Bộ Công an phá ổ đánh bạc "khủng" tại Hà Nội

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 10/12, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) xác nhận với phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 người về tội Tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, 16 người khác bị nhà chức trách khởi tố về hành vi Đánh bạc, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Theo cơ quan chức năng, tháng 10/2019, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập, sau đó thành lập thêm Câu lạc bộ Lucas Palace.

Tháng 3/2022, Công ty TPT Hà Nội bổ nhiệm ông Trần Văn Đồng làm Giám đốc. Người này đứng tên thuê 2 căn nhà ở phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) với giá 140 triệu đồng/tháng để làm trụ sở Câu lạc bộ Lucas Palace.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang. (Ảnh: CAND)

Nhà chức trách xác định Đào Anh Dũng (31 tuổi) và Trần Xuân Minh (33 tuổi) trực tiếp điều hành hoạt động của câu lạc bộ. Hai bị can này bàn bạc, thống nhất việc Dũng quản lý việc khách đánh bạc bằng hình thức Poker tại tầng 3, còn Minh tổ chức đánh Poker theo tour lấy giải ở tầng 2.

Lợi nhuận thu được, Dũng hưởng 60-70%, Minh nhận 30-40%. Từ tháng 9, 2 bị can chia đều lợi nhuận.

Để phục vụ khách, Dũng và Minh tuyển thêm nhiều nhân viên làm việc theo các bộ phận bảo vệ, chia bài, thu ngân.

Cụ thể, Đặng Văn Hưng (25 tuổi) được nhờ mở tài khoản không chính chủ để chuyển và nhận tiền mua bán chip với khách đánh bạc; Lê Minh Hoàng (31 tuổi) nhận nhiệm vụ mua bán chip, cuối ngày kiểm đếm chip của khách đánh bạc cắt phế cho câu lạc bộ, thống kê tiền thu lợi...

Cơ quan điều tra cho biết câu lạc bộ này có thể lệ khách Việt Nam đến đánh bạc phải qua nhiều vòng, còn khách nước ngoài sẽ được "duyệt" ngay lên tầng 3 đánh bạc.

Theo Bộ Công an, Câu lạc bộ Lucas Palace có hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker. Khách có nhu cầu đánh bạc phải mua điểm chip, lựa chọn tham gia đánh bạc tại một trong các phòng Vip 1, 2 và 3.

Quá trình đánh bạc, người chơi sử dụng điểm chip đã mua để đặt cược với nhau, mỗi ván "cắt phế" 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chip cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.

Câu lạc bộ Lucas Palace tổ chức đánh bạc dưới hình thức poker. (Ảnh: CAND)

Ngày 15/10, Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội kiểm tra đột xuất câu lạc bộ, bắt quả tang nhiều người đang đánh bạc.

Cảnh sát thu giữ hơn 284.000 điểm phỉng, tương đương hơn 284 triệu đồng; 2 bàn Poker; 2 ổ cứng; hơn 100 bộ bài tây; 1 thùng chip; hơn 283 triệu đồng; 400 USD và nhiều đồ vật, tài liệu khác phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker khoảng trên 20 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi các đối tượng có liên quan.

Bắt nhóm đối tượng vụ hiếp dâm cô gái say rượu

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 10/12, tin từ Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội hiếp dâm; các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

4 trong số 8 đối tượng có liên quan đến vụ án hiếp dâm ở Thanh Hà. (Nguồn: Báo Hải Dương)

Các bị can bị khởi tố gồm: Đào Thế D. (sinh năm 2007), Nguyễn Việt Anh (sinh năm 2004), Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2005, cùng ở xã Vĩnh Lập); Ngô Đức D. (sinh năm 2006), Lê Xuân Đ. (sinh năm 2007, cùng ở xã Thanh Hồng); Phạm Văn H. và Nguyễn Văn Đ. (cùng sinh năm 2007, ở xã Thanh Cường; Nguyễn Xuân Th. (sinh năm 2006, ở huyện An Lão, TP.Hải Phòng).

Thiếu nữ bị 3 đối tượng chuốc rượu, hiếp dâm rồi quay clip

Đào Thế D. quen biết với chị Q. (sinh năm 2007, ở huyện Nghi Sơn, Thanh Hóa) từ trước nên ngày 4/12, Thế D. rủ chị Q. về huyện Thanh Hà ăn mừng sinh nhật mình. Chị Q. đồng ý. Khi về đến xã Thanh Cường, Thế D. gọi bạn (nhóm đối tượng trên) ra quán uống rượu. Cả nhóm bắt đầu uống rượu từ 22 giờ ngày 4/12. Cùng thời điểm này, Nguyễn Xuân Th. nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Q. nên bảo một số đối tượng chuốc rượu cho chị Q. say thì Việt Anh và Thế D. đồng ý.

Đến khoảng 2 giờ ngày 5/12, chị Q. say không còn nhận thức thì Th., Thế D. đưa chị Q. đi thuê phòng nghỉ ở xã Thanh Quang. Sau đó, Thế D., Th. lần lượt quan hệ tình dục với chị Q. Khi Việt Anh đang chuẩn bị quan hệ thì chị Q. tỉnh dậy và xảy ra cãi, chửi nhau. Những đối tượng còn lại đứng ngoài chờ.

Sau khi nhận được đơn trình báo của chị Q., Công an huyện Thanh Hà đã khẩn trương điều tra, ra lệnh bắt người khẩn cấp đối với nhóm đối tượng, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, tạm giam 7 đối tượng. Riêng Nguyễn Văn Đ. được bảo lãnh cho tại ngoại.

Làm rõ 2 đối tượng côn đồ dùng vỏ chai bia tấn công nhân viên cửa hàng xăng dầu ở Huế

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/12, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này đã làm rõ 2 đối tượng hung hãn tấn công 2 nhân viên Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 11 ở phường Tây Lộc, TP.Huế.

Đó là các đối tượng Hồ Công Chính (SN 1976, trú tại phường Phú Hội, TP.Huế) và Nguyễn Khắc Chính (SN 1980, trú tại phường Tây Lộc, TP.Huế).

Hình ảnh Hồ Công Chính và Nguyễn Khắc Chính được người dân ghi lại sau khi 2 đối tượng này hung hãn tấn công 2 nhân viên Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 11 ở phường Tây Lộc, TP.Huế. Ảnh: M.T.

Hiện Công an TP.Huế đang khẩn trương trưng cầu giám định, củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng này về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tại Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 11 ở phường Tây Lộc, do mâu thuẫn trong lúc đổ xăng, 2 người đàn ông đã có hành vi dùng vỏ chai bia, bàn ghế nhựa… đánh 2 nhân viên cửa hàng xăng dầu khiến những nhân viên này bị thương, phải nhập viện điều trị.

Hình ảnh camera tại cửa hàng xăng dầu ghi lại hành vi côn đồ của Hồ Công Chính và Nguyễn Khắc Chính.

Hình ảnh từ camera tại cửa hàng xăng dầu ghi lại cho thấy, mặc dù nơi công cộng và giữa ban ngày, nhưng 2 đối tượng thể hiện hành vi hung hãn, côn đồ, liên tiếp tấn công 2 nhân viên cây xăng, bất chấp nhiều người can ngăn.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc không khỏi bất bình trước hành vi côn đồ nên đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm đối với 2 đối tượng.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, Công an TP.Huế nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra vụ và xác định 2 đối tượng hành hung nhân viên cửa hàng xăng dầu là Hồ Công Chính và Nguyễn Khắc Chính.

Bị đâm tử vong vì từ chối nhậu

Tối 10/12, một lãnh đạo VKSND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đang phối hợp, làm rõ một vụ việc một nam công nhân lò gạch bị đâm tử vong vì từ chối nhậu.

Theo thông tin ban đầu, tối 6/12, Trần Minh Chiến (26 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai) cùng nhóm bạn đến nhậu tại một phòng trọ trong khu vực lò gạch HS, thuộc địa bàn thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút.

Sau đó, có người trong nhóm của Chiến sang gọi anh N.M.H.N (23 tuổi, ngụ xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) ở cùng dãy trọ trong lò gạch sang nhậu chung. Tuy nhiên, anh N từ chối nhậu vì đã có mâu thuẫn từ trước với một người khác trong nhóm.

Một lúc sau, giữa anh N và nhóm bạn của Chiến xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Thấy vậy, Chiến đến can ngăn nhưng bị anh N đánh. Bực tức, Chiến đã dùng dao bấm đâm trúng lưng anh N.

Những người có mặt ở hiện trường đã can ngăn, đưa anh N đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cấp cứu. Tuy nhiên, đến rạng sáng 10/12, anh N đã tử vong.

Hiện, Công an đã bắt được Chiến, thu giữ một con dao bấm liên quan vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng

Công an huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) vừa đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng do Lô Văn Luân, sinh năm 1990 ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cầm đầu, thu giữ 4g heroin, 3 xe máy, 8 điện thoại di động.

Đối tượng Lô Văn Luân cầm đầu đường dây ma túy. Nguồn: Báo Thanh Hóa

Ngoài Lô Văn Luân, 7 đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này gồm: Vi Văn Mỹ, sinh năm 1995, ở huyện Quế Châu; Hà Văn Thành, sinh năm 1991, ở huyện Quế Phong; Hủn Vi Phương, sinh năm 1983, ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An); Trần Minh Chiến, sinh năm 1995, ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh); Lương Ngọc Tú, sinh năm 2002; Lữ Văn Sao, sinh năm 2000 và Vi Văn Nam, đều ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thường Xuân phát hiện trên địa bàn có một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã lập án đấu tranh, phối hợp với công an các địa phương lần lượt bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy này.