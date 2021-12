Tạm đình chỉ điều tra vụ án nông dân bị đánh khi tranh chấp đất liên quan dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận

Sau khi Báo Dân Việt thông tin hai cha con nông dân Nguyễn Văn Chở và Nguyễn Thành Chuyên vướng lao lý khi tranh chấp đất liên quan đến dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận và tòa phúc thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên hủy án sơ thẩm trả hồ sơ điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội… dư luận phản ánh có một vụ án khác và người bị đánh cũng là anh Nguyễn Thành Chuyên.

Anh Chuyên bị đánh chấn thương đầu vào ngày 18/3/2020 phải nhập viện điều trị. Ảnh: Sơn Vũ

Nông dân bị đánh xà beng vào đầu

Vụ án thứ hai này, người bị đánh là anh Nguyễn Thành Chuyên (30 tuổi, con ông Nguyễn Văn Chở), có đất tại thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam bị thu hồi cho dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh(chủ đầu tư Công ty cổ phần Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận).

Chiều 18/12, chúng tôi tìm đến nơi ở của anh Nguyễn Thành Chuyên ở xã Phước Minh huyện Ninh Phước để xác minh sự việc liên quan. Qua báo chí, anh Chuyên mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm ra những đối tượng đã dùng xà beng đánh vào đầu mình…

Anh Chuyên trình bày: "Sáng 18/3/2020 khi tôi cùng cha (ông Nguyễn Văn Chở) ra cắm mốc phân định ranh giới giữa đất của gia đình tôi với đất dự án. Lúc này, có khoảng 15 người mặc đồ bảo hộ của công nhân ra ngăn cản và có lời qua tiếng lại với cha con tôi.

Chừng 5 phút sau, nhiều người trong nhóm này xông vào đẩy đánh cha tôi, không cho trồng lại trụ ranh giới đất. Thấy vậy, tôi tìm cách giải nguy cho cha thì bị khoảng 2 -3 người ôm chặt để cho người khác dùng xà beng đánh vào đầu tôi chảy máu, phải nhập viện cấp cứu, khâu 8 mũi…

Ngày 23/3/2020, tức 5 ngày sau khi anh Chuyên bị đánh, UBND ­­huyện Thuận Nam có Văn bản số 747 nêu: Công an huyện Thuận Nam đã có báo cáo ban đầu về việc đánh nhau.

Theo đó, trong các ngày 18-19 và 20/3/2020, cha con ông Chở và Chuyên cùng vài người khác, cầm xe ben, cây gỗ đến khu vực đất đang tranh chấp với dự án để trồng trụ, phân ranh giới.

Lúc này, có một nhóm khoảng 10 người đàn ông mặc bảo hộ lao động màu cam của công nhân (do Nguyễn Văn Huấn và Lưu Hồng Triết Minh điều khiển) tự xưng là công nhân đang thi công bê tông dự án nhà máy điện mặt trời Phước Minh, yêu cầu ông Chở không được trồng trụ trên đất dự án. Đồng thời thu giữ xà beng và nhổ trụ của cha con ông Chở.

Ông Chuyên cầm rựa đến nói chuyện với nhóm người này thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Huấn cùng 2 người đàn ông khác, ôm giữ Chuyên. Một người đàn ông khác, bịt khẩu trang, lấy xà beng đánh vào đầu anh Chuyên gây vết thương phải khâu 7-8 mũi…

Theo anh Chuyên, người ôm chặt anh cho người khác dùng xà beng đánh anh bể đầu, chảy máu có tên là Minh ngụ thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận). Chi tiết này anh Chuyên cũng cung cấp cho Công an huyện Thuận Nam.

Cũng chính văn bản số 737 UBND huyện nêu: Theo xác định của của Công an huyện Thuận Nam cho thấy, "Huấn, Minh và số đối tượng hình sự ở ngoài địa phương được chủ đầu tư dự án thuê với danh nghĩa công nhân đổ bê tông nhưng thực chất số người này đến để can thiệp, hù dọa khi xảy ra mâu thuẫn với người dân có đất đang tranh chấp với dự án".

ảnh: Anh Chuyên đang chăm sóc đàn gà của gia đình. Ảnh: Ngọc Ánh.

Khởi tố vụ án nhưng chưa xác định bị can đánh nông dân

Ngày 29/4/2020, Công an huyện Thuận Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích để điều tra theo quy định pháp luật. Ngày 19/6/2020, Viện KS huyện Thuận Nam ra quyết định gia hạn thời gian điều tra thêm hai tháng.

Tuy nhiên, đến ngày 29/8/2020, Công an huyện Thuận Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vì "chưa xác định bị can nhưng đã hết thời hạn điều tra".

Anh Chuyên nộp đơn khiếu nại đến Viện KS huyện Thuận Nam về việc tạm đình chỉ điều tra này.

Ngày 30/9/2020, VKS huyện Thuận Nam có thông báo nhận định: Gia đình anh Chuyên có phần đất đang tranh chấp với Công ty cổ phần Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận. Trong lúc hai cha con anh Chuyên cắm mốc phân định ranh giới vào ngày 18/3/2020 thì có một xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 85A-04963 chở 2 lượt khoảng 10 người mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang đến ngăn cản dẫn đến xô xát và có người trong nhóm mặc áo công nhân cầm xà beng đánh vào đầu anh Chuyên gây thương tích 3%.

Công an huyện Thuận Nam khởi tố điều tra, thu thập tài liệu xác định được chủ ôtô trên có cho Nguyễn Văn Huấn (SN 1984, ngụ thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) thuê.

Công an huyện Thuận Nam có ủy thác điều tra cho Công an huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội. Kết quả, công an đã thông báo truy tìm Huấn nhưng chưa làm việc được với Huấn, không biết Huấn đang ở đâu và chưa xác định ai gây ra thương tích cho anh Chuyên. Vì vậy, Viện KS huyện Thuận Nam quyết định việc tạm đình chỉ điều tra là có cơ sở…

Anh Chuyên trên vùng đất gia đình khai hoang, phía sau là dự án điện mặt trời, nơi xảy ra tranh chấp. Ảnh Ngọc Ánh.

Khi nào tìm được người đánh nông dân sẽ tiếp tục xác minh

Trưa 17/12/2021, chúng tôi chúng tôi có đến Công an huyện Thuận Nam tìm hiểu sự việc bộ phận trực cho biết, lãnh đạo đi họp nên không thể cung cấp thông tin. Sau đó chúng tôi nhiều lần liên lạc qua điện thoại với lãnh đạo Công an huyện nhưng không thành…

Trả lời báo chí trong buổi họp báo thường kỳ UBND tỉnh Ninh Thuận quý 3/2020, đại tá Nguyễn Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan điều tra xác định ngày 18/3/2020, Minh có mặt tại dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh đổ bê tông nhưng không có cơ sở xác định Minh tham gia hoặc chỉ đạo người khác đánh anh Chuyên.

Thông tin anh Chuyên cung cấp chưa có căn cứ nào xác định Huấn tham gia hoặc chỉ đạo người khác đánh anh Chuyên. Công an huyện Thuận Nam có truy tìm Huấn nhưng chưa có kết quả. Khi nào tìm được Huấn sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cơ quan điều tra cũng không có căn cứ xác định Công ty cổ phần Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận thuê người hành hung anh Chuyên. Vì vậy, Công an huyện Thuận Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa tìm ra bị can nhưng hết thời hạn điều tra.

Theo ông Nguyễn Văn Chở, gia đình ông có khai hoang trên 25.000 m2 và sử dụng liên tục từ năm 1985. Đến năm 2018, phần diện tích này bị thu hồi cho dự án điện mặt trời Phước Ninh. Ông Chở cho rằng, chưa được bồi thường nhưng chủ đầu tư đã phá dỡ hàng rào ranh giới, san lấp, dựng chốt bảo vệ trên đất ông dẫn đến việc con ông bị đánh trọng thương hai lần vào ngày 18/3 và 25/5/2020. Theo UBND xã Phước Minh, đất ông Chở nằm trong phần quy hoạch 60ha mà UBND tỉnh Ninh Thuận có quyết định giao cho Công ty cổ phần Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận.