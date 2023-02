TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Rượt đuổi, nổ súng bắn nhau trên đường phố; 2 vợ chồng chết trong nhà khóa cửa

Kinh hoàng cảnh rượt đuổi, nổ súng bắn nhau trên đường phố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/2, tại khu vực giao nhau giữa ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Phan Đình Phùng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ nổ súng, khiến nhiều người hốt hoảng.

2 thanh niên mặc áo mưa, người ngồi sau cầm vật dụng nghi giống súng. Ảnh cắt từ clip

Theo clip người dân ghi lại, 2 thanh niên đèo nhau trên xe máy, đang trên đường thì bất ngờ người ngồi sau, đã rút một vật giống súng bắn hướng về 1 thanh niên đang chạy xe máy theo phía sau.

Vụ việc xảy ra, khiến chiếc xe máy cùng thanh niên ngã xuống đường, nhiều người chứng kiến hốt hoảng. Sau đó, cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục diễn ra.

Người dân địa phương cho biết, sự việc diễn ra rất nhanh vào sáng nay (28/2), với 2 tiếng nổ lớn.

"Hai người mặc áo mưa đèo trên xe máy, người ngồi sau rút súng bắn", một nhân chứng tại hiện trường cho hay.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận, có xảy ra vụ nổ súng và đang khoanh vùng, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ việc trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa cửa, dấu hiệu vụ án mạng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/2, Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho hay đang điều tra vụ một cặp vợ chồng tử vong trong ngôi nhà. Nhà chức trách bước đầu xác định đây là án mạng, không có dấu hiệu tự tử.

Khoảng 20h tối hôm trước, anh H (SN 1989) là cháu của bà Hoàng Thị Trường (SN 1965) do không liên lạc được với bà nên đến nhà tìm. Tới nơi, anh thấy khóa cửa, gọi không ai trả lời.

Căn nhà nơi phát hiện 2 vợ chồng tử vong. Ảnh: Báo Bắc Giang



Anh H do vậy cùng một số người phá khóa để vào trong và phát hiện bà Trường tử vong trong tư thế nằm úp trên giường, cơ thể có nhiều vết thương. Ông Trần Văn Quang (SN 1964, chồng của bà Trường) tử vong dưới nền nhà, tay cầm một dao nhọn.

Sự việc sau đó được trình báo tới công an. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và đang điều tra sự việc.

Nổ đầu đạn, 1 người đàn ông tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/2, ông Nguyễn Văn Cẩm - Chủ tịch UBND xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi - cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến một người tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Nạn nhân là anh H.T.L (36 tuổi, ngụ ấp Chất Đốt, xã Châu Hưng A).

Hiện trường vụ nổ đầu đạn khiến một người tử vong. Ảnh: CTV

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, người nhà anh L nghe tiếng nổ lớn ở kho cách nhà chính khoảng 2m. Khi chạy đến, họ phát hiện anh L đã tử vong, hiện trường có nhiều mảnh vỡ cửa kính, mái tôn bị hư hỏng, vách tường nhà thủng lỗ.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, vợ và mẹ nạn nhân ở nhà sau nên may mắn không bị thương.

Cũng theo ông Cẩm, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong do nổ đầu đạn cối 60mm, tuy nhiên chưa xác định nguyên nhân phát nổ. Người nhà cũng không rõ anh L đem đầu đạn về từ khi nào. Khoảng 5 năm trước người này từng đem giao nộp cho xã đội một đầu đạn.

2 nhóm học sinh ẩu đả giữa sân trường, nhiều người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/2, trên mạng xã hội lan truyền video clip về 2 nhóm học sinh được cho là ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái rượt đuổi, ẩu đả. Hình ảnh trong video cho thấy vụ việc có sự chứng kiến của nhiều người.

2 nhóm học sinh ẩu đả giữa sân trường ở Yên Bái.

Một số nhân chứng cho hay, sau khi 2 nhóm học sinh ẩu đả, đã có nhiều người bị thương, thậm chí 1 người trong số đó đã phải nhập viện cấp cứu.



Trao đổi với PV, ông Phạm Đức Huy - Chủ tịch UBND thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) xác nhận vụ việc 2 nhóm học sinh ẩu đả trên xảy ra trên địa bàn.

2 nhóm học sinh ẩu đả ngay tại sân Trường THPT Thác Bà, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 9 giờ 10 phút ngày 27/2, tại Trường THPT Thác Bà xảy ra việc 2 nhóm học sinh ẩu đả. Ngay khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng thị trấn Thác Bà đã vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, Công an thị trấn Thác Bà đã triệu tập các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm đến cơ quan điều tra để làm rõ. Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đã có kết quả giám định pháp y vụ nữ trưởng văn phòng công chứng bị đá gây thương tích

Như Dân Việt đã thông tin: Thượng tá Lê Văn Tuấn, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), ngày 27/2 đã ký thông báo kết luận giám định pháp y đối với thương tích của chị N.T.T, trong vụ "Cố ý gây thương tích", "Làm nhục người khác" xảy ra tại một văn phòng công chứng, thuộc tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long vào ngày 23/2 vừa qua.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị N.T.T do thương tích gây nên hiện tại là 1%. "Tổn thương nêu trên do vật tày tác động trực tiếp gây nên", thông báo kết luận ký ngày 27/2 nêu rõ.

Hình ảnh người đàn ông đá vào mặt nữ Trưởng văn phòng công chứng trên địa bàn TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long cũng đã có thông báo về việc tiếp nhận tố giác về tội phạm. Cụ thể, ngày 24/2, cơ quan này tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.T.T, Trưởng Văn phòng công chứng N.T.T, với nội dung ngày 23/2 chị bị Vũ Tiến Dũng, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng nhổ nước bọt vào mặt và dùng chân phải đá vào bên trái mặt làm chị T. cảm thấy bị xúc phạm và bị thương tích ở mặt, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Chị T đề nghị Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án và xử lý đối với Vũ Tiến Dũng về hành vi làm nhục và gây thương tích cho chị. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung trên.

Vết bầm tím trên mặt chị N.T.T - Trưởng Văn phòng công chứng sau khi bị người đàn ông đá.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 23/2, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông tới một văn phòng công chứng có hành động to tiếng, dùng tay chỉ vào mặt một nữ trưởng phòng công chứng và có lời lẽ thô tục.

Ngược lại, mặc dù bị xỉ vả, nhưng nữ Trưởng phòng công chứng vẫn ứng xử chừng mực, nhiều lần đề nghị người đàn ông bình tĩnh và ngồi nói chuyện. Song, người đàn ông có lời lẽ đe dọa, thậm chí người đàn ông này còn có hành động nhổ nước bọt vào mặt nữ Trưởng phòng công chứng sau đó chị này phản ứng lại thì bị người đàn ông dùng chân đá khiến nữ Trưởng phòng công chứng té ngã, phải nhập viện.

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra tại Văn phòng công chứng N.T.T (khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Sau khi xem đoạn clip nói trên, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra bất bình trước hành động côn đồ của người đàn ông.

Liên quan đến sự việc này, chị N.T.T. đã làm đơn cầu cứu, gửi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.