TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt 2 đối tượng vụ nổ súng giữa Quy Nhơn; xông vào nhà dân trộm chó

Bắt 2 đối tượng gây ra vụ nổ súng giữa Quy Nhơn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/3, lãnh đạo Công an Bình Định cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Khương và Trần Công Sĩ, 31 tuổi, để điều tra hành vi nổ súng ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang mở rộng vụ án, truy bắt người liên quan.

Xe máy bị bể, nghi do súng nổ. Ảnh: TĐ

Sĩ có hai tiền án Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Khương có tiền án về tội Cướp tài sản. Cả hai đều nghiện ma tuý, đang điều trị ở một trung tâm tại Bình Định. Cả hai quen nhau tại trung tâm này rồi xảy ra mâu thuẫn.

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai nhận khoảng sáng 28/2, Trần Công Sĩ chạy xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, khi gần đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP.Quy Nhơn) thì gặp Nguyễn Duy Khương (đang ngồi sau xe máy do thanh niên khác chở) đi từ hướng cây xăng Trần Hưng Đạo vượt lên xe của Sĩ.

Thấy Sĩ, Khương liền cầm súng bắn một phát làm Sĩ hoảng sợ lao xe ra giữa ngã tư rồi bị ngã xe. Khương tiếp tục bắn phát thứ 2 nhưng không trúng.

Vụ nổ súng giữa trung tâm Quy Nhơn. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, Sĩ đứng dậy lấy một vật hình súng, vừa chĩa về phía Khương vừa bỏ chạy về phía bên đường thì Khương và đồng bọn phóng xe đuổi theo. Khương cầm súng nhảy xuống xe thì Sĩ xông vào định giật súng, Sĩ bị Khương bắn thêm 1 phát nhưng không trúng.

Thấy Sĩ bỏ chạy, Khương lên xe để đồng bọn chở đi về phía đường Bạch Đằng. Sĩ nghĩ Khương hết đạn nên cầm vật hình súng chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại lấy xe rời đi.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 mẫu kim loại nghi đầu đạn. Ngoài ra còn thu giữ được 2 mảnh nhựa ghép nghi của phần báng súng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh niên xông vào nhà dân trộm chó giữa ban ngày, vung dao chống trả khi chủ ngăn cản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/3, ông Đinh Hữu - Chủ tịch UBND xã Cát Chánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết, Công an xã đang điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ bắt trộm chó trên địa bàn trong thời gian qua.

Sáng nay (1/3), nhiều tài khoản Facebook ở Bình Định đã chia sẻ clip về việc người đàn ông xô cổng trong tay một phụ nữ rồi chạy vào sân bắt chó giữa ban ngày. Người này sau đó đã lên xe máy của một đồng bọn chờ sẵn ở trước để tẩu thoát.

Clip: Gã trai lạ mặt xông vào nhà dân trộm chó giữa ban ngày tại Bình Định.

Clip này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trước hành vi của 2 người đàn ông bắt trộm chó. Nhiều người cho rằng đây là hành vi "cướp chó" và mong lực lượng công an sớm vào cuộc để điều tra, xử lý.

Theo tìm hiểu, vụ việc trong clip nói trên xảy ra tại nhà ông L.V.T ở thôn Phú Hậu (xã Cát Chánh) vào sáng 26/2.

Lúc này, ông T và vợ là bà T.T.K.C đang ở nhà dưới. Nghe tiếng chó sủa, bà C ra trước cổng (đang mở) thấy 2 người đàn ông ngồi trên xe máy đứng ngoài đường. Tưởng có người đi lạc đường nên bà C hỏi để chỉ đường.

Gã trai lạ mặt xông vào nhà dân trộm chó giữa ban ngày, khiến chủ nhà hoảng sợ. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, lúc này, người đàn ông ngồi phía sau (đeo khẩu trang) xông lại, chỉ vào sân nhà rồi đẩy cổng trong tay bà C, chạy vào ôm chó rồi bỏ chạy ra ngoài.

Bà C ngăn cản thì người này một tay cầm chó, tay còn lại đưa hung khí ra hăm dọa. Quá hốt hoảng, bà C kêu chồng nhưng khi ông T chạy ra sân thì 2 người này đã mang chó đi mất.

Cũng trong sáng 26/2, tại nhà ông M.X ở thôn Chánh Hội (xã Cát Chánh) cũng xảy ra vụ đánh bả chó, do 2 người đàn ông nói trên gây ra.

Ngang nhiên xông vào nhà dân trộm chó. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông X, do địa phương nhiều lần xảy ra vụ trộm chó nên gia đình ông thường xuyên nhốt chó trong nhà.

Khoảng 6h30 sáng 26/2, ông thả chó ra ngoài đi vệ sinh. Đến 7h cùng ngày, nghe tiếng chó sủa nên anh trai ông X ra mở cổng để chó chạy vào nhà. Lúc này, có 2 người đàn ông đi xe chạy lòng vòng trước nhà ông X rất nhiều lần.

Sau đó, xe máy dừng trước cổng, một người xuống đi bộ qua lại, đứng nghe điện thoại một lát rồi cả hai mới chịu bỏ đi. Anh trai ông X nhanh trí, phát hiện bả chó được bỏ ngay trước cổng nhà nên đã thu gom, bỏ xuống cống thoát nước.

Bắt kẻ tông gãy chân đại úy công an

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 1/3, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi can tông gãy chân cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên đường Võ Thị Sáu.



Đối tượng bị bắt giữ là Thạch Anh Bằng (19 tuổi, quê Sóc Trăng). Công an đang xét hỏi Thạch Anh Bằng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện trường vụ Bằng tông cảnh sát. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin từ công an, Bằng là tài xế tông gãy chân đại úy Lê Ngọc Bảo Châu (cán bộ Cục CSGT) tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào tối 26/2.

Cụ thể tối 26/2, tổ công tác thuộc Cục CSGT phối hợp với Đội CSGT trật tự Công an TP.Biên Hòa thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa.

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện một thanh niên chạy xe máy không biển số có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, người này tăng ga bỏ chạy, tông trúng đại úy Châu, khiến đại úy té ngã xuống đường, gãy chân, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây họa, Bằng bỏ trốn.

Vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng: Khởi tố bị can Nay Y Tá, tạm giam 4 tháng

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng, ngày 1/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nay Y Tá để điều tra về tội giết người.

Nay Y Tá là nghi phạm trong vụ án nghiêm trọng tại tổ dân phố M'Lọn, thị trấn Thạnh Mỹ khiến 2 người chết là Ma Huyền (40 tuổi, vợ Tá), Pơ Jum Nai Đơng (50 tuổi chị vợ Tá) và 2 người bị thương nặng gồm Ya Tạo (73 tuổi) và Ka Nhàu (70 tuổi) là cha mẹ vợ của Tá.

Đối tượng Nay Y Tá bị khởi tố để điều tra về tội giết người liên quan đến vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/2, Nay Y Tá và vợ là chị Ma Huyền xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng trong trại bò của gia đình. Bố mẹ của chị Ma Huyền ở gần đó, thấy vợ chồng con gái xô xát nên đã sang căn ngăn.

Khu vực nuôi bò của gia đình Nay Y Tá và chị Ma Huyền, nơi xảy ra vụ án nghiêm trọng.

Sau đó, Nay Y Tá đã dùng gậy đánh chị Huyền, ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu gục tại chỗ. Chị gái vợ của Tá là Pơ Jum Nai Đơn chạy ra đường tiếp tục kêu cứu thì cũng bị Tá đuổi theo dùng gậy đánh gục tại chỗ. Hậu quả khiến chị Ma Huyền và Pơ Jum Nai Đơn tử vong, ông bà Ya Tạo và Ka Nhàu bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu, điều trị tích cực.

Gia đình tổ chức tang lễ cho 2 nạn nhân trong vụ án.

Người nhà của hai nạn nhân tử vong trong vụ việc cũng cho biết, Nay Y Tá là người có tính khí cọc cằn, thường xuyên có mâu thuẫn rồi đánh đập chị Huyền. Mỗi lần vợ chồng cãi lộn là Nay Y Tá sử dụng bạo lực. Năm 2022, Tá cũng đánh vợ và chị vợ rồi phải ra Công an thị trấn giải quyết, tuy nhiên do gia đình đã xin giải quyết nội bộ gia đình.

Bắt tạm giam 3 đối tượng côn đồ đánh người nhập viện sau mâu thuẫn tại quán bar

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú tại phường Phú Nhuận, thành phố Huế), Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997, cùng trú tại phường An Đông, thành phố Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: C.Q.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 27/2, Vũ, An, Phước đến quán bar New DTV ở 102 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế. Tại đây Vũ gặp Nguyễn Tấn Triều (SN 1986, trú tại phường Trường An, thành phố Huế) đang ngồi bàn bên cạnh.

Triều và Vũ có lời qua tiếng lại và bảo vệ quán bar đưa cả nhóm Vũ, Triều ra khỏi quán.

Nhóm Triều thanh toán tiền ra về và đứng trước cửa hàng Điện máy Chợ Lớn (số 100 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế). Lúc này, Vũ, An, Phước sử dụng hung khí bất ngờ tấn công, gây thương tích cho nhóm của Triều.

Cơ quan công an lấy lời khai 3 đối tượng côn đồ trong nhóm Nguyễn Minh Vũ về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: C.Q.

Hậu quả, Triều bị thương tích phải nhập viện cấp cứu và 4 người khác trong nhóm Triều thương tích nhẹ. Đến nay, Triều đã ổn định sức khỏe và có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế nhanh chóng xác minh và bắt giữ Vũ, An, Phước.