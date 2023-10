TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nhóm nghi phạm cướp ngân hàng; phá đường dây cá độ bóng đá đến 100 tỷ đồng

Bắt nhóm nghi phạm cướp ngân hàng ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/10, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, quê Bến Tre), Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương) và Lâm Phúc Lợi (SN 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về hành vi cướp tài sản.



Clip cảnh sát bắt nghi phạm cướp ngân hàng, tại sân bay. Nguồn: Dân Trí

Đây là 3 đối tượng liên quan đến vụ cầm súng, cướp tại phòng giao dịch Nhị Xuân, ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng.

Nguyễn Ngọc Mỹ (áo đen) và Nguyễn Thị Bích Tuyền tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 10h40 ngày 24/10, Công an TP.HCM nhận tin báo về vụ cướp trên. Sau khi nhận tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát hình sự truy xét các đối tượng gây án.

Căn cứ thông tin thu thập tại hiện trường và đặc điểm các đối tượng gây án, các lực lượng của Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu truy xét các đối tượng theo dấu vết "nóng".

Hiện trường vụ phòng giao dịch ngân hàng Sacombank bị cướp.

Sau 22 giờ gây án, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ Mỹ khi đối tượng đang làm thủ tục cảnh đi nước ngoài.

Lâm Phúc Lợi và Tuyền cũng bị bắt giữ sau đó. Tại công an, 3 đối tượng khai nhận cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả nên tham gia hội nhóm trên mạng xã hội để kết bạn, nhắn tin trao đổi với nhau.

Đầu tháng 10/2023, các đối tượng bắt đầu bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại phòng giao dịch Nhị Xuân.

Để thực hiện hành vi, Mỹ, Lợi đặt mua 2 khẩu súng tự chế rồi đặt mua 1 xe máy, tự sơn lại thành màu đen để dùng làm phương tiện gây án.

Cả nhóm thống nhất, phân công Tuyền thuê ô tô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát.

Khoảng 8h ngày 24/10, Tuyền lái ô tô chở Mỹ, còn Lợi lái xe máy đến gần phòng giao dịch Nhị Xuân trên đường Nguyễn Văn Bứa để quan sát, chờ thời cơ thuận lợi.

Đến 10h30 cùng ngày, Lợi và Mỹ chạy xe máy đến phòng giao dịch rồi sử dụng súng uy hiếp, khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên và khách hàng của ngân hàng.

Công an lấy lời khai Lâm Phúc Lợi.

Tuyền thời điểm công an lấy lời khai.

Lợi chạy vào quầy giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn rồi cả 2 tháo chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Khi đến gần trại cai nghiên Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, Mỹ và Lợi dùng xăng đốt xe máy, quần áo, ba lô để xóa dấu vết rồi lên ô tô của Tuyền lẩn trốn nhiều điểm ở quận 12, TP.HCM.

Chiều cùng ngày, các đối tượng di chuyển bằng taxi đến thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để gặp nhau, chia số tiền vừa cướp được; sau đó, các đối tượng tiếp tục lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước cho đến khi bị bắt.

Theo Công an TP.HCM, số tiền mà các đối tượng cướp hơn 3,8 tỷ đồng. Cảnh sát đã đã thu hồi gần 3,5 tỷ đồng mà các đối tượng đã cướp được tại phòng giao dịch và các tang vật liên quan.

Phá đường dây cá độ bóng đá đến 100 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá một đường dây cá độ bóng đá tại TP.Đà Lạt, giá trị giao dịch đến 100 tỷ đồng.

Cụ thể, qua nguồn tin báo tội phạm về việc tại nhà ông Nguyễn Tâm (đường Lê Thánh Tôn, phường 6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) có dấu hiệu hoạt động cá độ bóng đá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định có ít nhất 6 người liên quan, cùng trú tại TP.Đà Lạt gồm: Nguyễn Tâm (60 tuổi, trú tại số 7 đường Lê Thánh Tôn), Ngô Bá Quý (50 tuổi trú tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2), Phan Công Hải (53 tuổi trú tại phường 4), Phạm Lâm Hữu Phước (53 tuổi, trú tại lô 22 đường Hoàng Văn Thụ), Hoàng Doãn Nguyên (44 tuổi trú tại đường Phan Đình Phùng) và N.V.H (51 tuổi, trú đường Nguyễn Trung Trực).

Nguyễn Tâm (hàng trên, áo đen), Phan Công Hải (hàng trên, áo đỏ), Hoàng Doãn Nguyên (hàng dưới, áo đỏ), Ngô Bá Quý (hàng dưới, áo đen) tại cơ quan công an.

Làm việc với những người liên quan trên, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, năm 2019, Nguyễn Tâm có quen một người tên Trung (đang xác định nhân thân) và được rủ tham gia cá độ bóng đá qua mạng. Năm 2020, Tâm được Trung cấp cho 1 tài khoản tham gia cá cược. Tiếp đó, đầu và giữa năm 2023, Tâm tiếp tục được Trung cấp cho 2 tài khoản khác với hạn mức 20.000 điểm, mỗi điểm tương đương 5.000 đồng.

Sau đó, từ 1 tài khoản, Tâm chia thành 6 tài khoản nhỏ và giao cho 4 người khác với hạn mức khác nhau, nhưng Tâm quy đổi 1 điểm lấy 20.000 đồng để hưởng chênh lệch. 2 tài khoản còn lại, Tâm giao cho Phan Công Hải và Hoàng Doãn Nguyên sử dụng, 1 điểm quy đổi lấy 15.000 đồng và 20.000 đồng nhằm hưởng chênh lệch.

Nguyễn Tâm làm việc tại cơ quan công an liên quan đến đường dây cá độ bóng đá đến 100 tỷ đồng tại TP.Đà Lạt.

Từ các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, các đối tượng tham gia đường dây trên đã tham gia cá cược hàng trăm trận, trong tháng 9/2023, tổng số tiền đối tượng tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc lên đến 100 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cô gái tử vong sau khi cự cãi với người yêu đồng tính

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TP.Dĩ An phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một cô gái nghi bị đâm tử vong tại nhà trọ trên địa bàn phường Dĩ An.



Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.X.

Theo đó, khuya 26/10, người dân tại dãy nhà trọ trên đường xóm Nhang nghe tiếng cự cãi của 2 cô gái. Sau đó, tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng trọ trên nên người dân vội chạy đến kiểm tra.

Lúc này, bên trong người dân phát hiện 1 cô gái tên L. (20 tuổi, quê Sóc Trăng) nằm dưới nền đất, trên người có vết thương.

Trong phòng thời điểm này, cô gái tên Linh (19 tuổi, quê Sóc Trăng) hoảng hốt, dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị L. đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa, khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, Linh khai mình và nạn nhân L. có quan hệ đồng tính và thuê trọ ở chung hơn 1 tháng nay.

Tối 26/10, sau khi nhậu về, L. đòi đi qua nhà bạn để ngủ nhưng Linh không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ việc trên.

Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam bị khởi tố vì sai phạm "đất vàng" ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/10, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ các sai phạm tại Tổng công ty Lương thực Miền Nam (VINAFOOD II) và một số đơn vị liên quan.



Công an xác định ông Huỳnh Thế Năng (SN 1959, nguyên Tổng giám đốc VINAFOOD II) và Đinh Trường Chinh (SN 1974, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân) đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, quận 1, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam. Ảnh: CACC

Ông Đinh Trường Chinh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân.

Ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 2 cá nhân trên về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.

Các nhà thầu Hàn Quốc, Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/10, TAND TP.Hà Nội tuyên án vụ "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại giai đoạn 2 dài 74km của dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Các bị cáo trong vụ sẽ không phải bồi thường thiệt hại dân sự.

Tòa án xác định 22 bị cáo trong vụ có vi phạm về thi công, lựa chọn vật liệu, nghiệm thu… dẫn tới cao tốc vừa dùng đã hỏng, gây thiệt hại 460 tỷ đồng.

Thiệt hại này sẽ do 5 nhà thầu thi công bồi thường cho chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Trong đó, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) phải bồi thường cho gói A1 giá trị 47,5 tỷ đồng; Tập đoàn công trình giao thông Sơn Đông gói A2 giá trị 129 tỷ đồng; Tập đoàn xây dựng Giang Tô bồi thường gói A3 trị giá 85 tỷ đồng; Tập đoàn Lotte E&C gói A4 trị giá 127 tỷ đồng và Tập đoàn Posco E&C bồi thường gói A4 trị giá 71 tỷ đồng.

Tòa án dành quyền cho 5 nhà thầu này khởi kiện các bị cáo, yêu cầu bồi hoàn trong vụ án dân sự khác nếu muốn. Riêng CC1 được ghi nhận không yêu cầu các bị cáo bồi hoàn.

Về hình sự, tòa tuyên phạt ông Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VEC, 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp mức án 5 năm 6 tháng năm tù

Ông Mai Tuấn Anh, cựu chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc VEC, bị phạt 42 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chín cựu cán bộ còn lại của VEC bị phạt 15 tháng đến 4 năm tù, trong số này 6 người từng bị xét xử tại giai đoạn 1 (dài 65km) của cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. 11 bị cáo còn lại, gồm 7 cựu giám đốc liên danh nhà thầu thi công các gói thầu và 4 kỹ sư vật liệu, bị phạt từ 2 năm tù, án treo đến 6 năm tù.

Tòa đánh giá, vụ án có thiệt hại đặc biệt lớn, gây dư luận xấu trong xã hội, tòa nhận thấy đáng lẽ phải xử lý nghiêm các bị cáo để làm gương. Ngược lại, các tình tiết giảm nhẹ là các bị cáo làm công ăn lương, có trình độ chuyên môn cao, không có động cơ tư lợi, đã nhận ra lỗi lầm, mong muốn công trình đưa vào sử dụng sớm, chủ đầu tư đã thu phí được số tiền lớn.

Với 6 bị cáo đã bị xét xử trong giai đoạn 1, tòa án cho hay "cân nhắc đưa ra mức án khoan hồng hơn" và không áp dụng các hình phạt bổ sung.

Mức án sơ thẩm của 22 bị cáo:

1. Mai Tuấn Anh, cựu chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc VEC bị truy tố tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", 42 tháng.

2. Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VEC, phạm các tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp 5 năm 6 tháng tù.

Nhóm phạm tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng":

3. Nguyễn Mạnh Hùng, cựu phó tổng giám đốc VEC, 4 năm.

4. Lê Quang Hào, cựu phó tổng giám đốc VEC, 2 năm.

5. Nguyễn Tiến Thành, cựu giám đốc Ban quản lý dự án, VEC, 30 tháng.

6. Đỗ Ngọc Ân, cựu phó giám đốc Ban quản lý dự án), VEC, 15 tháng.

7. Hà Văn Bình, cựu cán bộ BQL dự án, VEC, 15 tháng.

8. Hoàng Việt Hưng, cựu giám đốc BQL dự án, VEC, 2 năm.

9. Trần Quang Hòa, cựu cán bộ BQL dự án, VEC, 2 năm.

10. Nguyễn Trọng Tân, cựu cán bộ BQL dự án, VEC, 15 tháng.

11. Nguyễn Khắc Sơn, cựu cán bộ BQL dự án, VEC, 15 tháng.

12. Nguyễn Văn Thuật, cựu giám đốc liên danh nhà thầu thi công gói A1, 6 năm.

13. Nguyễn Thiên Nam, cựu giám đốc chất lượng, nhà thầu thi công gói A1, 4 năm.

14. Đỗ Quốc Vượng, cựu giám đốc chất lượng, nhà thầu thi công gói A4, 4 năm 6 tháng.

15. Đỗ Viết Thiết, cựu giám đốc chất lượng, nhà thầu thi công gói A4, 3 năm.

16. Nguyễn Anh Sơn, cựu giám đốc chất lượng, nhà thầu thi công gói A5, 6 năm.

17. Đoàn Ngọc Hùng, kỹ sư vật liệu, 3 năm 6 tháng.

18. Nguyễn Tiến Công, kỹ sư vật liệu, 4 năm 6 tháng.

19. Nguyễn Thọ Minh, kỹ sư vật liệu, 4 năm.

20. Trần Mạnh Hùng, kỹ sư vật liệu, 30 tháng.

21. Nguyễn Hữu Sơn, cựu giám đốc chất lượng, nhà thầu thi công gói A2, 2 năm tù.

22. Nguyễn Phú Ân, cựu giám đốc chất lượng, nhà thầu thi công gói A3, 2 năm tù.