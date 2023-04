Thiếu nữ bị 3 đối tượng chuốc rượu, hiếp dâm rồi quay clip

Ngày 3/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” - theo Công Lý.

Thông tin cụ thể vụ hiếp dâm từ Dân Trí: Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Đ.X.N.A. (SN 2008, trú tại thị trấn Thọ Xuân), L.V.V. (SN 2008, trú tại xã Bắc Lương) và H.T.P. (SN 2007, trú xã Xuân Hòa, cùng huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Trước đó, tối 26/1, Đ.X.N.A., L.V.V. rủ cháu H. (14 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân) đi chơi và ăn uống tại một nhà hàng ở thôn Kim Ốc, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân.

Trong cuộc rượu, Đ.X.N.A., L.V.V. và H.T.P. đã bàn nhau chuốc rượu cho cháu H. say. Khi H. đã bất tỉnh, 3 đối tượng đưa H. đến nhà văn hóa thôn Kim Ốc, xã Xuân Hòa để quan hệ tình dục và quay clip.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đ.X.N.A., L.V.V. và H.T.P. về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ sự việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, tội phạm Hiếp dâm người dưới 16 tuổi là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm vào quyền tự do, bất khả xâm phạm về tình dục, về thân thể của người dưới 16 tuổi, xâm phạm đến quá trình phát triển và sức khỏe của trẻ em, có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Công an tỉnh lưu ý, các gia đình, các bậc cha mẹ cần chú ý quản lý, giám sát con cái trong giờ giấc, sinh hoạt. Giáo dục giới tính cho các con từ sớm, tránh tình trạng các con không có kiến thức về giới tính, dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

Nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục giới tính, tuyên truyền và phổ biến pháp luật về các hành vi xâm hại tình dục, nghiêm cấm học sinh sử dụng rượu bia, chất kích thích.