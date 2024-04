Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi, theo quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định nêu trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội bị bắt. Ảnh: Đ.X

Ông Phạm Thái Hà, quê Thái Bình. Ông có học vị Tiến sĩ kinh tế; là Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA) chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ông Phạm Thái Hà từng trải qua các vị trí: Thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính; hàm Vụ trưởng, Thư ký của Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Tai nạn lao động 7 người chết ở Yên Bái

Như Dân Việt đã thông tin: UBND tỉnh Yên Bái đã có công văn chính thức gửi các cơ quan Thông tấn báo chí về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người tử vong tại Nhà máy xi măng công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Clip vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tại Nhà máy xi măng Yên Bái.

Theo đó, trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy nghiền số 3 của Nhà máy xi măng Yên Bái, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, hậu quả làm 7 người tử vong và 3 người bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Cổng Nhà máy xi măng Yên Bái, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 công nhân tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân trực tiếp thực hiện bảo dưỡng sửa chữa.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã xuống hiện trường nắm tình hình, họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý, giải quyết vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân sự cố để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuyên án phúc thẩm vụ án mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/4, tại TAND tỉnh Điện Biên, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm lại đối với bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2017, Vì Thị Thu (42 tuổi) là vợ bị cáo Vì Văn Toán (một trong những hung thủ sát hại nữ sinh giao gà) đến khu vực biên giới mua 2 bánh heroin giá 90 triệu đồng/bánh về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng/bánh. Công cùng Lường Văn Hùng đem ma túy bán cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng/bánh. Ngoài ra, các bị cáo còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà Vì Văn Toán.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Thị Hiền kêu oan, cho rằng các bị cáo Công, Toán khai không đúng sự thật sau khi đã bắt cóc, giết hại con gái mình là Cao Mỹ Duyên. Bà Hiền cho rằng, không thể chỉ dựa vào lời khai của nhóm Toán để kết tội mình. Trong khi đó, các bị cáo Công, Toán, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và không có đơn kháng cáo. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Thị Hiền tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22/4. Ảnh: Thanh Tùng

Vào tháng 5/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm. Sau khi xét xử, tòa phúc thẩm cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau, một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa. Do đó, tòa phúc thẩm quyết định hủy một phần nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Trần Thị Hiền để điều tra, xét xử lại. Tháng 9/2023, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao ra quyết định Giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, trả lời thẩm vấn, bà Hiền khẳng định "bị oan", giữ nguyên đơn kháng cáo. Bị cáo nói do sức khỏe yếu nên nhờ các luật sư trình bày lại nội dung đơn kháng cáo. Trong đơn, bị cáo Hiền cho rằng vụ án được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại con gái bà là không khách quan, vu oan, đổ tội để biện minh, giảm nhẹ tội cho họ. Bị cáo Hiền cho rằng, sau khi con gái Cao Mỹ Duyên bị phát hiện tử vong, nhưng 9 ngày sau Toán, Công, Hùng mới bị bắt. Những người này đã có thời gian bàn bạc, trao đổi với nhau, nhận dạng bà Hiền để tạo dựng lời khai gian dối.

Bị cáo Vì Văn Toán (một trong những hung thủ sát hại nữ sinh giao gà) tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Tùng

Bị cáo Hiền khẳng định không quen biết, vay nợ tiền, không buôn bán ma túy với Toán, Công hay Hùng. Được trình bày ý kiến sau khi luật sư đọc lại đơn kháng cáo, bị cáo Hiền cho rằng bản thân không thù oán gì các bị cáo, vì họ đã phải chịu hình phạt thích đáng nhưng chỉ mong họ nói lên sự thật để bản thân được minh oan.

Thẩm vấn tại tòa, các bị án Lường Văn Hùng, Bùi Văn Công đã thay đổi toàn bộ lời khai; khẳng định không quen biết mẹ con bà Trần Thị Hiền.

Cũng giống như các bị cáo khác, bị cáo Vì Văn Toán cũng thay đổi toàn bộ lời khai, khẳng định không quen biết gì với bà Trần Thị Hiền, không mua bán ma túy với bà này. Đối với lời khai bà Trần Thị Hiền nợ bị cáo 300 triệu đồng trong việc mua bán ma túy trước đó tại cơ quan điều tra, Toán trình bày do bị "ép cung".

Tại phần xét hỏi, ý kiến đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội và những người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền đều cho rằng tài liệu chứng cứ cấp sơ thẩm kết tội bị cáo có nhiều mâu thuẫn, nên đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại về hành vi phạm tội của bị cáo Trần Thị Hiền.

Sau khi xem xét ý kiến đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội và những người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền cũng như ý kiến của bị cáo Trần Thị Hiền và các bị cáo khác được triệu tập tại phiên tòa ngày hôm nay, Hội đồng xét xử đã tiến hành nghị án.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là phiên xử phúc thẩm lần 2 của vụ án này. Trong vụ án này, bị cáo Vì Thị Thu cũng kháng cáo kêu oan mức án tù chung thân. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận, bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bà Thu.

Trả hồ sơ vụ Vimedimex, toà yêu cầu xác minh tài liệu liên quan điều tra viên

Chiều 22/4, sau quá trình xét xử sơ thẩm, Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã trả hồ sơ vụ án liên quan Chủ tịch Vimedimex để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 17/4, TAND TP.Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex và các đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau quá trình xét xử sơ thẩm, chiều nay (22/4), Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 71/2024/TLHS-ST, ngày 22/2/2024 đối với bị cáo Nguyễn Thị Loan và các bị cáo khác cho Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội để điều tra bổ sung và làm rõ một số nội dung.

Theo đó, toà án yêu cầu giám định chữ ký của bị cáo Nguyễn Thị Loan và xác minh tài liệu liên quan đến điều tra viên Bùi Đức Hiếu; xem xét lại hành vi và tội danh của bị cáo Trần Công Tuyên; xem xét lại hành vi và tội danh của bị cáo Bùi Thanh Huyền và Nguyễn Thị Cẩm Lê; xem xét diện truy tố đối với một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản và xem xét làm rõ quy trình thẩm định và ban hành chứng thư thẩm định giá của Công ty VNG.

Toà án yêu cầu giám định chữ ký của Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan. Ảnh: DV

Trở lại diễn biến vụ việc, cơ quan truy tố cáo buộc, bà Nguyễn Thị Loan bị cáo buộc có trách nhiệm chính khi dùng thủ đoạn, mua gần 5ha đất đấu giá ở Đông Anh với giá rẻ, gây thiệt hại 135 tỷ đồng. Vụ án được khởi tố năm 2021 và đã trải qua 5 lần điều tra bổ sung.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2020 Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá lô đất 49.000m2 tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương. Bị can Tuyên liên hệ với Công ty Công ty VVAI để thẩm định giá khu đất.

Công ty VVAI khảo sát thực địa, tiếp cận hồ sơ và xác định giá trị khu đất khoảng 504 tỷ đồng (tương đương 30 - 31 triệu đồng/m2). Tuy nhiên bị can Tuyên yêu cầu doanh nghiệp này làm lại theo hướng hạ giá trị khu đất xuống còn khoảng 300 tỷ đồng. Nhân viên của VVAI do vậy đã chỉnh sửa, định giá khu đất còn khoảng 334 tỷ đồng.

Tháng 8/2020, UBND TP.Hà Nội ra quyết định giao 49.000m2 đất nói trên cho UBND huyện Đông Anh để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó hơn 16.000m2 đấu giá làm nhà ở.

Tuy nhiên, do dự án có quy mô trên 30 tỷ đồng nên thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm thuộc UBND TP.Hà Nội. UBND huyện Đông Anh đã có tờ trình gửi UBND TP.Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường các bị can đề nghị Nguyễn Thế Hoàng Tùng, cán bộ văn phòng giúp Công ty VVAI được ký hợp đồng thẩm định giá. Tùng đồng ý và đã trao đổi cách thức "bốc thăm trúng phiếu".

Toà sơ thẩm cũng yêu cầu xem xét lại hành vi và tội danh của một số bị cáo trong vụ án. Ảnh: DV

Sau khi được ký hợp đồng thẩm định giá, VVAI đã phát hành chứng thư xác định giá trị khu đất là hơn 284 tỷ đồng, tương đương 17,6 triệu đồng/m2.

Trong diễn biến song song việc hạ giá đất thấp hơn thị trường, bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex đã sử dụng 3 công ty để cùng tham gia đấu giá khu đất nói trên.

Các doanh nghiệp này đều do bà Loan điều hành mọi hoạt động, gồm Công ty Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, Công ty Đầu tư bất động sản Thanh Trì và Công ty Đầu tư bất động sản Mỹ Đình. Bà Loan đã chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị hồ sơ để tham gia đấu giá. Khoảng 90 tỷ đồng cũng được bà Loan "rót ra" để những pháp nhân này đặt cọc.

Với mục đích trúng đấu giá thấp nhất, ông Hưng báo cáo bà Loan rồi cùng thống nhất cả 3 doanh nghiệp sẽ để cùng mức giá trong 3 vòng đấu đầu tiên. Như vậy đến vòng thứ 4 họ sẽ được bốc thăm và dù doanh nghiệp nào trúng, khu đất cũng về tay bà Loan. Kết quả, Công ty Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm trúng đấu giá khu đất ở mức 326 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, khu đất nói trên tại thời điểm tháng 10/2020 có giá thực tế hơn 462 tỷ đồng nên hành vi định giá thấp và dùng "quân xanh" đã giúp doanh nghiệp của bà Loan hưởng lợi bất chính hơn 135 tỷ.

Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là đơn vị đề xuất giá khởi điểm khu đất Tiêu Dương. Năm 2020, ông Nguyễn Trọng Đông giữ chức Giám đốc Sở này và là người ký tờ trình gửi UBND TP phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá khu đất trong vụ.

Hiện ông Đông là Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Cảnh sát cho rằng không có căn cứ xác định đơn vị tư vấn hay các cá nhân tham gia đấu giá nhờ ông Đông hạ giá khởi điểm nên không xử lý hình sự.

Ông Lê Tuấn Định được xác định khi là Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký tờ trình liên quan vụ án. Tuy nhiên, ông Định không biết phiếu khảo sát của Công ty VVAI bị lập khống và ông không được ai "nhờ tạo điều kiện" hạ giá khởi điểm.

Nam thanh niên cướp tiệm vàng giữa ban ngày ở Phú Thọ

Chiều 22/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Quốc Khánh - Chủ tịch UBND phường Dữu Lâu (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, Công an phường Dữu Lâu đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra về vụ nam thanh niên cướp tiệm vàng vừa xảy ra ở phường Dữu Lâu.

"Việc thanh niên cướp tiệm vàng vừa mới xảy ra; đang được lực lượng Công an phường Dữu Lâu tiến hành xử lý, điều tra làm rõ theo quy định pháp luật. Hiện tôi đang trong cuộc họp, cũng chưa có thông tin, báo cáo cụ thể về vụ việc", Chủ tịch UBND phường Dữu Lâu Phan Quốc Khánh nói.

Hiện trường vụ việc nam thanh niên cướp tiệm vàng giữa ban ngày ở Phú Thọ. Ảnh: T.Q

Vụ cướp tiệm vàng ở Phú Thọ xảy ra giữa ban ngày. Ảnh: TQ

Vào khoảng đầu giờ chiều 22/4, một nam thanh niên đeo ba lô, cầm theo cây tuýp sắt vào tiệm vàng bạc Mai Hân (ở đường Trần Phú, phường Dữu Lâu) cướp tiệm vàng. Tuy nhiên, nam thanh niên này ngay lập tức bị chủ tiệm vàng cùng người dân vây bắt tại trận. Ngay sau đó, lực lượng Công an phường đã có mặt hiện trường xử lý vụ việc.



Tại Công an phường Dữu Lâu, bước đầu đối tượng cướp tiệm vàng khai nhận tên là Đinh Quanh Minh (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại khu Hoà Phong, phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì). Sau đó, đối tượng đã được bàn giao cho Công an TP.Việt Trì để điều tra làm rõ.