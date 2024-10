TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nhóm đối tượng nổ súng trên đường; lừa 4.800 người, chiếm đoạt 700 tỷ đồng

Bắt nhóm đối tượng nổ súng trên đường

Khoảng 23h30 ngày 22/10, tại khu vực gần Khách sạn Lamaison (tổ 4, phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) xảy ra vụ cãi vã giữa nhóm đối tượng gồm 5 người.

Hiện trường vụ nổ súng được người dân ghi lại. Nguồn: VOV

Do ồn ào, người dân ở khu vực gần đó đã nhắc nhở thì bị các đối tượng chửi bới lại. Sau đó, 1 đối tượng trong nhóm đã dùng súng bắn về hướng người dân rồi cả nhóm lên xe 5 chỗ màu trắng BKS 20A-295.51 bỏ chạy về hướng tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Bùi Chí Thanh. Nguồn: VOV

Nhận được tin báo của người dân, Công an thành phố Cao Bằng đã tổ chức lực lượng truy bắt. Đến khoảng 23h45 cùng ngày, Công an thành phố đã giữ được Bùi Chí Thanh (SN 1985, trú tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) là một đối tượng trong nhóm này.

Nhóm 4 đối tượng còn lại tại cơ quan công an. Nguồn: VOV

Đến khoảng 14h00 ngày 23/10, tổ công tác của Công an tỉnh Cao Bằng gồm Công an thành phố Cao Bằng, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Bắc Kạn, Công an tỉnh Thái Nguyên vận động thành công các đối tượng còn lại ra đầu thú, trong đó có đối tượng nổ súng là Bùi Trung Kiên (SN 1998, trú tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Tang vật của vụ nổ súng. Nguồn: VOV

Các đối tượng còn lại gồm Phạm Doanh Phương (SN 1999, trú tại xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Ân Văn Thiện (SN 1993, trú tại thôn Bình Ca, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), Dương Hồng Nghĩa (SN 1997, trú tại xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn và một số tang vật khác có liên quan.

Lừa 4.800 người, chiếm đoạt 700 tỷ đồng

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel do bị can Lã Quốc Trưởng - Chủ tịch HĐQT công ty thực hiện.

Theo hồ sơ, để có tiền mua nhà, ô tô và tiêu xài cá nhân, Trưởng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel tuyển dụng nhân viên, tự phong các chức vụ cao cấp và thành lập thêm nhiều chi nhánh tại 5 tỉnh, thành.

Lã Quốc Trưởng thời điểm bị bắt.

Sau đó, Trưởng cho tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu về Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel đang đầu tư, kinh doanh nhiều lĩnh vực và kêu gọi người dân ký "hợp đồng hợp tác kinh doanh" với hình thức mua bán cổ phiếu, trả lãi suất cao.

Tiếp đó, Trưởng tổ chức các sự kiện, hội thảo rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao; đồng thời trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem những địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác đầu tư, đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay, trả lương, hoa hồng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân...

Trưởng sau đó đóng cửa trụ sở công ty nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Tính đến thời điểm bỏ trốn, Lã Quốc Trưởng đã chiếm đoạt của hơn 4.800 bị hại ở khắp 63 tỉnh, thành với số tiền khoảng 700 tỷ đồng.

Hồi tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lã Quốc Trưởng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan điều tra xác định những nhà đầu tư ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel là bị hại của vụ án và đã gửi ủy thác điều tra đến các Cơ quan điều tra cấp quận, huyện theo địa chỉ trên hợp đồng để tiếp nhận thông tin, ghi lời khai, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được kết quả ủy thác của các Cơ quan điều tra cấp quận, huyện; xác định thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người không hợp tác hoặc chuyển nơi cư trú, không đến trình báo. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị người bị hại liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel, khẩn trương đến Cơ quan điều tra công an cấp quận, huyện (nơi người bị hại ghi trên hợp đồng) phối hợp làm việc hoặc liên hệ điều tra viên Lê Hữu Long (0918607007) để phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng có liên quan.

Chiếm đoạt tiền hỗ trợ học sinh, nguyên Hiệu trưởng ở Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 23/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt bị can để tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Bị can Trần Ngọc Hà - nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Tuấn



Theo đó, chiều 22/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Hà, sinh năm 1977, trú tại thôn Na Lang, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà; nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà. Ảnh: Thanh Tuấn

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn trước khi thực hiện.

Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định, từ năm 2022 – 2023, Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, với số tiền 765.264.000 đồng. Trong tổng số tiền nêu trên, Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt 52.538.200 đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà tại xã Tà Chải, huyện Bắc Hà.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sắp xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo án tử hình của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 23/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 47 bị cáo khác.

Trong vụ án này các bị cáo đã bị kết án về nhiều tội danh, bao gồm: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo quyết định, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 25/11, dưới sự điều hành của chủ tọa Huỳnh Thanh Duyên.

Trước đó, tháng 4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù cho tội Vi phạm quy định cho vay, 20 năm cho tội Đưa hối lộ, và tử hình cho tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt mà bà Lan phải chấp hành là tử hình. 85 đồng phạm khác bị phạt từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Xuân Huy

Bản án sơ thẩm cũng yêu cầu bà Trương Mỹ Lan bồi thường cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) số tiền lên tới 677.800 tỷ đồng từ 1.243 khoản vay.

Sau bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ quyết định. Cùng với bà, chồng bà là ông Chu Lập Cơ, cháu bà Trương Huệ Vân và nhiều bị cáo khác cũng đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan như Công ty Quốc Cường Gia Lai, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh và Công ty T&H Hạ Long... cũng đã gửi kháng cáo.

Bản án sơ thẩm xác định bà Trương Mỹ Lan đã lợi dụng vai trò cổ đông gần như tuyệt đối tại SCB để chỉ đạo các lãnh đạo ngân hàng rút tiền nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Bà đã trực tiếp chỉ đạo việc rút tổng cộng 5,2 triệu USD để che giấu tình trạng tài chính yếu kém của SCB.

Bà Trương Huệ Vân cũng bị xác định đã giúp bà Lan hợp thức hóa việc rút tiền thông qua 52 công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế, dẫn đến thiệt hại của SCB lên tới 1.088 tỷ đồng.

Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, cũng bị xác định là đã ký các biên bản và quyết định có nội dung thế chấp tài sản trái quy định, tạo điều kiện cho bà Lan rút tiền từ SCB, gây thiệt hại lên tới 9.116 tỷ đồng.

Ở vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, ngày 17/10, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Lan mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bà Lan bị cáo buộc về hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và lừa 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.

Đề nghị xét xử một cựu cán bộ công an trong vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu, chuyển hồ sơ sang TAND TP.Hà Nội để xét xử 17 bị can về các tội "Đưa/Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Che giấu tội phạm".

Cáo trạng thể hiện, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của một số bộ, ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly.

Công dân về nước trên các chuyến bay giải cứu giai đoạn Covid-19 bùng phát. Ảnh: TTXVN

Lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước và chức vụ quyền hạn được giao, một số cá nhân tại UBND các tỉnh, thành phố đã thỏa thuận đưa/nhận hối lộ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước cách ly y tế tại các địa phương; trực tiếp hoặc qua trung gian móc nối, thỏa thuận với cán bộ thuộc Bộ Y tế đưa hối lộ/nhận hối lộ với số tiền lớn để có văn bản chấp thuận, xét duyệt cho công dân (khách lẻ) về trên các chuyến bay đơn lẻ.

Trong vụ án, có bị can lợi dụng vị trí công tác hướng dẫn, xúi giục người liên quan khai báo gian dối, che giấu tội phạm, gây cản trở việc điều tra, làm rõ tội phạm của Cơ quan chức năng.

Cụ thể, viện kiểm sát cho rằng bị can Trần Tùng, cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên, có hành vi nhận hối lộ 4,4 tỷ đồng để tham mưu, đề đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế đối với 3 chuyến bay. Bị can này còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái công vụ, hưởng lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế với 5 chuyến bay khác.

Bị can Lê Thị Phượng, cựu chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương bị cáo buộc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận hối lộ 650 triệu đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Hải Dương ban hành 2 công văn chấp thuận cách ly y tế cho Công ty Sora và Công ty Biển Bạc.

Tại Quảng Nam, các bị can Nguyễn Văn Văn, cựu Phó Giám đốc Sở Y tế và Lê Ngọc Tường, cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng bị cáo buộc trục lợi rồi thực hiện theo đề nghị của Nguyễn Thị Thanh Hằng trong việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam ban hành chủ trương chấp thuận tiếp nhận công dân về cách ly y tế tại Quảng Nam cho Công ty Blue Sky của Hằng.

Các bị can khác trong vụ có hành vi đưa/nhận hối lộ để được cấp phép các chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo…

Đáng chú ý, phía điều tra còn đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Thông, cựu cán bộ công an về tội "Che giấu tội phạm". Cụ thể, Thông quen biết Trần Minh Tuấn (đã bị phạt tù trong giai đoạn 1 vụ án) và từ năm 2021, hai người thường trao đổi với nhau về việc Tuấn thực hiện các chuyến bay giải cứu.

Từ tháng 6/2022, Tuấn bắt đầu bị điều tra nên nhờ Nguyễn Xuân Thông "giúp đỡ". Do vậy, khi cơ quan an ninh điều tra triệu tập Tuấn, Thông gọi điện tới điều tra viên, giới thiệu bản thân công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đề nghị cho Tuấn được lùi thời gian làm việc.

Trong tháng 7/2022, Nguyễn Xuân Thông còn gặp Tuấn tại một quán ăn gần trụ sở Bộ Công an. Khi đó, Tuấn cho biết đã nhận hơn 10 tỷ đồng của Phạm Bích Hằng, Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế để đi đưa hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền và chi phí trong việc xin thủ tục tổ chức chuyến bay cho một số doanh nghiệp của Hằng.

Bị can Thông đã trao đổi, thảo luận và thống nhất hướng dẫn Tuấn không được khai với cơ quan điều tra về số tiền Tuấn đã nhận của Hằng để đi đưa hối lộ, cần khai gian đối rằng số tiền này Tuấn đã trả lại hết cho Hằng bằng tiền mặt; những nội dung khác thì: "Cứ khai không biết để về suy nghĩ, trả lời sau".

Do có hướng dẫn của Nguyễn Minh Thông, Trần Minh Tuấn khai báo gian dối, gây khó khăn có công tác điều tra, cản trở việc làm rõ bản chất vụ án. Dù Tuấn bỏ trốn, anh ta vẫn bị bắt và đưa ra tòa với cáo buộc "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra do vậy cáo buộc bị can Nguyễn Xuân Thông đã che giấu hành vi phạm tội của bị can Trần Minh Tuấn, cần bị xử lý nghiêm.

Bản án giai đoạn 1 vụ chuyến bay giải cứu thể hiện, các bị cáo trong vụ lợi dụng việc cấp phép các chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước tránh dịch Covid-19 để trục lợi.

Có 25 người bị cáo buộc nhận hối lộ gần 167 tỷ đồng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đưa hối lộ tổng số tiền trên 226 tỷ đồng; 4 cá nhân môi giới hối lộ tổng số tiền hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo 24,5 tỷ đồng.