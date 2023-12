Giả cảnh sát cơ động để "nhắc nhở người vi phạm"

Ngày 9/12, Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã mời làm việc đối với Nguyễn Hải Đương (SN 2002, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1999, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), xử lý về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Nguyễn Hải Đương và Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Theo điều tra ban đầu, chiều 7/12, Công an thị trấn Vũng Liêm phát hiện 2 đối tượng nói trên cùng đi trên xe máy biển số 64D1-757.05 di chuyển về hướng xã Trung Hiếu.

Phúc mặc quần kaki màu đen, áo thun tay ngắn, áo khoác ngoài dài tay màu đen, mang giày và tất công an, còn Đương ngồi phía sau mặc trang phục cảnh sát cơ động.

Công an thị trấn Vũng Liêm thông báo cho Công an xã Trung Hiếu tiến hành chốt chặn kiểm tra.

Tại cơ quan công an, Đương khai nhận đã đặt trang phục cảnh sát cơ động trên mạng xã hội Facebook.

Sau khi nhận trang phục, ngày 7/12, Đương mặc trang phục cảnh sát cơ động và đưa cho Phúc mang giày và tất công an. Đương kêu Phúc chở Đương đi trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với mục đích "giả danh công an tuần tra để nhắc nhở người vi phạm giao thông".

Công an huyện Vũng Liêm tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị can ông dượng xâm hại cháu gái đến có thai

Chiều 8/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Đen (48 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) để điều tra, xử lý về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”; Diệp Đen là ông dượng (chồng bà cô) của em T.T.N.D. (SN 2007, ngụ cùng địa phương) - theo Tiền Phong.

Diệp Đen - bị can xâm hại cháu gái đến có thai - tại cơ quan công an. Nguồn: Tiền Phong

Thông tin cụ thể vụ xâm hại cháu gái đến có thai từ Dân Trí: Theo điều tra, khoảng cuối tháng 4/2023, Đen có 2 lần kêu em D. sang nhà để quan hệ tình dục.

Sau mỗi lần xâm hại em D., Đen cho em 100.000 đồng.

Đến đầu tháng 10, gia đình thấy em D. có biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện thăm khám thì phát hiện em có thai khoảng 27 tuần tuổi.

Qua giám định của cơ quan chức năng, thời điểm em D. bị Đen xâm hại khi chưa đủ 16 tuổi.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 9/12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 2h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh, là Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng, sau hơn 3 ngày lẩn trốn tại khu vực núi thuộc xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Clip: Lực lượng chức năng truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh.



Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Khoảng 2h ngày 9/12, lực lượng chức năng đã bắt được 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh tại khu vực đồi núi thuộc xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Phương châm, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm, không để phạm nhân trốn trại tiếp tục vi phạm pháp luật. Phạm nhân có thể đào ngục, vượt tường rào, nhưng không thể vượt tai mắt nhân dân".

2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh bị bắt giữ sau hơn 3 ngày lẩn trốn. Ảnh: PV

Trước đó, khoảng 15h chiều 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, cùng Hà Tĩnh) đã bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Ngay sau khi phát hiện 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu sớm truy bắt các phạm nhân. Chiều 7/12, thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) ký quyết định truy nã toàn quốc với Thành và Hoàng.

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên, Trại giam Xuân Hà thẩm vấn 2 đối tượng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Công an Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm. Tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng công an cũng đã bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn.

Lực lượng chức năng tổ chức truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam. Ảnh: PV

Trong quá trình truy bắt, Công an Hà Tĩnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng truy bắt nhận định 2 đối tượng này chưa ra khỏi địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mà có thể lẩn trốn trong khu vực địa bàn các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc… nên khoanh vùng huy động tổng lực các lực lượng để truy bắt đối tượng.

Hàng trăm cảnh sát Hà Tĩnh cùng chó nghiệp vụ truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam. Ảnh: PV

Tuy nhiên do địa hình phức tạp, địa bàn nghi vấn đối tượng ẩn nấp giáp ranh với nhiều xã nên công tác truy bắt gặp không ít khó khăn.

Phan Công Thành đang phải chấp hành hình phạt tù 2 bản án của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với tổng hợp hình phạt là 19 năm tù giam. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Phan Công Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày.

Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam vì tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo bản án số 117, ngày 10/11/2017 của TAND tỉnh Nghệ An. Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an vây bắt nhóm người khai thác vàng trái phép trong rừng sâu

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/12, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vẫn đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai để xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ việc khai thác khoáng sản trái phép vừa bị Công an tỉnh này triệt phá.

Chuyên án này do đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận trực tiếp chỉ đạo và triển khai các biện pháp nghiệp vụ với lực lượng tham gia.



Công an Bình Thuận đã vây bắt nhóm người khai thác vàng trái phép giữa rừng sâu... Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, khoảng 3 giờ sáng 9/12, Công an Bình Thuận đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Bình phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt xuất kích.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn. Hiện trường nằm tại khu vực Ngách Đào Giữa, thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận (đứng bìa trái) trực tiếp chỉ đạo và triển khai các biện pháp nghiệp vụ với lực lượng tham gia. Ảnh: CACC

Do khu này nằm trong rừng sâu nên các lực lượng chức năng phải đi bộ lội rừng hàng cây số mới tới địa điểm khai thác trái phép.

Tại hiện trường, Công an tỉnh thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan gồm: Xe múc, xe máy cày, máy xay đá, máy bơm, 2 xe bán tải...

Công an thu giữ một lượng lớn mẫu vật kim loại màu vàng và nhiều bao hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng. Đáng chú ý, khu vực các đối tượng tuyển rửa kim loại thì hóa chất độc hại được đổ thẳng xuống nguồn nước suối dưới khe núi.

Công an Bình Thuận đã bắt các đối tượng tại hiện trường... Ảnh: DP

Trong chiều 9/12, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận lấy mẫu nước và mẫu đất, mẫu bùn để phân tích thành phần, tính chất của các mẫu nhằm làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an tỉnh đang triển khai các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Lên mạng tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP.Đà Nẵng phát cảnh báo về hình thức lừa đảo bằng dịch vụ hẹn hò trực tuyến, mua bán dâm với cách tiếp cận mới, nhắm tới những người đàn ông "ham của lạ".

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, các đối tượng tạo tài khoản Facebook và sử dụng tên, hình ảnh, logo thương hiệu của các nhà hàng, khách sạn, bar, vũ trường ở Đà Nẵng nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. Sau đó, các đối tượng này chạy quảng cáo Facebook với nội dung như "hệ thống gái gọi toàn quốc", "gái gọi", "tình một đêm"…

Khi có người tiếp cận, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các hội nhóm Telegram và hướng dẫn truy cập trang website giả mạo để đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ khiêu dâm như xem video đồi trụy người thật không giới hạn, giảm giá 50%, tắm chung với khách... Sau khi đăng ký thành công, đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân nạp thêm 1 triệu đồng để tham gia "gói nhiệm vụ tình một đêm".

Thực chất các tài khoản trong nhóm này đều là tài khoản ảo của các đối tượng nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền làm nhiệm vụ với hy vọng "sở hữu" được các cô gái xinh đẹp.

Tuy nhiên khi số tiền nạp ngày càng lớn thì đối tượng liên tục lấy cớ nạn nhân thao tác sai và yêu cầu nạp tiền tiếp để được rút hết số tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền, đối tượng nhanh chóng chặn nạn nhân và chiếm đoạt số tiền nạn nhân đã nạp. Các nạn nhân của thủ đoạn này thường xấu hổ, sợ mất mặt nên không dám trình báo với cơ quan công an.

Theo Phòng An ninh mạng, đầu tháng 11/2023, đã tiếp nhận tin báo của ông V.N (trú tại thành phố Hà Nội) về việc bị lừa bằng thủ đoạn này với tổng số tiền bị lừa hơn 1 tỷ đồng.

Công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Đồng thời, tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này.