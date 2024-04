Mâu thuẫn tình cảm, nam nghi phạm dùng dây nịt siết cổ bạn gái tử vong

Ngày 14/4, Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An).

Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ giết người. Nguồn: LĐ

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/4, người dân báo tin có vụ giết người tại một nhà trọ (khu dân cư Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An).



Nhận tin báo, cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường, phát hiện một thi thể nữ. Qua xác minh, nạn nhân là Đ.T.Q. (sinh năm 1994, quê tỉnh Quảng Ngãi).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1996, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Qua đấu tranh, Thành khai nhận mình và chị Q. có quan hệ tình cảm. Gần đây, cả hai có mâu thuẫn, Thành dùng dây nịt siết cổ chị Q. tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Điều tra vụ một người nước ngoài nghi sàm sỡ bé gái trong siêu thị ở TP.HCM

Ngày 14/4, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ một người đàn ông nước ngoài nghi sàm sỡ bé gái trong một siêu thị ở phường 5 (quận Gò Vấp).

Trước đó tối 13/4, Công an phường 5 (quận Gò Vấp) nhận tin trình báo của chị C. (ngụ quận Gò Vấp) về việc con gái của chị C. nghi bị một người đàn ông nước ngoài sàm sỡ.

Theo nội dung trình báo, chị C. đưa con gái học lớp 4 đến một siêu thị trên đường Phan Văn Trị để vui chơi. Sau đó, bé gái thông báo cho mẹ biết mình bị một người đàn ông nước ngoài sàm sỡ. Người mẹ tá hỏa dẫn theo con gái đến đồn công an để trình báo.

Công an phường 5 báo cáo sự việc lên Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp. Cảnh sát sau đó lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ việc.

Nghi chồng chở tình nhân, người phụ nữ dùng gạch đập kính ô tô gây náo loạn phố Hà Nội

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 14/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa mời ba người có liên quan đến sự việc "đánh ghen" trên phố Trần Phú - Chu Văn An, xảy ra vào khoảng 22h hôm qua (13/4) lên cơ quan công an để làm việc.

Người phụ nữ dùng gạch đập kính ô tô. (Ảnh chụp màn hình). Nguồn: Dân Trí

"Tại cơ quan công an, người đàn ông cầm lái ô tô thừa nhận người phụ nữ có hành vi gây rối là vợ mình. Thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông và một người khác ngồi trong xe, họ không có hành động gì. Chúng tôi đang lập hồ sơ xử lý chị vợ do có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng", vị lãnh đạo nói.

Trước đó, đêm 13/4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip cho rằng một người phụ nữ đánh ghen trên phố Trần Phú thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.

Người phụ nữ đưa tấm ảnh chồng mình và các con cho nhiều người cùng xem. (Ảnh chụp màn hình). Nguồn: Dân Trí

Theo đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ chặn một chiếc ô tô con trên đường Trần Phú. Phía trong ô tô là một người đàn ông cầm lái chở theo một cô gái.

Đỉnh điểm của sự việc, người phụ nữ này liên tiếp dùng gạch đập cửa kính ô tô. Trong khi đó, hai người phía trong xe cố thủ và không ra ngoài.

Sau khi lấy gạch đập kính ô tô, người phụ nữ đưa điện thoại của mình cho nhiều người dân chứng kiến và nói rằng: "Đây là chồng tôi, có cả các con tôi".

Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội. Các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế bị ùn tắc kéo dài.

Nhận được thông tin, Công an phường Điện Biên đã có mặt để giải tán đám đông.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đang nằm võng cùng bạn gái ở công viên thì bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Công an đang kiểm tra hiện trường nơi anh N.T.H. bị đâm. Nguồn: CAND

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày tại công viên dưới chân cầu Trần Hưng Đạo (thuộc phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết).

Theo thông tin ban đầu, anh N.T.H. (SN 2002, ngụ Phan Thiết) đang nằm võng cùng bạn gái ở công viên trên thì có một thanh niên khác đến gây chuyện. Sau đó, anh H. bị đâm, bỏ chạy một đoạn đến đầu cầu Trần Hưng Đạo thì nằm gục. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh H. đã tử vong.

Công an đã tiến hành truy xét và đưa được nghi can về trụ sở Công an phường để làm việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí và lấy lời khai những người biết việc, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Khi bị bắt, nghi can có biểu hiện bị "ngáo đá".

Công an khám nghiệm hiện trường nơi anh N.T.H ngã gục, ở đầu cầu Trần Hưng Đạo. Nguồn: CAND

Sau khi bắt được nghi can, qua khai thác nhanh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định ban đầu vụ án mạng là do ghen tuông.



Cơ quan điều tra xác định nghi can Đ.V.S. (34 tuổi, ngụ Đức Long, Phan Thiết) trước đây có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng một thời gian nhưng không đăng ký kết hôn với chị V.T.K.D. (29 tuổi, ngụ xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận). Sau khi không còn sống chung với nghi can, chị D. có phát sinh quan hệ tình cảm với anh N.T.H.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Vờ mua rồi cướp vàng trên tay chủ tiệm, bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 14/4, Trưởng Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An), thượng tá Trương Nhật Minh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Thoại (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng vừa cầm giật sợi dây chuyền vàng tại tiệm vàng ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An, sau đó đã bị bắt gọn. Clip: Thiên Long

Khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, đối tượng Thoại chạy xe máy từ TP.HCM xuống thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, sau đó ghé vào tiệm vàng Bảo Yến (khu phố 8, thị trấn Bến Lức) do bà N.T.H.V (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) làm chủ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thoại (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị bắt về hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: Thiên Long

Đứng xem khá lâu, đối tượng Thoại hỏi mua 1 lắc trọng lượng 3 chỉ vàng loại 24K, khi chủ tiệm lấy ra cho Thoại xem, Thoại giả vờ đồng ý mua.

Nhìn xung quanh thấy vắng khách, đối tượng nhanh tay giật lấy số vàng trên tay chủ tiệm rồi bỏ chạy ra ngoài.

Nghe tiếng tri hô, dân phòng thị trấn đang đi làm nhiệm vụ cùng người dân truy đuổi, khống chế, bắt giữ được Thoại và giao cho công an.

Chủ tiệm vàng cho biết, khi chị vừa la lên thì đã thấy 2 anh dân phòng dừng lại, lao vào quật ngã đối tượng một cách nhanh gọn.