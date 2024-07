Tin mới vụ tài xế hoảng loạn sau va chạm giao thông, dùng dao tự đâm vào ngực ở Hà Nội

Cụ thể, vụ tài xế hoảng loạn sau tai nạn giao thông, dùng dao tự đâm vào ngực ở đường Vĩnh Khang (xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, TP.Hà Nội), qua tiến hành kiểm tra, cơ quan công an xác định nam tài xế điều khiển xe ô tô không có nồng độ cồn trong cơ thể.

Nam tài xế chiếc xe Hyundai i10 màu đỏ đã có biểu hiện không bình thường sau va chạm giao thông trên đường. Người này thậm chí còn lấy dao tự đâm vào ngực, đốt quần áo trong xe ô tô. Ảnh: CAHN

Về diễn biến vụ việc, Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/7/2024, tại trước số nhà 103 đường Vĩnh Khang, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, xảy ra vụ tai nạn giao thông do va chạm giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 30E-530.05 do V.V.H (SN: 1979; HKTT: Thạch Thất, Hà Nội) điều khiển với 01 xe mô tô làm người điều khiển xe mô tô gãy chân, được đưa đi Bệnh viện cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, H có biểu hiện không bình thường và chạy vào nhà dân gần đó lấy 01 con dao (loại gọt hoa quả) tự đâm vào ngực.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngọc Hồi cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thanh Trì đã khẩn trương đến hiện trường vận động, khuyên ngăn nhưng H tiếp tục dùng bật lửa đốt quần áo trong xe ô tô.

Các lực lượng đã kịp thời dập lửa, khống chế đưa H đến Bệnh viện sơ cứu (hiện sức khỏe của H đã dần ổn định). Tiến hành kiểm tra, xác định V.V.H không có nồng độ cồn trong cơ thể.