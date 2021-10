Chị gái phát hiện em trai 8 tuổi nằm gục bên vũng máu với nhiều vết thương

Như Dân Việt đã đưa tin, đêm 25/10, thông tin từ lãnh đạo xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận sự việc trên và cho biết hiện lực lượng công an đang vào cuộc điều tra vụ việc.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, em Đ đã tử vong ngay sau đó. Ảnh: CTV

Theo đó, vào khoảng 17h cùng ngày, vợ chồng anh H.T.Q (thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) cùng con gái đầu là H.T.D đi gieo ngô ngoài đồng, cháu H.T.Đ (8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Sơn Ninh) ở nhà một mình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, em H.T.D cảm thấy đau đầu dữ dội nên xin bố mẹ về trước. Khi em D vừa về đến trước thềm nhà thì phát hiện em trai là Đ nằm gục bên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể nên đã hô hoán, cầu cứu người dân xung quanh.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu của em D, hàng xóm đã đưa em Đ đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

"Qua kiểm tra, công an phát hiện trên cơ thể cháu bé có nhiều vết thương ở vùng lưng, vùng tay, phía sau gáy, nghi bị chém nhiều nhát", lãnh đạo xã Sơn Ninh cho biết.

Cứu hộ Phó Giám đốc Sở ở Quảng Trị cùng 6 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết

Như Dân Việt đã đưa tin, trưa nay (26/10), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị triển khai tiếp cận cứu hộ 7 người bị mắc kẹt giữa đập tràn công trình thuỷ lợi Nam Thạch Hãn, trong đó có 1 Phó Giám đốc Sở.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu từ ông Trần Hữu Hùng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Trị, khoảng 9h sáng cùng ngày, tàu chở đoàn công tác của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị không may bị chết máy khi gần qua đập tràn Nam Thạch Hãn (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 người, trong đó có 4 cán bộ của Sở GTVT tỉnh Quảng trị, 3 lái tàu và ông Hoàng Đức Việt.

Theo ông Hùng, trong 4 cán bộ của Sở đang gặp nạn có ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị.

Khi tàu trôi vào vùng nguy hiểm , 8 người đã nhảy khỏi tàu. Trong đó 7 người bám được vào trụ bê tông nổi giữa đập tràn Nam Thạch Hãn, riêng ông Việt bị nước cuốn mất tích.

14h30 ngày 26/10, toàn bộ 7 người bị mắc kẹt giữa đập tràn công trình thuỷ lợi Nam Thạch Hãn, trong đó có Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị Trần Ngọc Sơn đã được lực lượng chức năng và người dân cứu hộ thành công.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang lên phương án, triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Bỏ trốn lúc nửa đêm, 2 nữ nhân viên quán bia ở Hà Nội trình báo bị nhốt, đánh

Dân Việt đã đưa tin, ngày 13/10, 2 cô gái tên H (SN 2002, Bắc Giang) và V (SN 2003, Hà Tĩnh) đến gặp Vũ Văn Mạnh (SN 1994, chủ quán bia trên địa bàn xã La Phù) để xin làm nhân viên.

Ngày 15/10, khi H và V xin về nhưng không được Mạnh đồng ý. Đến khoảng 23h ngày 16/10, 2 nữ nhân viên quán bia trốn được ra ngoài , đến công an trình báo.

Tại cơ quan công an, 2 người này khai bị đấm đá, hành hung, thậm chí bị nhốt tại một phòng trọ ở xã La Phù.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Hoài Đức đã bắt giữ Vũ Văn Cao (SN 1995, Xuân Trường, Nam Định) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời truy bắt Vũ Văn Mạnh.

Xác định được tài khoản tấn công, đổi tên Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 26/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật vụ Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị đổi tên .

Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị đối tượng xấu tấn công, thực hiện đổi thành tên khác. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khoảng 16 giờ 23 phút ngày 25/10, trang Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị đối tượng xấu tấn công, thực hiện đổi thành tên khác.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đối tượng xấu có tài khoản Facebook “Thai Phan”. Ngay sau khi phát hiện, đội ngũ quản trị viên đã kịp thời khắc phục sự cố, liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Facebook phản ánh về tình trạng, sơ hở của Facebook trong khâu kiểm soát, chính sách bảo mật.

Vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, chưa để xảy ra việc kẻ xấu lợi dụng, tấn công, đổi tên trang Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện ý đồ xấu.

Bắt được nghi phạm lẻn vào nhà khống chế 2 vợ chồng, nhốt vào nhà vệ sinh

Hôm nay (26/10), thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án giết người, cướp tài sản ở phường 4, TP.Trà Vinh. Hiện danh tính người này chưa được cơ quan công an công bố.

Nghi phạm được dẫn giải về cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh cung cấp)

Trước đó, tối 24/10, ông D.T (SN 1956) cùng vợ là bà P.T.S (SN 1956, ở phường 4, TP.Trà Vinh) đang xem ti vi tại nhà thì nghe tiếng động bên ngoài cửa.

Ông T bước ra ngoài kiểm tra thì phát hiện có người lạ từ hàng rào nhảy vào trong sân và chạy lên lầu.

Ông T đi theo đến lầu 2 thì phát hiện thanh niên cao khoảng 1,6m, dáng người gầy, mặc áo thun, quần ngắn màu trắng và đội mũ bảo hiểm màu hồng. Thanh niên này tiến tới đâm ông T nhiều nhát dao và đẩy ngã xuống cầu thang.

Bà S nghe tiếng tri hô nên chạy ra thì cũng bị kẻ lạ mặt lao tới đâm nhiều nhát dao. Sau khi khống chế, tên cướp đưa cả hai nạn nhân vào nhà vệ sinh.

Tại nhà vệ sinh, tên cướp tra hỏi nơi cất giấu tài sản, sau đó rời đi. Một lúc sau, bà S không còn nghe tiếng động nên đẩy cửa nhà vệ sinh và bước ra ngoài, gọi điện thoại cho người thân, hàng xóm đưa 2 vợ chồng đến bệnh viện.