TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt Chủ tịch Tập đoàn Thuận An; dùng hung khí đâm 2 người thương vong

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với:

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng và các bị can bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc) và Đàm Văn Cường (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang), cùng bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Hoàng Thế Du (Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang), bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định trên, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Thuận An Group) tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An được thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch.

Thuận An Group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản.

Bắt nghi phạm dùng hung khí đâm 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/4, Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hưng để phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ án mạng xảy ra tối 14/4.

Trước đó, tối 14/4, Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương đã tiếp nhận 2 thanh niên 17 tuổi là Tăng Văn Phát và Nguyễn Hoàng Lương Quyền (cùng ngụ xã Ka Đô, huyện Đơn Dương) với nhiều vết đâm trên người. Sau đó, thông tin trên được trình báo đến Công an huyện Đơn Dương.

Nguyễn Thanh Hưng là nghi phạm dùng hung khí đâm 2 thanh niên 17 tuổi thương vong.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Đơn Dương xác định Nguyễn Thanh Hưng là nghi phạm gây ra vụ việc trên và tiến hành tạm giữ.

Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, tối cùng ngày, Hưng đến một cửa hàng tạp hóa gần nhà để mua đồ. Tại đây, Hưng đã gặp Phát và Quyền, sau đó xảy ra mâu thuẫn, Hưng bị một trong hai thanh niên đấm vào mặt. Bị đánh nên Hưng đã dùng con dao có sẵn trong người ra tấn công khiến Phát tử vong, Quyền bị trọng thương.

Sau khi gây án, Hưng đã về nhà rồi vào phòng ngủ cho đến khi bị bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Đơn Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

2 người tử vong, 2 người bị thương trong vụ sập mái kính ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/4, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, cho biết khoảng 10h cùng ngày tại một công trình ở số 22, ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam, xảy ra vụ sập mái kính khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ sập mái kính khiến 2 người tử vong ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.

Theo nhà chức trách, ngôi nhà trên dạng hình ống, chủ đầu tư tự thuê thợ vào sửa chữa mái kính tại khu vực giếng trời thì xảy ra vụ tai nạn.

Hậu quả khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân đồng thời tổ chức thăm hỏi, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Nam thanh niên ở Hà Nội cướp taxi vì mâu thuẫn với tài xế

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội, đã bắt giữ Hoàng Khương Duy (25 tuổi, trú phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp ô tô taxi.

Khoảng 22h tối 14/4, sau khi uống rượu tại một quán bar ở phố Yên Phụ, Duy ra cửa, gọi anh T., lái xe taxi hãng G7 để về.

Duy yêu cầu anh T. chở về khu vực phường Văn Chương, quận Đống Đa. Trên đường về, Duy cho rằng anh T. đi đường không đúng ý mình nên xảy ra mâu thuẫn với nam tài xế.

Hoàng Khương Duy tại cơ quan công an. Ảnh: L.N.

Hai bên to tiếng, Duy dùng tay ghì cổ anh T. vào ghế lái, tay phải cầm điện thoại đấm liên tục vào đầu, mặt, ngực, bụng của nam tài xế. Nam tài xế này sau đó bỏ chạy khỏi xe và tri hô.

Thấy vậy, Duy nhảy vào ghế lái, điều khiển phương tiện bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, Duy đã gây ra va chạm với một số phương tiện khác, khiến người tham gia giao thông ngã ra đường. Khi đến phố Lương Sử C, nam thanh niên bỏ lại xe và chạy bộ trốn thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, anh T. đã đến Công an quận Đống Đa trình báo sự việc. Đến sáng 15/4, Duy đến trụ sở Công an quận Đống Đa đầu thú.

Sập tường ở Thừa Thiên Huế khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Chiều 15/4, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Đức Lộc - Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ sập tường khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 14h ngày 15/4 tại ngôi nhà của gia đình ở địa chỉ số 23 Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc.

Vụ bức tường ki-ốt ở Thừa Thiên Huế bất ngờ đổ sập trong quá trình phá dỡ đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương (ảnh minh họa).

Theo ông Trần Đức Lộc, vụ sập tường xảy ra khi gia đình ở số 23 Lê Trung Đình đang tiến hành phá dỡ bức tường ki-ốt kinh doanh tại nhà. Trong quá trình phá dỡ bức tường, do tường yếu vì đã được xây dựng lâu năm nên bất ngờ bị đổ sập.

Vụ sập tường khiến ông Lê Văn G (48 tuổi, trú phường Thuận Lộc) tử vong, đồng thời khiến 3 người khác bị thương, đang được cấp cứu ở bệnh viện gồm ông Đặng C (59 tuổi), anh Lê Văn H (28 tuổi) và anh Lê Văn S (31 tuổi, cùng trú TP.Huế).

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND phường Thuận Lộc đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.