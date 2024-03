TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm hiếp dâm nữ sinh, cướp tài sản; xông vào nhà chém 2 bà cháu thương vong

Bắt nghi phạm hiếp dâm nữ sinh, cướp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/3, Công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) cho biết đã phối hợp Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt khẩn cấp, tạm giữ nghi phạm Thạch Ngọc Bảo (19 tuổi, ngụ Sóc Trăng, hiện sống lang thang) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Nghi phạm Thạch Ngọc Bảo (19 tuổi, ngụ Sóc Trăng, hiện sống lang thang) bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Ảnh: CACC

Chiều 18/3, Công an huyện Tân Trụ tiếp nhận tin tố giác tội phạm của ông N.V.P (40 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Trụ).

Theo trình báo, con gái của ông P (N.A.T, 14 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Tân Bình) bị một đối tượng dùng vũ lực, khống chế bóp cổ đến ngất xỉu để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp tài sản gồm: 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 1 cái bóp... và rời khỏi hiện trường cách Quốc lộ 1 chừng 700m.

Tập trung điều tra truy xét, đến 14 giờ 45 phút ngày 19/3, cảnh sát hình sự tỉnh Long An đã bắt giữ nghi phạm Bảo đang ngồi chơi game trong tiệm ở Quốc lộ 1, phường 2, TP.Tân An.

Theo lời khai, đối tượng kết bạn với T qua mạng xã hội. Trưa 18/3, Bảo được T mời về nhà chơi do gia đình đi vắng.

Ngồi chơi khá lâu, đến hơn 12 giờ, bất ngờ đối tượng Bảo đòi được "yêu" nhưng nạn nhân T không đồng ý và chống cự quyết liệt. Thấy nhà không có người, đối tượng dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm, đồng thời cướp tài sản trước khi rời khỏi.

Bảo chạy xuống TP.Tân An bán 2 điện thoại được 750.000 đồng, bán xe máy cho tiệm ve chai được 720.000 đồng rồi đi chơi game.

Riêng nạn nhân khi tỉnh dậy bò được ra sân kêu cứu, được mọi người xung quanh giúp đỡ báo công an.

Năm 2022, đối tượng Bảo bị TAND huyện Tam Bình (Vĩnh Long) xử phạt 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản, vừa ra tù ngày 22/6/2023.

Chiều 20/3, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ Trịnh Phước Trung đã thưởng nóng lực lượng phá án 20 triệu đồng.

Kinh hoàng gã trai xông vào nhà chém bé 3 tuổi tử vong và bà cháu bé nguy kịch

Tối 20/3, lãnh đạo UBND xã An Dũng (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) thông tin với PV Dân Việt: "Khoảng 13h30 ngày 20/3, tại thôn Quang Tiền, xã An Dũng, đối tượng Võ Văn Quý (32 tuổi) xông vào nhà, dùng dao chém nhiều nhát vào bà L.T.H. (56 tuổi) và bé trai P.T.H. (3 tuổi). Thời điểm trên, bà L.T.H. đang cho cháu trai P.T.H. ăn trong nhà".

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: PV

Hàng xóm khi nghe thấy tiếng hét lớn liền chạy qua khống chế Quý, bàn giao cho công an. Đồng thời, đưa 2 nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu, tuy nhiên cháu bé đã tử vong. Bà H. được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện ở Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang cơ quan chức năng huyện Đức Thọ tiếp tục điều tra làm rõ.

Đâm chết người vì bị đòi nợ 1 triệu đồng

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều tối 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã quyết định tạm giữ Ngô Nhựt Quân (sinh năm 2005, cư trú thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Khám nghiệm hiện trường vụ án. Nguồn: Báo An Giang

Vụ án xảy ra tại khóm Thị 2, thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Nạn nhân là Nguyễn Văn Ba Đô (sinh năm 2006, cư trú xã Kiến An, huyện Chợ Mới).



Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 0 giờ ngày 20/3, trong lúc Quân đang nhậu với bạn bè tại xã Kiến Thành thì Nguyễn Văn Ba Đô nhắn tin đòi nợ 1.000.000 đồng, do Quân đã mượn trước đó, dẫn đến cả hai cự cãi, rồi thách thức đánh nhau.

Ngô Nhựt Quân. Nguồn: Báo An Giang

Tức giận, Quân lấy dao tự chế, rồi điều khiển môtô đến thị trấn Chợ Mới tìm Đô. Vừa gặp nhau, Quân đã bị Đô cầm dao tự chế chém.

Lúc này, Quân bỏ chạy khoảng 50m, sau đó quay lại, cầm dao tự chế đâm vào ngực Đô. Đô bỏ chạy 20m thì gục xuống bất tỉnh, được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Còn Quân đến Công an thị trấn Chợ Mới đầu thú.



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang đã thành lập đoàn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp Công an huyện Chợ Mới điều tra, xác minh làm rõ vụ án. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của Đô do suy tuần hoàn cấp, bởi vết dao đâm thấu ngực, thủng tim.

Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nói “cùng chịu trách nhiệm với anh em, không có quanh co”

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/3, TAND TP.HCM tiếp tục tổ chức phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát. Sau khi nghe các luật sư bào chữa cho mình, bị cáo Trương Mỹ Lan được Hội đồng xét xử (HĐXX) mời lên bục để tự bào chữa bổ sung cho bản thân. Bị cáo Lan bày tỏ: “Tôi đau xót khi Viện kiểm sát (VKS) nói mình khăng khăng chối tội những ngày qua…”.

Trương Mỹ Lan nói rằng sẽ cùng anh em SCB chịu trách nhiệm, cảm thấy đau xót khi VKS nói mình chối tội, đổ lỗi cho anh em... Ảnh: Lê Giang

Theo bị cáo Lan, bị cáo đã khai bản thân cảm thấy có trách nhiệm, khi tham gia tái cơ cấu SCB, làm các nhân viên SCB vô tình phạm tội. Bị cáo Lan khẳng định sẽ cùng anh em SCB chịu trách nhiệm.



Trước đó, theo nhận định của VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng.



Tuy nhiên, VKS cho rằng bị cáo Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải.

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Từ đó, đại diện VKS cho rằng cần loại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Về khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Lan nêu giai đoạn bị tạm giam "trái tim vẫn rỉ máu để SCB hoạt động bình thường, đề nghị luật sư liên hệ với các nhà đầu tư tiếp tục tham gia tái cơ cấu SCB, có điều họ nói phải gặp tôi".

Bị cáo Trương Mỹ Lan nhiều lần nhắc đến việc có tổ chức tài chính, nhà đầu tư sẽ tham gia vào khắc phục hậu quả vụ án thì HĐXX cắt ngang bị cáo và nhấn mạnh "nếu có HĐXX tạo điều kiện ngay, chỉ cần bị cáo nói HĐXX sẽ tạo điều kiện ngay".

Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình cho 3 tội danh "tham ô tài sản", "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "đưa hối lộ".

Với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SBC bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống, có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau.

Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm của bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Đến năm 2022, nhóm của bị cáo Trương Mỹ Lan còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ đồng tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Cơ quan tố tụng xác định, để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh “xúc động rơi nước mắt” khi nghe bị hại trình bày

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/3, phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu tiếp tục diễn ra. Các bị hại được trình bày quan điểm của mình.

Ngày mở phiên tòa hôm qua (19/3), có hơn 1.000 bị hại tới tòa, tập trung cả ở phòng xử và rạp lưu động ở sân tòa, nhưng bước sang ngày thứ 2, chỉ còn khoảng 100 người có mặt.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng bị dẫn giải tới tòa.

Trình bày quan điểm của mình, nhiều bị hại ghi nhận việc bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, đã tự nguyện nộp lại đủ hơn 8.600 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị hại tên Cao Minh Hằng khai, từng thấy Tân Hoàng Minh là công ty lớn, có tên tuổi nên đã cùng người nhà mua 3 hợp đồng trái phiếu, tổng trị giá 500 triệu đồng. Số trái phiếu này được trả lãi nhiều lần như cam kết.

"Tôi ghi nhận tấm lòng của ông Đỗ Anh Dũng phát biểu ngày hôm qua, ông ấy nói rằng chưa bao giờ có ý định lừa đảo. Tôi công nhận Tân Hoàng Minh sai với Nhà nước, sai về luật, bây giờ họ phải chịu phạt", bà Hằng nói, thêm rằng vụ án là điều không may xảy ra. Bà đề nghị được nhận lại đủ 500 triệu đồng đầu tư trái phiếu.

Ngược lại, một bị hại cho rằng số tiền Tân Hoàng Minh đã nộp và số tiền cơ quan điều tra tịch thu để khắc phục hậu quả (hơn 8.600 tỷ đồng) dù "ở trong kho bạc vẫn sinh lãi" nên cần bồi thường cho người mua trái phiếu cả gốc và lãi.

Khoảng hơn 1.000 bị hại đã đến tòa theo giấy triệu tập, nhiều người trong đó xin giảm nhẹ cho Đỗ Anh Dũng và đồng phạm.

Tại tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng cho hay khi nghe trình bày của bị hại đã "xúc động rơi nước mắt". Bị cáo xin trình bày phương án bồi thường, trong đó tiền gốc sẽ được trả đầy đủ.

Về lãi đến hạn của các trái phiếu bị hại đã mua trước khi ông bị bắt, Chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng "sẽ trả đầy đủ", còn các khoản lãi trái phiếu sau thời điểm này sẽ do tòa án quyết định. Các phần lãi được chi trả dựa trên "tự nguyện và thiện chí", bởi theo bị cáo Dũng, tiền huy động được từ trái phiếu chưa phát sinh lợi nhuận.

Cũng tại tòa, đại diện Vietinbank chi nhánh Tây Thăng Long trình bày, có 4 hợp đồng quản lý tài sản đảm bảo cho Tân Hoàng Minh trong quá trình doanh nghiệp này phát hành trái phiếu với tổng giá trị 12,4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang yêu cầu nhà băng nộp lại số này. Phía Vietinbank khẳng định nếu tòa xác định nguồn tiền trên là bất hợp pháp, ngân hàng sẽ tuân theo phán quyết của tòa.

Sáng mai (21/3), tòa tạm nghỉ và tiếp tục vào buổi chiều với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Anh Dũng cùng các đồng phạm trong hệ thống của Tân Hoàng Minh đã phát hành trái phiếu với lý do xây dựng các dự án bất động sản. Tuy nhiên khi bán được trái phiếu, nhóm này không dùng đúng mục đích nên bị xác định lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.