TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chân dung Giám đốc CDC Hải Dương nhận "lại quả" gần 30 tỷ đồng; sát hại vợ khi đang ngủ

Ông Phạm Duy Tuyến - người nhận “lại quả” gần 30 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty Việt Á - là ai?

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, ông Phạm Duy Tuyến giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương từ ngày 1/9/2018. Trước đó, ông Tuyến giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương.

Ông Phạm Duy Tuyến là con rể của một vị nguyên là lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Ông Phạm Duy Tuyến. Ảnh. Cơ quan chức năng cung cấp

Theo thông tin của Cơ quan điều tra, hành vi của ông Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan tại CDC Hải Dương, Công ty Việt Á là vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, vi phạm các điều cấm quy định tại Luật Đấu thầu, có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test Covid-19 của các địa phương trên cả nước và việc sản phẩm kit test Covid-19 thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng.

Sau đó, đối tượng thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (công ty liên danh, công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán cho Công ty Việt Á theo giá do Công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành.

Đồng thời, để được giao cung ứng trước thiết bị, vật tư y tế, tiêu thụ với số lượng lớn, tăng doanh thu lợi nhuận và được tạo điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán theo giá do Công ty Việt Á đề nghị, Phan Quốc Việt còn thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn.

Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Sau khi ông Tuyến bị điều tra, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã có quyết định tạm đình chỉ công tác của ông này, phân công ông Nguyễn Phúc Thiện - Phó Giám đốc CDC Hải Dương thay ông Phạm Duy Tuyến điều hành công việc của trung tâm.

Trước đó báo Dân Việt có thông tin về việc ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương vừa bị khởi tố do đã cấu kết với Công ty Việt Á, mua kit xét nghiệm Covid-19 thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Cá nhân ông Tuyến nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ Công ty Việt Á lên đến gần 30 tỷ đồng.

Bắt giữ nghi phạm sát hại vợ khi đang ngủ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/11, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng Hoàng Văn Lam (43 tuổi, ngụ thôn 8, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) - nghi phạm dùng dao sát hại vợ khi đang ngủ, sau khoảng 2 tiếng đồng hồ gây án.

Trước đó, khoảng 2h sáng 19/12, khi bà Đặng Thị Th (38 tuổi) đang ngủ trong nhà thì bị chồng (nghi phạm Hoàng Văn Lam) dùng dao cắt vào cổ làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm Hoàng Văn Lam đã trốn khỏi hiện trường.

Khu vực thôn 8, xã Lộc Nam - nơi nghi phạm Hoàng Văn Lam đã ra tay sát hại vợ khi đang ngủ. Ảnh: Cộng tác viên



Sau khi gây án, nghi phạm Lam đã bị người nhà phát hiện và báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Lâm và Công an xã Lộc Nam đã có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành truy bắt Hoàng Văn Lam.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã bắt được Lam khi đối tượng đang trốn tại một vườn cà phê gần nhà.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

Thông tin mới nhất vụ giết người phụ nữ, phi tang xác xuống sông ở Quảng Trị

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 19/12, đại tá Trần Đức Triệu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Võ Viết Đạt (SN 1980, trú huyện Hải Lăng, cựu Đại đức Thích Trí Hộ ở Niệm phật đường Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, Triệu Phong) để điều tra về tội "Giết người".

Niệm phật đường Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận - nơi Võ Viết Đạt từng trú xứ và để lại nhiều tiếng xấu, gây mất đoàn kết, mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Chính quyền, nhân dân xã Triệu Thuận mong muốn, thời gian tới nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị cử người về phụ trách Niệm phật đường Dương Lệ Đông thì cần chọn lọc người đủ tâm - đức để tạo uy tín, đoàn kết trong nhân dân. Ảnh: Ngọc Vũ



Trước đó, khoảng 20h ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ở bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong nên trình báo công an.

Nạn nhân được xác định là Lê Thị H (SN 1972, trú thị trấn Ái Tử).

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên lập chuyên án 1112G để điều tra, truy xét.

Đến chiều 12/12, sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, bằng sự mưu trí, nghiệp vụ giỏi, Ban chuyên án 1112G đã xác định được Đạt và Tuấn là nghi phạm.

Từ lời khai của nghi phạm, khoảng 19h cùng ngày, chiếc xe máy nạn nhân H đã được tìm thấy dưới chân cầu Đại Lộc, trên sông Thạch Hãn.

Bước đầu xác định, bà H hay tới nơi ở của Võ Viết Đạt và giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn.

Đạt đã nhờ Tuấn gọi điện hẹn bà H rồi dùng hung khí sát hại nạn nhân. Sau đó, cả hai dùng ô tô đưa thi thể nạn nhân đến đoạn sông Thạch Hãn ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) để phi tang. Xe máy của nạn nhân bị vứt gần cầu Đại Lộc.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, Tuấn thừa nhận đã giúp sức cho Đạt phi tang thi thể nạn nhân.

Đại tá Triệu cho hay, thi thể nạn nhân được phát hiện cách rất xa hiện trường gây án, lại ở dưới nước, đó là cái khó nhất trong vụ án này. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an đã nỗ lực, vượt khó, sớm đưa hung thủ gây án ra ánh sáng.

Bắt nhóm thu tiền bảo kê quán nhậu, massage

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hữu và Nguyễn Hữu Phước (36 tuổi, cùng ở huyện Phong Điền) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra của cảnh sát, Hữu và Phước cùng 3 người khác đã bàn bạc, đến quán nhậu, cà phê, gội đầu, massage ở xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền) để gây áp lực, uy hiếp tinh thần và buộc chủ quán đưa tiền bảo kê.

Phước và Hữu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Zing

Hữu và Phước trực tiếp đến gặp các chủ quán đặt vấn đề thu tiền bảo kê. Cả hai yêu cầu họ đưa 50.000-100.000 đồng/ngày, nếu không sẽ có người đến quậy phá, không cho khách vào quán. Hữu và Phước yêu cầu cứ 3 ngày sẽ đến thu tiền bảo kê một lần.

Các chủ quán sợ nhóm của Hữu quậy phá và để yên ổn kinh doanh nên đồng ý đưa tiền. Tuy nhiên do dịch bệnh, một số xin nhóm của Hữu chỉ thu 50.000 đồng/ngày.

Nhóm của Hữu thay nhau đi thu tiền của từng quán và chia nhau tiêu xài. Theo điều tra của cảnh sát, 7 cơ sở kinh doanh đã trình báo việc nộp tiền bảo kê cho nhóm của Hữu. Cơ quan điều tra đang truy xét 3 người liên quan trong nhóm này.

Cảnh sát yêu cầu chủ quán, cơ sở kinh doanh từng bị nhóm của Hữu đe dọa cần nhanh chóng đến trình báo, phối hợp điều tra.

3 đối tượng tấn công Trưởng Công an xã

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/12, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc Hậu (Hậu "Gà", 34 tuổi), Nguyễn Chí Hải (21 tuổi) và Châu Thái Duy (22 tuổi, cùng ngụ xã Kiến An) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 12/12, lực lượng của Công an xã Kiến An phát hiện nhiều người lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp Phú Thượng 2, nhưng chỉ bắt được Nguyễn Văn Nhơn (54 tuổi).



Từ trái qua là Châu Thái Duy, Nguyễn Chí Hải và Nguyễn Phúc Hậu. Nguồn: Zing

Trong lúc cảnh sát làm việc với nghi can và thống kê tang vật, Hậu, Hải, Duy cùng nhiều người muốn "giải vây" cho Nhơn nên đã xô đẩy, hành hung anh Nguyễn Phú Cường là Trưởng công an xã Kiến An.

Đám đông được giải tán khi Công an huyện Chợ Mới cử cảnh sát hình sự đến hiện trường. Cơ quan điều tra sau đó triệu tập nhóm của Hậu để làm rõ hành vi của từng người và xử lý theo quy định pháp luật.