TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Anh chồng truy sát em dâu, đang chở bạn gái bất ngờ bị chém xối xả

Anh chồng chém em dâu, cháu dâu tử vong

Thông tin từ Dân Trí: Vào khoảng gần 18h ngày 27/10, khi bà M.T.N. (SN 1964, ở xóm 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang ở nhà thì bất ngờ bị anh chồng là Phạm Khắc Tiến (trú cùng xóm) xông vào chém khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: CATH)

Thời điểm trên, con dâu bà N. là chị L.T.P. đang ở nhà cũng bị Phạm Khắc Tiến chém trọng thương. Chị P. ngay sau đó đã được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Được biết, chị P. đang mang thai khoảng hơn 20 tuần tuổi.

Thời điểm xảy ra vụ án, chỉ có bà N. và con dâu ở nhà. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng, chính quyền và lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ án. Hiện nghi phạm đã được cơ quan công an bắt giữ.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chị P. bị thương nặng, sốc mất máu. Các bác sĩ đã tập trung cứu chữa cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, đến sáng nay, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận, nạn nhân thứ hai (là con dâu của nạn nhân thứ nhất, đang mang thai) cũng đã tử vong vì thương tích quá nặng .

Khởi tố nữ đối tượng mạo danh đại tá Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/10, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan (SN 1977, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Mai Thị Lan. Ảnh: CACC

Về diễn biến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm trước đó tiếp nhận đơn tố giác của vợ chồng anh Phạm Quang V. và chị Vương H. (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) về việc bà Mai Thị Lan đã 4 lần vay với tổng số tiền 1 tỷ đồng, nhưng mới trả được 88 triệu và có dấu hiệu bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng xác minh, điều tra và làm rõ nhân thân lai lịch đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh V và chị H. là Mai Thị Lan.

Cơ quan Công an cũng xác định, đây là đối tượng chính trong một đường dây chuyên giả danh công an , mạo nhận là có mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao để xây dựng lòng tin và thực hiện thành công hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Tại cơ quan Công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên đã buộc đối tượng Lan khai báo thành khẩn các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của mình.

Chở bạn gái đi đêm, nam thanh niên bị truy sát nhầm, tử vong

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 21 đối tượng trong vụ truy sát nhầm người đi đường tại khu vực trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trong số 21 bị can này, 17 bị can bị truy tố về tội "Giết người", 4 bị can bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng truy sát nhầm đối thủ thời điểm mới bị bắt giữ. (Ảnh: CTV)

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 23/2/2021, do mâu thuẫn, Ngô Thành Luân (SN 1997, trú tại Đà Lạt, Lâm Đồng) cùng đồng bọn mang theo dao, kiếm, dao quắm, túyp sắt đuổi đánh nhóm của Hoàng Thế Anh (SN 2003, trú tại Thanh Trì, Hà Nội).

Bực tức vì việc bị đuổi đánh, Hoàng Thế Anh đã gọi đồng bọn khoảng 20 người đi trên 15 xe máy, cầm theo hung khí gồm túyp nước gắn dao nhọn, dao tông, kiếm, dao mèo... đi tìm kiếm nhóm Ngô Thành Luân để đánh trả thù.

Khi đến trước cửa Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, gặp một nhóm đi khoảng 6-7 xe máy ngược chiều cầm theo hung khí, Thế Anh phóng một tuýp sắt hàn dao về phía nhóm này.

Một số đối tượng phóng xe máy đuổi theo nhóm trên nhưng bị mất dấu nên quay lại đường Trần Hưng Đạo, nhập vào nhóm của Thế Anh, tiếp tục di chuyển về hướng Bệnh viện 108.

Khoảng 1h18 ngày 24/2, nhóm của Thế Anh đi đến gần cổng Bệnh viện 108, nhìn thấy anh Nguyễn Hoàng Minh điều khiển xe máy chở bạn gái cùng khoảng 20-30 người điều khiển xe máy đi ngược chiều từ đường Trần Khánh Dư rẽ vào đường Trần Hưng Đạo. Tưởng nhầm là nhóm của Luân nên Thế Anh cùng đồng bọn sử dụng hung khí chém vào nhóm đi ngược chiều.

Các đối tượng dùng tuýp sắt gắn dao nhọn, dao tông chém anh Minh, khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong sau đó.

Bắt đối tượng nghi giết người trong công ty do ghen tuông



Ngày 28/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với H.V.B (28 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về vụ án mạng vừa xảy ra tại Công ty TNHH J.B (đóng tại KCN Suối Tre, thuộc phường Suối Tre, TP.Long Khánh).

Đối tượng B. Ảnh công an cung cấp

Nạn nhân tử vong là anh P.Đ.D.A (29 tuổi, ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai).

Cụ thể đêm 27/10, công an đã nhận được tin báo xảy ra án mạng tại Công ty TNHH J.B nên ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.