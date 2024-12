Thi công đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua một xã của Quảng Trị vùi lấp ruộng lúa của nông dân

Ngày 2/12, lãnh đạo UBND xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương này vừa thống kê sơ bộ diện tích ruộng của người dân bị vùi lấp do thi công cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - Vạn Ninh

Theo đó, có khoảng 4.000 m2 đất ruộng của người dân bị đất, đá vùi lấp, không thể sản xuất, trong khi vụ Đông – Xuân đang đến gần.

Ruộng lúa bị vùi lấp khi thi công cao tốc ở Quảng Trị khiến nhiều người dân lo lắng vì không thể canh tác trong khi vụ mùa Đông - Xuân sắp đến. Trong ảnh là chị Hồ Thị Liễu (SN 1995, trú thôn Trường Hải, xã Linh Trường) buồn bã vì khoảng 1 sào ruộng của gia đình bị vùi lấp. Ảnh: Ngọc Vũ.

Thông tin từ Chủ tịch UBND xã Linh Trường Hồ Văn Truyền, cho biết trước đó địa phương này nhận được đơn kiến nghị của 15 hộ dân về việc ruộng lúa bị vùi lấp do quá trình thi công cao tốc Bắc – Nam.

Trong đó, ruộng lúa của 6 hộ bị vùi lấp do Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh làm bãi đổ thải phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam; 8 hộ có ruộng bị vùi lấp do Công ty TNHH MTV An Thịnh thi công khu tái định cư cao tốc Bắc – Nam.

Tiếp xúc với PV Dân Việt, chị Hồ Thị Liễu (SN 1995, trú thôn Trường Hải, xã Linh Trường) cho biết, gia đình chị thuộc diện khó khăn nhiều năm nay. Căn nhà cấp bốn của gia đình chị cũng nhờ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương hỗ trợ mới xây dựng được.

Gia đình chị Liễu chỉ có khoảng 1 sào (500m2) đất ruộng làm kế sinh nhai. Tuy không đủ ăn cả năm nhưng dù sao có ruộng canh tác, mỗi vụ gặt hái được vài tạ lúa, phần nào giúp gia đình chị đỡ vất vả mưu sinh.

Thế nhưng, theo chị Liễu, bắt đầu từ năm 2023, đất, đá từ phía thi công đường cao tốc theo nước mưa chảy tràn về, vùi lấp phần lớn diện tích ruộng của chị. Từ đó, gia đình chị không thể sản xuất, ảnh hưởng đến 4 miệng ăn trong nhà.

"Mảnh ruộng phía trên, giáp với ruộng của tôi đã được đền bù vì bị vùi lấp. Thế nhưng ruộng của tôi và những mảnh kế tiếp chưa được đền bù, mặc dù đã bị vùi lấp rất nhiều" – chị Liễu cho biết.

Trả lời PV Dân Việt qua điện thoại vào chiều 2/12, ông Võ Minh Hoài – Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh cho biết, chưa nắm được thông tin ruộng lúa của người dân vùi lấp do quá trình công ty thi công dự án cao tốc Bắc – Nam.

Ông Hoài nói rằng sẽ kiểm tra và trả lời cho báo chí về phương án xử lý.

Ông Nguyễn Văn Hoà - Giám đốc Công ty TNHH MTV An Thịnh cũng cho biết, sẽ kiểm tra thông tin và xử lý sớm.

Ông Võ Đắc Hoá – Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, chính quyền địa phương đã thông báo đến Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đề nghị sớm hỗ trợ người dân bị thiệt hại và có biện pháp khắc phục, tránh lặp lại hiện tượng vùi lấp nêu trên.