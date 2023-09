TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chặn đầu xe, đâm tử vong cô gái; tin mới vụ "băng áo cam" đập phá quán ốc

Tạm giữ hình sự nghi phạm chặn đầu xe, đâm tử vong cô gái ở Hà Nội

Ngày 18/9, thông tin từ Công an huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Trương Nhật Nhớ, SN 1994, trú tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nhớ bị người dân khống chế sau khi gây án. Ảnh: Người dân cung cấp. Nguồn: KTĐT

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, nạn nhân trong vụ án là chị Đ.H (SN 1995, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội). Chị H và bị can Nhớ trước đây từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Vụ án đang được Công an huyện Thanh Oai chuyển lên cơ quan Công an TP.Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 13/9, Trương Nhật Nhớ điều khiển xe máy đến thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai rồi dừng ở ven đường đứng chờ chị H đi làm qua với mục đích để nói chuyện tình cảm giữa hai người.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Nhớ đứng bên đường, chị H đã tăng ga chạy vụt qua nhằm tránh mặt Nhớ. Thấy vậy, Nhớ điều khiển xe đuổi theo nhưng chị H không chịu dừng xe nói chuyện. Sau đó, chị H định rẽ vào nhà một người bạn thì bị Nhớ vượt lên chặn đầu xe.

Lúc này, chị H dừng lại chuẩn bị xuống xe thì bất ngờ bị Nhớ rút dao trong túi quần đâm 4 nhát vào ngực và bụng chị H khiến chị H gục xuống. Ngay sau đó, chị H được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 nhưng đã tử vong. Còn Nhớ bị người dân khống chế, bắt giữ ngay khi xảy ra sự việc và báo cho cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cự Khê, Công an huyện Thanh Oai đã khẩn trương có mặt tại hiện trường bắt giữ Nhớ, thu giữ phương tiện, hung khí gây án, đồng thời vào cuộc điều tra, làm rõ.

"Băng áo cam" đập phá quán ốc, gây náo loạn ở TP.HCM lãnh án, có 3 bị can đã chết ở giai đoạn điều tra

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử và tuyên án với 94 bị cáo trong băng áo cam đập phá quán ốc, vác hung khí rượt, gây náo loạn trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành (27 tuổi) bị tuyên 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tội Hủy hoại tài sản, tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm bị cáo tại phiên xét xử trước đó. Ảnh: A.T.

Bị cáo Dương Đại Trí (33 tuổi, Trí "nhảm") 11 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản, tội Gây rối trật tự công cộng.

16 bị cáo khác đồng phạm với Thành và Trí về tội "Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng" bị tuyên án từ 3 năm 9 tháng tù đến 9 năm 6 tháng tù.

73 bị cáo khác bị tuyên 3 đến 6 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, 3 bị cáo bị tuyên từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo HĐXX, có nhiều bị cáo do thời gian tạm giam bằng với số án tù, vì vậy sẽ được trả tự do ngay sau phiên xử nếu không phạm vào tội nào khác.

Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành thời điểm bị Công an TP.HCM bắt giữ. Ảnh: B.T.

Về trách nhiệm dân sự, bị hại Lâm Thành Long đã thỏa thuận các bị cáo bồi thường 311 triệu đồng.

Đối với số tiền thiệt hại do tài sản bị hủy hoại là 5,4 triệu đồng, bị hại đã nhận đủ số tiền bồi thường nên không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, đầu tháng 6/2020, Linh (đàn em của Tuấn B, giang hồ ở quận Bình Tân) đi qua cổng trường học thấy hai nhóm nữ sinh ẩu đả nên đứng lại xem thì bị nhóm thanh niên đuổi đánh.

Nghi ngờ nhóm Nguyễn Xuân Thành đánh mình, Linh gọi điện cho nhóm bạn tập hợp đông người, chuẩn bị hung khí đi trả thù.

Các đối tượng thời điểm bị bắt. Ảnh: Nguyễn Yên.

Tang vật cơ quan chức năng thu được. Ảnh: Nguyễn Yên.

Đêm 4/6, Linh cùng bạn chở theo 20 cây chĩa, mã tấu đến địa điểm cả nhóm đang tập hợp ở quận 6 phát cho mỗi người một cây rồi cùng kéo đến nhà Thành đuổi chém người này gây thương tích.

Khi đối thủ chạy vào nhà trốn, Linh và đồng phạm đập vỡ hai đầu thu camera, 2 bể kính nuôi cá...

Bị đánh, Thành vào nhóm trên mạng xã hội rủ theo nhiều người mang hung khí đến đường Võ Văn Kiệt để trả thù nhưng không gặp. Sau đó, Thành nhờ Trí "nhảm" huy động thêm người và chuẩn bị hung khí giúp mình.

Trí và nhiều đồng phạm lôi kéo người ở các tỉnh thành, hứa cho tiền, để đi trả thù cho đàn em.

Nhóm này mượn một nhà xưởng của người quen ở huyện Bình Chánh làm nơi tập kết; mượn 2 xe ba gác chở hung khí về đây; mua áo màu cam (áo thể thao của cầu thủ) phát cho các thành viên trong nhóm để dễ phân biệt với đối thủ.

Biết nhóm Thành đi tìm mình trả thù, hôm sau, Linh cùng Tuấn B tiếp tục rủ thêm nhiều người và mượn địa điểm của một nhà xe ở quận Bình Tân làm nơi tập trung.

Nhóm này mượn một chiếc ô tô tải chở hung khí từ nơi cất giữ về nhà xe để phát cho đồng phạm.

Đến 20h ngày 5/6, Trí "nhảm" cùng nhóm người mặc áo cam mang hung khí đến quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân tìm nhóm của Tuấn B.

Tại đây, nhóm của Trí "nhảm" xông vào chém anh Long khi đang nghe điện thoại khiến người này thương tích 35% rồi đập phá quán ốc rồi rời đi.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã bắt giữ các tượng có liên quan đến vụ án. Liên quan đến vụ án, có 3 bị can đã tử vong trong quá trình điều tra nên Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra.

Một số người khác đang bỏ trốn, chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh và tách ra để xử lý sau.

Khởi tố vụ án tài xế tông người phụ nữ tử vong, kéo lê phương tiện trên phố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/9, trao đổi với báo chí, thượng tá Phạm Thái Hùng - Phó trưởng Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) thông tin, hiện Công an TP.Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, để tiếp tục điều tra về hành vi gây tai nạn dẫn đến chết người của tài xế điều khiển xe ô tô được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017; quy định về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ).

Hiện Công an TP.Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, để tiếp tục điều tra về hành vi gây tai nạn dẫn đến chết người của tài xế điều khiển xe ô tô.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 15/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa - đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Hoằng Hóa và UBND TP.Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về vụ tai nạn để có biện pháp xử lý nghiêm, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, khoảng 19 giờ 25 phút ngày 13/9, tại đường Cán Cờ, khu phố 2, phường Long Anh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, ở thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe đạp điện đi trên đường Cán Cờ theo hướng Hoằng Hóa đi TP.Thanh Hóa. Khi chị đi đến trước Công ty Hoàng Tuấn thì bị xe ôtô BKS 36A-759.26, do Lê Văn Thọ (SN 1995, ở tại số 3 Hồ Đắc Di, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) điều khiển, đi phía sau cùng chiều đâm vào. Hậu quả, chị H. chết tại chỗ.

Đáng nói, sau khi gây ra tai nạn, Thọ tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy đến Khu công nghiệp Tây Bắc Ga thì bị người dân giữ lại, giao cơ quan công an.

Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở Thọ có kết quả 1.089mg/L, kiểm tra ma túy thì không dương tính.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP.Thanh Hoá tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam chủ cơ sở giữ trẻ tư nhân hoạt động "chui" làm bé trai 2 tuổi tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Ngọc Minh Thư (SN 1991, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".

Theo thông tin, trước đó, khoảng 6h30 ngày 25/5, chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1989, trú tại ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang) đưa con ruột là cháu N.H.B (SN 2021) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ "Nhóm trẻ Minh Ngọc", do Phan Ngọc Minh Thư làm chủ rồi đi làm.

Bị can Phan Ngọc Minh Thư. Ảnh: Tiến Tầm

Đến khoảng 14h cùng ngày, Thư thấy cháu B. khóc, có biểu hiện mệt và uốn mình nên gọi điện thoại cho chị Thắm đến đưa cháu về.

Chị Thắm gọi điện thoại cho cha ruột tên Nguyễn Trí Đặng (ông ngoại cháu B.) đến đón cháu. Khi ông Đặng đến nhà trẻ thì thấy cháu có biểu hiện bị ngất xỉu nên cùng chị Thắm đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu B. đã tử vong trước khi đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Ông Đặng đã đến Công an xã Vĩnh Hanh trình báo. Sau đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết của cháu B. là sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch mạc treo.

Phan Ngọc Minh Thư khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Quá trình điều tra xác định: Thư giữ trẻ khi chưa được cấp giấy phép theo quy định, không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn giữ trẻ, một mình đảm nhiệm nhiều công việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu nên không quản lý được, trong lúc giữ trẻ đã vô ý làm cháu B. tử vong. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Thư nhận giữ 9 cháu.

Bị phạt 8 năm tù, một luật sư nói tiếp tục kêu oan vì không biết giám đốc của mình thỏa thuận "chạy án"

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 18/9, TAND TP.Hà Nội phạt bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp, Giám đốc Công ty Luật Việt Tâm, án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, luật sư Nguyễn Quang Trung (chưa bị đình chỉ tư cách hành nghề) phải nhận 8 năm tù.

Hội đồng xét xử tuyên án sơ thẩm với các bị cáo Hiệp và Trung, sáng 18/9.

Theo án sơ thẩm, năm 2020, cảnh sát bắt giữ 8 người của Công ty Thời gian vàng, gồm Chủ tịch Nguyễn Khắc Đồi do có hành vi kinh doanh đa cấp trái phép (tháng 4/2023, ông Đồi bị phạt 16 năm tù).

Một cấp dưới của ông Đồi khi biết người này bị bắt đã tìm gặp Nguyễn Thiện Hiệp để tư vấn. Lúc đó, bị cáo Hiệp nói nhóm của Đồi có thể bị xử 2 hành vi gồm kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo; nếu muốn chỉ bị xử về hành vi kinh doanh đa cấp, cần chi 5 tỷ đồng.

Ngày 16/8/2020, một số thành viên Công ty Thời gian vàng cầm 1 tỷ đồng đến Công ty luật Việt Tâm để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bị cáo Hiệp chỉ đạo nhân viên là Nguyễn Quang Trung soạn hợp đồng này, trị giá 200 triệu.

Với số 5 tỷ đồng "chạy án", các bên ký với nhau một phụ lục "hứa thưởng". Hai ngày sau, có thêm 2,2 tỷ đồng được chuyển cho bị cáo Hiệp theo phụ lục này.

Phía Công ty Thời gian vàng sau đó yêu cầu hủy hợp đồng, đòi lại 3,2 tỷ đã chuyển với lý do không tin tưởng Nguyễn Thiện Hiệp nhưng bị cáo này không đồng ý. Ngày 23/8/2020, bị cáo Trung đã soạn biên bản ghi ý kiến các bên và cũng ký vào biên bản.

Trong gần 1 tháng sau đó, phía Công ty Thời gian vàng đòi tiền bị cáo Hiệp nhưng không được đáp ứng nên tố cáo. Cảnh sát bắt ông Hiệp vào tháng 5/2022 và Trung vào tháng 4/2023.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp cho hay đã dùng số tiền nhận được đi "xử lý một số việc" nhưng không có chứng cứ chứng minh. Ông Hiệp thừa nhận phạm tội lừa đảo, ngỏ lời xin lỗi bị hại và mọi người khi nói lời sau cùng.

Ngược lại, luật sư Nguyễn Quang Trung kêu oan, nói không biết việc Giám đốc của mình có thỏa thuận "chạy án" cho nhóm Công ty Thời gian vàng. Anh ta soạn thảo hợp đồng theo chỉ đạo của Hiệp chỉ để tham gia bào chữa, không có mục đích khác.

Tòa án xác định trong ngày 16/8/2020, bị cáo Trung có tham gia tư vấn, soạn hợp đồng và với tư cách là luật sư, anh ta "buộc phải biết" cấp trên của mình có hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy vậy, các cơ quan tố tụng thừa nhận Nguyễn Quang Trung không được hưởng lợi trong việc chiếm đoạt tiền. Do đó, tòa án tuyên bị cáo Hiệp phải trả lại 3,2 tỷ đồng cho bị hại còn Trung không phải bồi thường.

Ngay sau khi HĐXX tuyên án, luật sư Nguyễn Quang Trung đã nói to "tôi bị oan". Anh ta khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp phúc thẩm.