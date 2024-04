Thông tin vụ việc nam thanh niên đang nằm võng cùng bạn gái ở công viên thì bị đâm tử vong từ CAND: Chiều 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Công an đang kiểm tra hiện trường nơi anh N.T.H. bị đâm. Nguồn: CAND

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày tại công viên dưới chân cầu Trần Hưng Đạo (thuộc phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết).

Theo thông tin ban đầu, anh N.T.H. (SN 2002, ngụ Phan Thiết) đang nằm võng cùng bạn gái ở công viên trên thì có một thanh niên khác đến gây chuyện. Sau đó, anh H. bị đâm, bỏ chạy một đoạn đến đầu cầu Trần Hưng Đạo thì nằm gục. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh H. đã tử vong.

Công an đã tiến hành truy xét và đưa được nghi can về trụ sở Công an phường để làm việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí và lấy lời khai những người biết việc, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Theo Báo Bình Thuận: Khi bị bắt, nghi can có biểu hiện bị "ngáo đá".

Công an khám nghiệm hiện trường nơi anh N.T.H ngã gục, ở đầu cầu Trần Hưng Đạo. Nguồn: CAND

Theo PLO: Sau khi bắt được nghi can, qua khai thác nhanh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định ban đầu vụ án mạng là do ghen tuông.



Cơ quan điều tra xác định nghi can Đ.V.S. (34 tuổi, ngụ Đức Long, Phan Thiết) trước đây có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng một thời gian nhưng không đăng ký kết hôn với chị V.T.K.D. (29 tuổi, ngụ xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận). Sau khi không còn sống chung với nghi can, chị D. có phát sinh quan hệ tình cảm với anh N.T.H.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.