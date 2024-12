TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Can bạn đánh nhau, bị đâm chết; chém bạn nhậu tử vong vì bị đuổi về

Xông vào can ngăn bạn đang cãi nhau, người đàn ông bị đâm tử vong

Sáng 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Quang Thạnh (39 tuổi, trú tại xã Hoà An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Trần Quang Thạnh tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h30 ngày 15/12, Thạnh cùng Huỳnh Ngọc Luận (43 tuổi), Huỳnh Ngọc Tạo (42 tuổi, trú cùng xã) và Nguyễn Thị Thùy Nhung (37 tuổi, trú tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) ngồi uống rượu với nhau tại rẫy của Thạnh ở thôn Thăng Tiến 3, xã Hòa An.

Đến khoảng 16h cùng ngày, sau khi uống hết 3,5 lít rượu thì 4 người nghỉ nhậu. Lúc này, anh Luận và anh Tạo nằm ngủ, còn Thạnh và chị Nhung ngồi nói chuyện với nhau tại phòng ngủ.

Trong lúc nói chuyện, Thạnh cho rằng giữa 2 người đang yêu nhau nhưng chị Nhung vẫn đi quen biết với người khác, không chung thủy. Lúc này, chị Nhung tát Thạnh 2 cái vào mặt rồi bỏ đi.

Bực tức, Thạnh kéo chị Nhung ngã xuống nền nhà, dùng dao đe dọa đâm nên nên chị Nhung kêu cứu. Phát hiện sự việc, anh Luận chạy tới can ngăn thì bị Thạnh dùng dao đâm 1 nhát trúng vào bụng. Cùng lúc, anh Tạo cũng chạy vào can ngăn thì Thạnh mới chịu dừng lại.

Sau đó, chị Nhung và anh Tạo bỏ về, còn Thạnh và anh Luận vẫn ngủ lại nhà rẫy. Đến khoảng 17h cùng ngày, phát hiện anh Luận kêu đau nên Thạnh gọi điện thoại cho chị Nhung đến đưa đi cấp cứu.

Một lúc sau, chị Nhung và anh Tạo chạy đến cùng Thạnh đưa anh Luận đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Thạnh đến Công an xã Hòa An đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chém bạn nhậu tử vong vì bị đuổi về

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tri (SN 1992, ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "Giết người".

Cán bộ công an làm việc với Trần Văn Tri. Nguồn: CAND

Tối 10/12, Tri đến nhà ông L.V.T. (SN 1972, ngụ ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để uống rượu. Đến rạng sáng 11/12, do ông L.V.T. đuổi Tri về nên hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau.

Tri lấy dao chém liên tiếp vào người ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tri rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo từ gia đình bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt thủ phạm.

Đến chiều cùng ngày, Tri bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Thành Triệu (huyện Châu Thành).

Thông tin mới vụ đánh chết nam sinh lớp 8 ở đình Lệ Mật, Hà Nội

Thông tin mới vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết ở đình Lệ Mật (TP.Hà Nội), chiều 17/12, TAND quận Long Biên (Hà Nội) tuyên án sơ thẩm với Trương Văn Minh (SN 2008), bị Viện kiểm sát truy tố về tội "Cố ý gây thương tích".

Hội đồng xét xử tuyên án sơ thẩm với Trương Văn Minh.

Hồ sơ thể hiện ngày 17/3, em bị cáo Minh là Khang có mâu thuẫn, bị cháu Nguyễn Hoàng Đạt (SN 2008) đánh ở sân đình Lệ Mật. Cả hai sau đó được bố chở ra sân chơi, dặn gặp ông nội để nhờ ông "giải quyết".

Tuy nhiên, Minh sau đó đấm cháu Đạt một nhát khiến nạn nhân ngất đi, phải cấp cứu, nhưng đáng tiếc, tử vong hôm 21/5. Ông Tâm khi đó chứng kiến con đánh nhau và có can ngăn.

Tại tòa, bị cáo Minh thừa nhận hành vi phạm tội, khai vì muốn cháu Đạt xin lỗi em trai nên đấm mới nạn nhân. Còn ông Tâm cho hay, khi thấy con đi "giải quyết", chỉ nghĩ các cháu trêu nhau vì "con tôi hiền, tôi không nghĩ 2 con đánh nhau, nghĩ bạn Đạt đùa con tôi thôi và đây là suy nghĩ thiếu hiểu biết của tôi".

Nêu quan điểm bảo vệ bị hại, các luật sư Nguyễn Minh Ngọc, luật sư Tạ Đức Thành, luật sư Vũ Viết Tự - Công ty Luật Hợp danh The Light, cho rằng ông Tâm dùng xe máy chở Minh, Khang đến khu vực sân chơi để 2 con giải quyết mâu thuẫn. Sự việc sau đó dẫn tới án mạng.

Ông Tâm với tư cách là người cha, trước hành vi hai con đi giải quyết mâu thuẫn với người bạn đã đánh con trai của mình vậy nhận thức thế nào? Tại sao không ngăn chặn hai con đi giải quyết mâu thuẫn?

Theo các luật sư, ông Tâm là người lớn tuổi, có kinh nghiệm trong cuộc sống, nhận thức được hành vi của Minh và Khang đi đánh trả thù người bạn đã đánh Khang là nguy hiểm nhưng không có bất kỳ lời nói hay hành động gì của mình ngăn chặn hai con đi đánh trả thù dẫn tới án mạng.

Tuy ông Tâm không có lời nói đồng tình với Minh, Khang đi đánh trả thù người bạn đã đánh Khang nhưng lại dùng xe máy chở hai con đến nơi. Việc này có thể coi là trực tiếp tác động tâm lý, tạo điều kiện về tinh thần cho Minh, Khang đánh bị hại.

Mẹ đẻ nạn nhân ngất sau khi nghe tòa tuyên án, được người thân chăm sóc.

Từ các căn cứ trên, các luật sư cho rằng các cơ quan tiến hành tố tụng chưa truy cứu trách nhiệm của ông Tâm là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Do vậy, các luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ, điều tra một số tình tiết trong đó có dấu hiệu đồng phạm của ông Tâm.

Sau nghị án, HĐXX cho rằng ông Tâm chở 2 con đi là đúng, nhưng sau đó đã can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hành vi của ông Tâm không phải đồng phạm với con trai mình.

Trong vụ án, bị cáo Minh có hành vi đấm cháu Đạt dẫn tới nạn nhân chết não rồi tử vong. Hành vi của bị cáo xuất phát từ sự bồng bột, nguyên nhân muốn bênh vực em trai, nhưng đã gây nguy hiểm cho xã hội, gây tang tóc cho gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, do bị cáo dưới 18 tuổi, nhân thân tốt… nên tòa tuyên phạt Minh án 4 năm 9 tháng tù. Về dân sự, HĐXX tuyên gia đình bị cáo Minh phải bồi thường 1.053 triệu đồng cho mẹ đẻ nạn nhân; ghi nhận đã bồi thường 300 triệu đồng.

Gã đàn ông đang có vợ nhưng vẫn liên tục đi tìm phụ nữ để dâm ô

Chiều 17/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) thông tin, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh T. về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

T. bị khởi tố về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Ảnh: CA. Nguồn: SKĐS

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11/2024, một số phụ nữ đang đi qua những đoạn đường vắng ở huyện Vạn Ninh thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy kiểu dáng Yamaha Exciter bám sát và có hành vi dâm ô. Cụ thể, người đàn ông đi xe máy sờ mó vào vùng nhạy cảm của các phụ nữ rồi tăng tốc xe máy bỏ chạy.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh đã phân công trinh sát hình sự, điều tra viên vào cuộc truy xét hành tung nghi can có đặc điểm nhận dạng bề ngoài như các nạn nhân mô tả. Qua đó xác định đối tượng có hành vi dâm ô các phụ nữ là Nguyễn Minh T.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận đã thực hiện 6 vụ dâm ô phụ nữ trên đường ở Vạn Ninh, trong đó có 3 nạn nhân nữ mới dưới 16 tuổi.

Bắt nhóm đối tượng thuê, mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo 50 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền" xảy ra tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố trên cả nước, bước đầu triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng.

Các đối tượng trong chuyên án bị triệu tập, bắt giữ. Ảnh: CANA

Qua công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định đây là một ổ nhóm phạm tội với tính chất, thủ đoạn hoàn toàn mới, có tổ chức. Nhóm đối tượng do Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú tại thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988, cùng trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

Theo đó, để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua thủ đoạn giả danh tài khoản Facebook, mạng xã hội của người thân để lừa chuyển tiền, lừa đầu tư tài chính..., các đối tượng đã tạo dựng hệ thống "chân rết" ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng cầm đầu ổ nhóm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền". Ảnh: CANA

Các đối tượng tiếp cận với nhiều thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau trong xã hội, đặc biệt là người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên… nhằm thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá dao động từ 500.000 đồng đến 4.000.000 đồng/tài khoản.

Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng. Thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.

Việc thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các "đại lý" cấp 1 trực tiếp thực hiện. Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng, các đối tượng "đại lý" cấp 1 tiếp tục tạo dựng và giao các "đại lý" cấp dưới.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CANA

Cơ quan công an làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Tiền các đối tượng lừa đảo được chuyển vào các số tài khoản thu mua, rồi chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Sau đó dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 15/12, Ban chuyên án đã bắt giữ 41 đối tượng liên quan về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền" xảy ra tại tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.