nằm trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế.