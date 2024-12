TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bộ Công an khám xét 1 tiệm vàng; dùng dao đâm chết bạn nhậu

Bộ Công an khám xét một tiệm vàng ở Cà Mau

Ngày 18/12, một lãnh đạo của UBND phường 7 (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) xác nhận lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Công an vừa khám xét một tiệm vàng trên địa bàn phường.

Rất nhiều người dân đến gần khu vực khám xét để theo dõi vì hiếu kỳ. Ảnh: CTV

"Khi công an khám xét có đề nghị đại diện chính quyền địa phương đến phối hợp và chứng kiến. Tuy nhiên, nội dung cụ thể như thế nào thì lực lượng làm nhiệm vụ không thông tin vì đây là chuyên án của Bộ" – vị này cho biết thêm.

Công an có mặt tại địa điểm khám xét. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, việc khám xét tiệm vàng T.T diễn ra vào khoảng 20 giờ ngày 17/12 cho đến khoảng 3 giờ sáng 18/12. Trong quá trình lực lượng làm nhiệm vụ, có rất đông người dân đến xem vì hiếu kỳ.

Dùng dao đâm chết bạn nhậu do mâu thuẫn lời nói

Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Canh (49 tuổi, trú tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tội Giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/12, trên tàu cá mang số hiệu QNG 92910TS neo đậu tại cảng cá Chính Vui, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Nguyễn Văn Canh cùng anh Đặng Văn A. (55 tuổi, cùng trú tại ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm) và 4 thuyền viên khác ngồi ăn cơm, uống rượu.

Bị can Nguyễn Văn Canh. Ảnh: CA Nam Định.

Đến khoảng 22h cùng ngày, các thuyền viên khác rời đi ngủ, chỉ còn Canh và anh A. tiếp tục uống rượu, trò chuyện. Trong lúc nói chuyện, xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong lời nói, Canh dùng dao gọt hoa quả có sẵn trên mâm cơm đâm vào vùng cổ anh A., rồi rời khỏi hiện trường.

Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng anh A. đã tử vong trên đường cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Hải Hậu đã tổ chức truy bắt và đưa Nguyễn Văn Canh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Canh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nam thanh niên cùng thiếu nữ 12 tuổi thuê ô tô từ Cà Mau lên Long An rồi tổ chức cướp

Tối 18/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Phan Quốc Huy (21 tuổi, ngụ xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) vể tội Cướp tài sản và làm việc P.A.T (12 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, Đồng Tháp), đồng phạm trong vụ án.

Đối tượng Huỳnh Phan Quốc Huy (21 tuổi, ngụ xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) bị bắt vể tội Cướp tài sản. Ảnh: T.L

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 6/12, anh L.T (35 tuổi, ngụ Cà Mau) chạy xe ô tô dịch vụ ở TP.Cà Mau nhận cuộc gọi qua Zalo kêu đến rước khách ở một địa điểm cách nơi anh hơn 3km trong TP.Cà Mau. Tài xế chạy ô tô nhãn hiệu Mazda 2 đến địa điểm gặp 2 vị khách (một nam, một nữ) nên mở cửa đón khách.

Khi bước lên xe, nam thanh niên đề nghị anh chở về huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) giá tiền thỏa thuận 2,2 triệu đồng.

Anh anh L.T (35 tuổi, ngụ Cà Mau) chạy xe ô tô dịch vụ ở TP.Cà Mau bị 2 đối tượng thuê lên Long An để phương tiện. Ảnh: L.T

Gần 2 giờ sáng 7/12, ô tô chạy qua Khu công nghiệp Tân Đô huyện Đức Hòa (Long An). Nam thanh niên hướng dẫn chạy tiếp qua một số đoạn đường vắng thuộc khu vực xã Đức Hòa Hạ đề nghị dừng lại trả tiền.

Chưa kịp nhận tiền, tài xế bị đối tượng ngồi phía ghế sau dùng 2 tay siết chặt cổ, thiếu nữ đi chung lấy 1 cục gạch từ trong giỏ xách mang theo đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Bị chấn thương nhưng anh L.T kịp thời đạp cửa bỏ chạy vào màn đêm.

Chiếc ô tô của anh bị nghi phạm cướp đạp ga lao ra lộ, trên xe còn có 1 điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng của nạn nhân.

Tập trung điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau ra lệnh bắt giữ Huỳnh Phan Quốc Huy khi đang ở Cà Mau. Đồng thời, vận động gia đình đưa bé gái P.A.T, đồng phạm thực hiện vụ cướp đến công an trình diện làm việc.

Nghi phạm Huỳnh Phan Quốc Huy và P.A.T thừa nhận hành vi gây án do bàn tính trước đó.

Người làm thuê nhìn lén mật khẩu rồi chuyển trộm 61 lần tiền của chủ ở Thái Bình

Ngày 18/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Phượng (sinh năm 1987, trú tại xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 3 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Vũ Thị Phượng lén nhìn mật khẩu điện thoại, mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng của chủ rồi âm thầm chuyển trộm hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Công an Thái Bình

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.

Theo nhà chức trách, quá trình điều tra xác định, trong thời gian làm thuê cho công ty của bà T.T.H tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, Phượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bà H.

Để thực hiện việc này, Phượng đã nhìn trộm và ghi nhớ mật khẩu mở khóa điện thoại, mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng.

Từ ngày 19/01/2023 đến ngày 19/01/2024, lợi dụng việc bà H giao điện thoại để xử lý công việc của công ty, Phượng lén lún đăng nhập ứng dụng Internet Banking, truy cập tài khoản ngân hàng rồi tắt chức năng thông báo biến động số dư, sau đó chuyển tiền sang tài khoản của Phượng 61 lần với tổng số tiền gần 450 triệu đồng.

Giám đốc trung tâm thuộc Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế và 2 cấp dưới bị khởi tố

Ngày 18/12, theo tin từ VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng là cán bộ, nhân viên của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, thuộc Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Các đối tượng bị khởi tố gồm Lê Đình Hoài Vũ - Giám đốc, Trịnh Ngọc Minh - Phó trưởng phòng, Nguyễn Văn Duật - nhân viên Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, thuộc Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trụ sở Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: D.Q.T.

Liên quan vụ án này, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế còn khởi tố Giám đốc cùng 3 nhân viên của Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh (trụ sở tại TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2021, nhóm đối tượng cán bộ, nhân viên Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế cấu kết với các đối tượng của Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh làm giả các phiếu thử nghiệm chất lượng không khí tại các địa điểm cần quan trắc môi trường.

Các phiếu thử nghiệm được làm giả này được sử dụng để đưa vào báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.