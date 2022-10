Bộ Công an bắt Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can (từ trái sang): Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng, Hồ Bửu Phương. Ảnh: Bộ Công an

Cùng tội danh, C03 khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Huệ Vân, 34 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor - vợ của nhạc sĩ Thanh Bùi; Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, 50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan.

Nhà chức trách xác định, bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn 2018-2019.

Bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, tên gọi là Trương Muội, là doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. Chồng bà Lan là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam

Năm 1992, bà Lan thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, sau đó mở rộng sang kinh doanh bất động sản. Vạn Thịnh Phát được nhiều người biết đến khi sở hữu hàng loạt dự án, tòa nhà lớn tại các vị trí "vàng" ở TP.HCM.

Trộm đột nhập biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: FBNV

Chiều 8/10, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp Công an TP.Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ mất trộm tài sản lớn xảy ra tại căn biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Theo người thân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người nhà ca sĩ này phát hiện trong căn biệt thự có nhiều đồ đạc bị xáo trộn. Sau khi kiểm tra, phát hiện bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Theo nguồn tin, hiện tại các tài sản bị mất trong căn biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà chưa thống kê xong.

Được biết, căn biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà nằm ven sông Sài Gòn, rộng khoảng 300m2.

Lời khai ban đầu vụ thanh niên mới ra tù dùng dao đâm người tử vong giữa đường

Sáng 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tiếp tục đấu tranh làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên đường Hà Huy Tập.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 14h chiều 7/10 tại ngã ba đường Hà Huy Tập - Nguyễn Hữu Thấu, TP.Buôn Ma Thuột, đối tượng Đỗ Quang Mạnh chạy xe máy và va chạm một xe hơi 7 chỗ. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi.

Đối tượng Đỗ Quang Mạnh bị bắt giữ sau 5 giờ gây án.

Sau đó, đối tượng Đỗ Quang Mạnh đã rút dao trong người đâm tài xế xe ô tô khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là ông Y Thim Byă (56 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) - một nghệ nhân tâm huyết với tiếng cồng chiêng Tây Nguyên.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi dùng dao đâm chết nạn nhân, đối tượng Mạnh đã nhanh chóng bỏ trốn. Do đó, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các phòng của Công an tỉnh để truy bắt đối tượng.

Sau khoảng 5 giờ gây án, đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đang từ đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) ra hướng đường Hồ Chí Minh để tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, ngụ xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) đã khai nhận hành vi giết ông Y Thim Byă.

Về nguyên nhân, bước đầu đối tượng khai khi đi xe máy trên đường thì bị xe ôtô vượt mặt nên bực tức rượt theo. Khi dừng lại thì cả 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Lúc này, Mạnh đã rút con dao thái lan mua trước đó đâm 2 nhát vào ông Y Thim Byă.

Tuy nhiên, lời khai này đang tiếp tục được cơ quan công an chứng minh, làm rõ.

Được biết, Mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm 6 tháng về tội Cố ý gây thương tích và vừa ra tù được 3 ngày.

Diễn biến mới vụ bé 4 tuổi tử vong bất thường trong lớp học mầm non

Ngày 8/10, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo Công an huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), cho hay: "Đang chờ kết luận của cơ quan điều tra. Hiện thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình".

Trường Mầm non Bắc Sơn (xã Thanh Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Trung Thuần

Nói với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Tâm - Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa (huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Vụ việc một trẻ mầm non tử vong bất thường trong lớp ở Trường Mầm non Bắc Sơn (xã Thanh Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Hiện cháu bé đã được gia đình đưa về nhà để tổ chức tang lễ".

Theo ông Tâm, gia đình cháu Phạm Thái S. (SN 2018, học lớp nhỡ Mầm non Bắc Sơn) thuộc diện bình thường. Cháu S. ở với ông bà nội, bố mẹ cháu đang ở Nhật và hiện đang làm thủ tục để về nước.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào trưa 7/10, sau giờ ngủ trưa như thường lệ ở Trường Mầm non Bắc Sơn (xã Thanh Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) có hơn 200 trẻ cùng dậy lúc 14 giờ và tiếp tục buổi học chiều, tuy nhiên, cháu Phạm Thái S. (SN 2018, học lớp nhỡ Mầm non Bắc Sơn) không dậy, cô giáo đến kiểm tra thì phát hiện tử vong.

Ngay lập tức, giáo viên đã báo cáo khẩn cấp sự việc lên ban giám hiệu nhà trường và đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa khu vực Bắc Sơn nhưng được kết luận cháu đã tử vong trước khi vào phòng khám.

Sát hại mẹ vợ vì mâu thuẫn tiền nuôi con

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa bắt giữ Hoàng Văn Hải (SN 2000, ở huyện Bảo Lâm) để điều tra hành vi giết người.

Hải bị bắt với cáo buộc sát hại mẹ vợ. Ảnh: Công an Cao Bằng

Vụ án mạng xảy ra khoảng 19h ngày 5/10. Khi đó, bà Ma Thị Mỵ (SN 1976) bị chính con rể là Hoàng Văn Hải dùng dao đâm vào bụng. Do vết thương quá nặng, người phụ nữ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ Hải và thu giữ tang vật gây án.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân án mạng do Hải và vợ (tức con gái bà Trỉ) đã ly thân, con chung của họ sống với Hải. Gần đây, 2 người mâu thuẫn tiền đóng góp nuôi con nên anh ta dùng dao sát hại mẹ vợ.