TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm cứa cổ tài xế taxi; thông tin mới vụ 5 người chết bất thường ở Hưng Yên

Đã bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/1, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tài xế taxi bị một đối tượng nam vờ làm khách đi xe, dùng dao cứa cổ xảy ra tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nghi can Lê Văn Trường. Ảnh: ANTĐ

Theo trình báo, đêm 14/1, anh N.K.H (lái xe taxi, SN 1977, trú tại ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dừng xe tại khu chung cư trên địa bàn phường Trung Văn (Nam Từ Liêm) có một nam thanh niên đến thuê chở đi nơi khác.

Khi đến đoạn đường vắng, nam thanh niên lấy con dao mang theo người cứa vào cổ anh H.

Trước tình huống bất ngờ, anh H. đã chống cự, mở cửa chạy ra ngoài, nam thanh niên trên cũng bỏ chạy.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân trình báo cơ quan công an và được đưa vào viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp, khẩn trương, tích cực điều tra làm rõ và đến 22h ngày 15/1 đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản manh động trên.

Đối tượng được xác định là Lê Văn Trường (SN 1991) trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trường từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản vào năm 2012.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Vụ 5 người tử vong bất thường ở Hưng Yên: Thông tin từ Giám đốc Công an tỉnh

Trao đổi về vụ 5 người tử vong bất thường ở Hưng Yên trưa 16/1, đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vị lãnh đạo, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã lấy mẫu giám định của các nạn nhân nhưng đến nay chưa có kết quả. "Vụ việc có nhiều vấn đề khi cả nhà ăn cùng nhau nhưng có người bị, có người không sao", đại tá Trường nói.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nói chưa thể nhận định điều gì cho đến khi có kết quả giám định.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Zing

Ông Bùi Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) cũng cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Y tế cùng vào cuộc để hỗ trợ việc điều tra, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân.

Theo ông Phúc, bản thân ông cũng không thể lý giải được nguyên nhân sự việc. Anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi) không ăn cùng bữa cơm định mệnh ấy nhưng sau đó người này cũng bị ngất, hôn mê sâu và tử vong .

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, theo Công an tỉnh Hưng Yên, vào trưa 26/12/2021, tại gia đình ông N.T.S (49 tuổi, ở thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động) tổ chức ăn cơm trưa với các con, cháu.

Sau đó xảy ra vụ việc đau lòng, 2 người con gái và 2 cháu ngoại của ông S. tử vong. Trong bữa trưa của gia đình ông S. có 9 người gồm vợ chồng ông S. và gia đình 2 người con gái là chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi), 2 người con chị Tươi là cháu N.V.H.N. (8 tuổi), cháu N.T.T. (3 tuổi, trú ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động) và chị Nguyễn Thị Tình (25 tuổi) cùng chồng là P.V.V. (26 tuổi) 2 con là P.T.A.B. (4 tuổi), P.G.Tr. (3 tuổi, trú xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Đến buổi chiều cùng ngày, chị Tươi, cháu N. và chị Tình, cháu B. có triệu chứng nôn ói, co giật được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị. Đến tối cháu B. và cháu N. tử vong. Chị Tươi tử vong trong chiều 28/12/2021 và đến 13h ngày 29/12/2021, chị Tình cũng không qua khỏi.

Ngày 15/1/2022, anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi) dù không ăn cơm cùng nhưng cũng tử vong sau 20 ngày nhập viện điều trị.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Điều tra vụ ô tô biển xanh 80A giả, phát hiện cả loạt "phù hiệu của Bộ Công an" trong xe

Ngày 16/1, thông tin từ thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa chuyển một phương tiện và người điều khiển có dấu hiệu nghi vấn sang cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Theo báo cáo của thiếu tá Phạm Văn Chiến, ngày 15/1, tổ công tác của Đội CSGT số 6 gồm tổ trưởng Trương Xuân Hòa và 2 thành viên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện một xe ô tô biển xanh có nghi vấn.

Đối tượng Trần Văn Dân và chiếc xe mang biển kiểm soát 80A màu xanh giả. Ảnh: CACC

Theo đó, khoảng 17 giờ 25 phút, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng, tại ngã ba Phạm Văn Đồng – Đỗ Nhuận, tổ công tác phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 80A 024.39 lưu thông trên đường có nghi vấn.

Qua kiểm tra, lái xe là Trần Văn Dân (SN 1985, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện.

Dân chỉ xuất trình được 1 giấy chứng nhận đăng ký xe bản photocopy, 1 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản photocopy.

Tổ công tác xác minh nhanh biển kiểm soát trên thì được biết biển thuộc sở hữu của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an.

Đối chiếu số khung, số máy trên xe không trùng khớp với số khung, số máy theo biển kiểm soát 80A-024.39.

Tiếp tục kiểm tra, phát hiện trên xe có 1 đèn dạng đèn ưu tiên (loại đèn nháy xanh - đỏ); 10 phù hiệu trong đó có 7 phù hiệu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 1 phù hiệu Bộ Công an Tổng cục IV; 1 phù hiệu Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm…

Nhận định phương tiện có nguồn gốc không rõ ràng, tổ công tác đã bàn giao phương tiện, người điều khiển, các phù hiệu trên xe cho Công an phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) để điều tra, làm rõ theo quy định.

Tên cướp trước khi gây án khuyên nữ chủ nhà "bình tĩnh": Dương tính với SARS-CoV-2

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 16/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ Đỗ Ngọc Tú (21 tuổi, trú quận Long Biên) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Nghi phạm Đỗ Ngọc Tú là F0 tại thời điểm bị bắt. Nguồn: Zing

Theo cảnh sát, Tú không có nghề nghiệp ổn định. Do nợ tiền của nhiều người nên anh ta lên kế hoạch cướp tài sản.

Tối 14/1, Tú thủ dao bầu rồi đi bộ quanh khu vực bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, và các tòa chung cư lân cận để tìm cơ hội gây án. Khi tạt qua nhà chị N.T.L. trong ngõ 147 đường Nguyễn Hoàng, tên cướp thấy chỉ có nữ gia chủ và 2 con nhỏ nên đột nhập.

Theo lời khai của nghi phạm, hắn dùng dao uy hiếp chị L. và khuyên: "Chị bình tĩnh, em là cướp. Chị có tiền và tài sản thì mang ra đây, đừng để mọi chuyện đi quá xa… đừng để em làm liều".

Sau đó, Tú cướp điện thoại iPhone 11 Pro Max của bị hại rồi ép nạn nhân đưa thẻ ATM và cung cấp mật khẩu ngân hàng. Thấy 3 người trong nhà lo sợ, Tú lục lọi tài sản nhưng không tìm được gì. Trước khi bỏ đi, tên cướp dọa nạn nhân "không được báo công an và báo cho ai, nếu báo sẽ quay lại tìm".

Sau khi cướp được điện thoại và thẻ ngân hàng của chị L., Tú ra cây ATM rút được 3 triệu đồng. Ở lần rút thứ 2, thẻ bị khóa nên tên cướp không lấy được thêm tiền. Khuya cùng ngày, Tú bán chiếc iPhone của bị hại với giá 6 triệu đồng.

Tiếp nhận tin trình báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy vết tên cướp.

Rạng sáng 15/1, cơ quan điều tra bắt giữ Tú lẩn trốn tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Sau khi bắt giữ nghi phạm, Tú được cảnh sát cho test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, vụ vây bắt nghi phạm cướp tài sản khiến nhiều cán bộ đơn vị trở thành F1.

Ôtô tông 5 xe máy trên phố, tài xế có nồng độ cồn cao

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại khu vực ngã tư Trưng Nữ Vương giao nhau với Nguyễn Đình Chiểu vào chiều tối 15/1.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, thời điểm trên, tài xế Đỗ Hữu Hiếu (46 tuổi, ở huyện Long Hồ) lái ôtô mang biển số Vĩnh Long, lưu thông từ phường 1 đến phường 4.

Hiện trường vụ tai nạn, khiến hai người bị thương nặng. Nguồn: Zing

Khi đến ngã tư Trưng Nữ Vương giao nhau với Nguyễn Đình Chiểu, ôtô do Hiếu cầm lái đã tông vào 5 xe máy phía trước.

Cú tông mạnh khiến 2 người đi trên xe máy bị thương nặng và đang cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, phần đầu ôtô biến dạng, nhiều xe máy bị hư hỏng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế ôtô 1,2mg/lít khí thở, vượt gấp nhiều lần so với quy định.