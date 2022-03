TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém người dã man ở Bắc Giang; bỏ thuốc mê, cướp tài sản của bạn

Chém người dã man ở Bắc Giang, nạn nhân nguy kịch

Chiều nay (7/3), Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin về vụ chém người ở Bắc Giang xảy ra vào đêm qua (6/3).

Theo đó, khoảng 21h20 cùng ngày, tại Số nhà 04, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang xảy ra vụ "Giết người", hậu quả làm anh Lương Văn Quyền (SN 1986, trú tại TDP My Điền 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Do mâu thuẫn, 2 bố con Hoàn, Hiệp đã kéo đến nơi ở của nạn nhân gây ra vụ chém người dã man. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, đến 4h ngày 7/3 điều tra làm rõ, vận động đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang) đầu thú; thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang) về hành vi "Giết người".

Theo cơ quan điều tra, quá trình đấu tranh ban đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ chém người dã man ở Bắc Giang là do mâu thuẫn trước đó. Đến khoảng 21h20 ngày 6/3, Hoàn cùng Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1986, trú tại số 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang) để dằn mặt.

Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và bạn chị Hậu là anh Lương Văn Quyền, sau đó anh Quyền bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng. Quá trình xảy ra xô xát, Quyền dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ 3 con dao hung khí, 1 chiếc gậy bóng chày.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bỏ thuốc gây mê vào ly nước cam, cướp tài sản bạn quen qua mạng xã hội

Chiều nay (7/3), cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Huân để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Ngọc Huân Bỏ thuốc gây mê vào ly nước cam để cướp tài sản người bạn mới quen qua mạng xã hội. Ảnh: CACC

Theo cáo buộc, Huân làm quen một thanh niên ngụ tỉnh Sóc Trăng trên mạng xã hội. Hai bên nhiều lần trao đổi công việc làm ăn qua lại với nhau. Trưa 26/1, Huân chủ động hẹn bạn lên Long An chơi, địa điểm đón là khu vực bến xe Long An.

Lúc vào quán ngồi uống nước, lợi dụng lúc anh này mất cảnh giác, Huân nhanh tay bỏ 2 viên thuốc an thần (loại thuốc ngủ) vào ly nước cam. Chờ nạn nhân nằm ngủ say trên võng, Huân lục giỏ xách lấy 1 điện thoại di động, 25 triệu đồng, 1 xe máy hiệu Airblade BKS 83B2-37681 cùng một số giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát.

Tối 2/3, phát hiện nghi phạm tạm trú nhà trọ ở phường 5, TP. Tân An, trinh sát hình sự đưa về lấy lời khai. Qua điều tra, Huân thừa nhận chính y đã gây ra vụ cướp trên. Trước đó hai tuần, Huân vừa thực hiện thành công vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn tương tự ở khu vực thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Cơ quan CSĐT công an TP.Tân An thu giữ túi xách cá nhân của Huân 18 viên nén (nghi thuốc an thần), 1 điện thoại di động, 1 giấy CMND cùng 1 xe mô tô hiệu Sirius BKS 63B2-06944, thu hồi xe mô tô hiệu Airblade BKS 83B2-37681.

Vụ giết người tại bãi rác ở Nghệ An xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã lấy lời khai đối tượng liên quan tới án mạng tại bãi rác ở Nghi Yên, Nghi Lộc.

Theo đó, nghi phạm Nguyễn Chí Tuấn khai, khi Tuấn đang lái xe chở rác vào đổ tại khu vực nhà máy xử lý rác thải tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc thì thấy có nhiều người đang nhặt phế liệu tại bãi rác nên đã bóp còi xe ô tô để mọi người tránh đường cho xe vào.

Đối tượng Nguyễn Chí Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Khi dừng xe mở cửa, định xuống bãi rác thì bị một người đàn ông nhảy lên bám vào cửa ghế lái để đánh Tuấn. Do bị đánh, Tuấn đã cầm chiếc kéo có sẵn trên xe nhảy xuống và đánh nhau với nạn nhân.

Sau đó, đối tượng dùng chiếc kéo đâm 1 nhát vào cổ anh Hồ Sỹ Triều . Nhát kéo chí mạng làm anh Triều tử vong. Vì hoảng sợ nên sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn.

Táo tợn cướp ngân hàng giữa ban ngày ở Hà Nội

Ngày 7/3, Công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội, truy bắt đối tượng cướp ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng giữa ban ngày ở Hà Nội (Ảnh: Đ.X)

Lãnh đạo UBND phường Xuân Tảo xác nhận, sáng nay một chi nhánh ngân hàng thương mại tại Xuân Tảo đã bị cướp .

Thông tin bước đầu cho biết, nhân viên chi nhánh ngân hàng thương mại tại Xuân Tảo đã bị một đối tượng khống chế, đe dọa đưa tiền.

Sau khi lấy được tiền, đối tượng bỏ chạy và làm rơi một vật giống súng, tuy nhiên qua kiểm tra, đó không phải súng.

Đã bắt được đối tượng chuyên đục két sắt, trộm cắp tài sản liên tỉnh

Chiều 3/7, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng chuyên đục két sắt, trộm cắp tài sả n từ Gia Lai đến Đắk Lắk.

Đào và Chiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/3, gia đình bà Trương Thị Liên (62 tuổi, trú tại thôn Tân Lập 5, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) bị trộm đột nhập vào nhà đục phá két sắt và lấy khoảng 60 triệu đồng cùng một số nữ trang bằng vàng. Tổng giá trị số tài sản bị trộm khoảng 120 triệu đồng.

Trong quá trình lẻn vào nhà, đối tượng trộm cắp đã phá hỏng một số đồ dùng với tổng trị giá khoảng 82 triệu đồng.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một ngày nhận được tin báo, Ban chuyên án Công an huyện Krông Búk đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ Phạm Văn Đào (32 tuổi), Nguyễn Viết Chiến (36 tuổi) cùng trú tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Đào và Chiến cũng khai nhận trước đó cũng thực hiện 2 vụ trộm cắp tương tự trên địa bàn TP.Pleiku, Gia Lai với tổng số tài sản trộm cắp được là hơn 500 triệu đồng.