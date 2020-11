Tin mới nhất vụ vi phạm giao thông, bị giữ xe, thanh niên cùng người nhà "quậy" CSGT

Liên quan vụ việc vi phạm an toàn giao thông, bị giữ xe, thanh niên cùng người nhà "quậy" CSGT như đã thông tin, ngày 24/11, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã bàn giao vụ việc cho Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Sau vụ việc, phía công an đã mời những người có liên quan về trụ sở Công an phường 25, quận Bình Thạnh để làm việc. Qua làm việc, N.V.T (21 tuổi) thừa nhận có uống rượu bia khi lưu thông qua ngã tư Hàng Xanh. Sau đó, tổ công tác Đội CSGT Hàng Xanh chặn lại dẫn tới vụ việc như mạng xã hội đăng tải. Clip nam thanh niên cùng người thân "quậy" CSGT ở TP.HCM. Do vụ việc không có gì nghiêm trọng, Công an phường 25 chỉ tới hỗ trợ và bàn giao vụ việc cho Đội CSGT Hàng Xanh tiếp tục xử lý. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh cho hay phía lực lượng vẫn đang giữ xe của người vi phạm nồng độ cồn vào rạng sáng 23/11. Phía đơn vị đã có báo cáo vụ việc lên cho Phòng PC08, Công an TP.HCM. Như đã thông tin, rạng sáng 23/11, tổ công tác Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Lúc này, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên tên là N.V.T (21 tuổi) điều khiển xe máy chở theo một cô gái. Do thấy T có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng kiểm tra. Hình ảnh vụ việc. Qua kiểm tra, công an phát hiện T vi phạm nồng độ cồn vượt quá mức 0,4mg/l khí thở. Lực lượng đã lập biên bản tạm giữ xe máy. Ngoài ra, T không xuất trình được bằng lái, giấy đăng ký xe nên tổ công tác lập thêm các biên bản vi phạm. Sau đó, lực lượng yêu cầu T ký vào biên bản xử phạt, nhưng T không chấp hành. Tổ công tác đưa xe máy của T lên xe chuyên dụng. T cùng người thân phản ứng, giằng co với CSGT và lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp. Vụ việc khiến nhiều người theo dõi dùng điện thoại quay lại. Công an phường 25, quận Bình Thạnh đã có mặt và đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc. Trong sáng và chiều cùng ngày, một số tài khoản trên mạng xã hội đăng tải clip lên mạng và thu hút khá nhiều lượt xem, chia sẻ. Hầu hết mọi người mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý… Hiện, công an đang điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.