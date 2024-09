TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bị chém nguy kịch vì chuyện ghen tuông; nghịch tử lĩnh án tử

Ghen tuông, cậu rủ cháu đi chém "tình địch" đến nguy kịch

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 23/9, Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng chém người khác trọng thương do ghen tuông cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra về hành vi giết người.

Các đối tượng (vụ chém "tình địch") bị Công an huyện Cư Kuin bắt giữ vào sáng 22/9.

Hai đối tượng (vụ chém "tình địch" đến nguy kịch) bị bắt giữ là Y Phú Byă (18 tuổi) và Y Thiên Ktul (14 tuổi), cùng trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Theo điều tra ban đầu, trước đây, Y Phú Byă và cô gái trú cùng xã có tình cảm yêu đương với nhau. Gần đây, cả hai thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nên chia tay nhau.

Y Phú Byă cho rằng bạn gái chia tay mình là do yêu Y.H.C.B. (21 tuổi, trú xã Ea Tiêu), do đó, sinh ra thù hằn, ghen tuông vô cớ và nung nấu ý định trả thù.

Khoảng 23h ngày 21/9, Y Phú Byă mang theo một con dao nhọn và rủ cháu ruột là Y Thiên Ktul cầm theo một con dao dài hơn 1m đứng trên đoạn đường gần khu vực nghĩa địa buôn Ea Tiêu (xã Ea Tiêu), chờ chặn đánh do biết bạn trai mới của cô gái thường di chuyển qua đây.

Khi thấy Y.H.C.B. chở bạn gái ngang qua, Y Phú Byă điều khiển xe máy chở Y Thiên Ktul đuổi theo. Đuổi gần tới, Y Thiên Ktul hỏi Y Phú Byă "chém nhé", người cậu trả lời "chém đi", lập tức, Y Thiên Ktul dùng dao chém 1 nhát trúng vào cổ nạn nhân khiến người này ngã xuống đường, thương tích nặng.

Gây án xong, cả 2 cậu cháu Y Phú Byă bỏ về nhà bạn cất dao, lẩn trốn. Riêng anh Y.H.C.B. được hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đang nguy kịch.

Nghịch tử gây thảm án ở Bắc Giang lĩnh án tử hình

Ngày 23/9, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án hình sự, tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Chung Hiếu (SN 1974, trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) về tội "Giết người".

Bị cáo Trần Chung Hiếu bị tuyên án tử hình. Nguồn: KTĐT

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2013, Trần Văn Hiếu kết hôn với chị Hà Thị K (SN 1979), cùng chung sống và đăng ký hộ khẩu tại xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn. Hai người có hai con chung là Trần Cát T (SN 2013) và Trần Quang M (SN 2014). Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không êm ấm khi vào năm 2015, Hiếu bị TAND TP.Lạng Sơn tuyên phạt 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" do hành vi đánh vợ.



Đến năm 2019, trong thời gian Hiếu chấp hành án, TAND TP.Lạng Sơn đã tiến hành xét xử và quyết định cho Hiếu ly hôn với chị K. Con trai chung, cháu M, được ông bà nội là Trần Định Luật (SN 1945) và bà Bùi Thị Thoa (SN 1949) đưa về chăm sóc tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi chấp hành xong bản án vào ngày 13/10/2021, Hiếu trở về sống cùng gia đình bố mẹ đẻ, gồm ông Luật, bà Thoa, em gái Trần Thị Thảo (SN 1976, bị khuyết tật nặng), em trai Trần Nguyên Hãn (SN 1985) và cháu M. Trong thời gian sống cùng gia đình, Hiếu liên tục tỏ ra không thừa nhận cháu M là con mình, dù gia đình nhiều lần khuyên can và yêu cầu Hiếu phải nhận con. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở đó khiến Hiếu ngày càng bực tức, dẫn đến những suy nghĩ trả thù.

Vào sáng ngày 22/10/2021, khi chị Thảo tiếp tục khuyên Hiếu phải nhận cháu M là con, đồng thời dọa báo công an nếu Hiếu không nghe lời, đối tượng đã nổi giận, dùng dao chém chị Thảo liên tiếp, dẫn đến cái chết tại chỗ của chị. Sau đó, khi bà Thoa về nhà, phát hiện sự việc và nổi giận đánh Hiếu, đối tượng tiếp tục dùng dao sát hại chính mẹ mình.

Sau khi giết chết chị gái và mẹ, Hiếu vào nhà uống rượu. Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, khi cháu M đi học về, Hiếu đuổi cháu ra khỏi nhà và khóa cổng lại. Khoảng 13 giờ, ông Luật trở về, thấy cổng khóa và được cháu M báo cáo sự việc, ông vào nhà và đối diện với Hiếu. Tại đây, Hiếu thẳng thắn thừa nhận đã giết chị Thảo và bà Thoa, sau đó tiếp tục ra tay sát hại ông Luật.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, cháu M hoảng sợ chạy đi kêu cứu. Hiếu sau đó lấy xe máy của ông Luật và bỏ trốn về phía tỉnh Lào Cai. Đến ngày 24/10/2021, đối tượng bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Qua giám định, cơ quan điều tra xác nhận tại thời điểm gây án, Hiếu không có bệnh lý tâm thần, hoàn toàn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại phiên tòa, Hiếu thừa nhận mọi hành vi phạm tội và đồng ý với toàn bộ cáo trạng truy tố. Người em trai của Hiếu, anh Trần Nguyên Hãn, đã có đơn xin miễn, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường dân sự.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Trần Văn Hiếu là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, hung hãn, phạm tội với người cao tuổi và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hiếu mức án tử hình.

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên ban công bệnh viện

Khoảng 15 giờ ngày 23/9, người dân phát hiện một thi thể trên ban công khu A của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Tử thi nằm gần khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc.



Phía dưới ban công là nơi có hàng trăm người bệnh, người nhà bệnh nhân qua lại mỗi ngày. Theo nhiều người chăm bệnh tại tầng 1 của bệnh viện, họ bắt đầu ngửi thấy mùi hôi cách đây 2 ngày.

Lực lượng chức năng phải dùng xe thang đưa thi thể từ ban công bệnh viện xuống đất. Nguồn: NLĐO

Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã báo lực lượng chức năng. Khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng nhiều lực lượng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Công an phải huy động xe thang để tiếp cận tử thi. Công an xác định đây là tử thi nam giới đã bắt đầu phân hủy.

Thông tin ban đầu, tử thi này là ông H., 54 tuổi, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông H. được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng có dấu hiệu suy giảm trí nhớ.

Ngày 18/9, ông H. bỏ đi khỏi phòng bệnh. Người nhà và lực lượng bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Hiện công an tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của ông H..

Thông tin mới vụ thiếu niên 13 tuổi bị đâm chết tại nhà

Chiều 23/9, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng từ 14 – 18 tuổi để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, do có mâu thuẫn nên vào chiều 21/9, nhóm đối tượng gồm: L.N.Kh (14 tuổi), V.N.T (16 tuổi), Lê Ngọc An (18 tuổi) và và L.T.N.Q (13 tuổi), cùng ngụ ở phường Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đi trên 2 xe đạp điện đến nhà Đ.H.Nh (13 tuổi) ở phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang – Tháp Chàm để đánh.

Các đối tượng phạm tội khi chỉ từ 14 - 18 tuổi. Ảnh: CTV

Khi đến nơi, Kh và Q đứng ngoài còn V.N.T và Lê Ngọc An đem theo 2 con dao vào nhà rồi đâm, chém nhiều nhát vào người Đ.H.Nh làm Đ.H.Nh bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã thi hành lệnh tạm giam đối với L.N.Kh (14 tuổi), V.N.T (16 tuổi), Lê Ngọc An (18 tuổi). Riêng L.T.N.Q (13 tuổi) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên giao về gia đình và địa phương quản lý.

L.T.N.Q (13 tuổi) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Ảnh: CTV

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bà Trương Mỹ Lan nói, phát hành trái phiếu để "cứu" SCB

Ngày 23/9, TAND TP.HCM tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Vụ án này, bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác hầu tòa với 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Là người đầu tiên bước lên bục xét hỏi vào buổi chiều, bà Trương Mỹ Lan bày tỏ chấp thuận với các tội danh mà VKS đã truy tố. Tuy nhiên, bà cho rằng HĐXX cần xem xét về động cơ phát hành trái phiếu là gì? Ai phải là người chịu trách nhiệm cho việc phát hành trái phiếu này?

Bà Lan cũng chia sẻ các bị cáo trong vụ án này không có động cơ vụ lợi, họ làm như vậy ở tình thế "khó khăn", tất cả chỉ vì mục tiêu cuối cùng là "cứu" SCB.

Bà Lan cho biết Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà sáng lập, điều hành đã 32 năm. Trước đây, bà sở hữu 80% cổ phần, sau đó bà chia cho mỗi người con 10% nên bà nắm 60% cổ phần.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa chiều 23/9. Ảnh: Xuân Huy.

"Bị cáo trước giờ chỉ hoạt động mảng bất động sản, du lịch, thương mại...Từ trước đến nay tôi chỉ làm những việc đó, chứ không liên quan gì đến ngân hàng", bà Lan khẳng định mình không hề liên quan gì đến Ngân hàng SCB.

Bà cho biết từ trước tới nay, Vạn Thịnh Phát chưa bao giờ phải đi niêm yết hay phát hành trái phiếu để huy động tiền từ người dân, nên xin HĐXX xem xét thấu đáo, toàn diện về việc bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Lan khẳng định Vạn Thịnh Phát từ trước đến nay không có nhu cầu phát hành trái phiếu. Năm 2018, Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng giám đốc thuộc Ngân hàng SCB) đề xuất cho phát hành. Bà Lan nghĩ rằng nếu không cứu SCB thì ngân hàng này sẽ bị sụp đổ. Do vậy, bà này cho SCB mượn một số công ty để cho SCB phát hành trái phiếu. Việc này, Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) điều hành.

Bà Lan kể về bữa ăn trưa gồm những người như Hồ Bửu Phương (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Võ Tấn Hoàng Văn, Đinh Văn Thành... đã có đề xuất cho SCB mượn một số công ty để phát hành trái phiếu, chào bán trái phiếu. Bà cho biết chủ trương này là phía SCB và Công ty chứng khoán TVSI.

"Bị cáo đâu biết gì để mà ra chủ trương. Bị cáo chỉ biết việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông. Trong mấy gói trái phiếu đó, bị cáo nhận trách nhiệm hơn 30.000 tỷ đồng", bà Lan nói.

Tiếp đó, bà Lan nói việc phát hành trái phiếu khiến bà rất đau lòng bởi vì người nhà cũng mua hơn 5.000 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện gói trái phiếu Công ty An Đông trị giá 25.000 tỷ đồng nhưng không có tài sản đảm bảo.

Trả lời tại tòa, bà Lan khai bản thân mình và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không hưởng lợi số tiền trên. Người phụ nữ này nói tập đoàn của mình dư sức phát hành trái phiếu trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng, mục đích thực hiện hành vi trên là nhằm cứu giúp SCB.

Khi tòa hỏi số tiền phát hành trái phiếu được dùng vào mục đích gì, bà Lan nói SCB rất khó khăn, phát hành trái phiếu khoản sau để trả cho các khoản trước, trả lãi cho người dân và do SCB sử dụng chứ Vạn Thịnh Phát không được hưởng lợi.

Về hướng xử lý để khắc phục hậu quả cho các bị hại, bà Lan nói có một số cá nhân, tổ chức đang chiếm hữu số tiền 17.000 tỷ đồng, đề nghị HĐXX tạo điều kiện để thu hồi tài sản nhằm khắc phục hậu quả.



Về hướng giải quyết bồi thường cho bị hại, bà Trương Mỹ Lan nói trong giai đoạn 1 nếu thu hồi được sẽ có 21.000 tỷ đồng và nếu thu hồi được 17.000 tỷ đồng này nữa sẽ đủ bồi thường cho các bị hại.

Các bị cáo tại phiên toàn chiều 23/9. Ảnh: Xuân Huy.

Đồng thời, bà Lan nói trong trường hợp dự phòng, đề nghị SCB trả lại cho bị cáo này dự án 6A tại huyện Bình Chánh có diện tích hơn 26ha. Bà khai dự án này không thế chấp cho các tổ chức tín dụng và có nhà đầu tư trả giá gần 20.000 tỷ đồng.

"Trong vụ án này có nhiều bị hại là các ông bà già, đây là tiền dành dụm cuối đời nhưng vì tin vào SCB, tin vào Trương Mỹ Lan mà bị mất tiền. Vì vậy, bằng mọi giá, bị cáo cũng phải trả hết cho người dân, hoàn cảnh của bị cáo quá bi đát, mong HĐXX tạo điều kiện để một lòng, một dạ để khắc phục. Mong VKS, HĐXX làm rõ việc ai là người ra chủ trương phát hành trái phiếu", bị cáo Lan bật khóc.

Ngoài ra, bà cho biết mình đang có 1 siêu dự án tại trung tâm TP.HCM có giá trị gấp 3 lần tòa nhà Timesquare và không bị kê biên. Nếu cần thiết, bà sẽ sử dụng để khắc phục hậu quả.

Trong phần xét hỏi buổi sáng, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và cho rằng từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan là người đã đề ra chủ trương, chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, phát hành 25 mã trái phiếu "khống", bán cho các nhà đầu tư, thu về tổng số tiền 30.081 tỷ đồng.

Các bị cáo đều khai thực hiện theo chỉ đạo, là người làm công ăn lương, tin tưởng các chủ trương do Trương Mỹ Lan đề ra. Họ rất hối hận và không hình dung được hành vi của mình đã gây ra thiệt hại quá lớn cho người dân. Những người này hứa cố gắng sắp xếp tài chính để khắc phục hậu quả vụ án, xin HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.