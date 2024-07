TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chủ quán hát với nhau bị đâm tử vong; sạt lở đất đá vùi lấp xe khách, nhiều người chết

Chủ quán hát với nhau bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 1 người đàn ông tử vong trên Tỉnh lộ 10.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Theo thông tin ban đầu, khuya 11/7, người đàn ông khoảng 50 tuổi được một thanh niên chở trên xe máy trên Tỉnh lộ 10 hướng từ Quốc lộ 1 về vòng xoay Phú Lâm.

Khi xe vừa qua Tỉnh lộ 10 – đường số 6, quận Bình Tân thì người đàn ông ngã ra khỏi xe máy, thanh niên cầm lái cũng loạng choạng tay lái, ngã ra đường.

Phát hiện sự việc, người dân ven đường chạy đến kiểm tra thì thấy người đàn ông đã tử vong, trên người có vết thương.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người thân của nạn nhân, người đàn ông tử vong là chủ quán hát với nhau. Trước đó, khách đến quán có sử dụng điện thoại để livestream nên chủ quán nhắc nhở và xảy ra mâu thuẫn.

Người khách này đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân bị thương tích. Con trai của người đàn ông đưa nạn nhân đi cấp cứu, khi đến đoạn đường trên thì xảy ra sự việc.

Sạt lở đất đá vùi lấp xe khách ở Hà Giang, nhiều người tử vong

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, các lực lượng chức năng đang tìm kiếm những nạn nhân trên xe khách bị vùi lấp do sạt lở đất đá ở Hà Giang vào sáng 13/7.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Giang, sự việc xảy ra lúc khoảng 4h tại Km 10+900 Quốc lộ 34 Hà Giang - Bắc Mê, xã Yên Định, Bắc Mê. Chiếc ô tô khách 15 chỗ chạy tuyến Hà Giang - Bảo Lâm bị đất đá vùi lấp. Theo thông tin chủ xe cung cấp cho cảnh sát, trên ô tô có 16 người.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Nguồn: Công Lý

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, huy động các lực lượng đào bới, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Đến 7h, lực lượng chức năng tìm thấy 9 người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh. Hiện 5 người đã tử vong.



Cũng theo báo cáo từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cho biết, trưa ngày 12/7 trên tuyến đường Quốc sộ 34 tại vị trí Km10+950 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định huyện Bắc Mê xảy ra vụ sạt lở đất đá với khối lượng lớn chiều dài sạt lở khoảng 80m, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 1000m3 đến 17h30 chiều ngày 12/7 đã khắc phục cơ bản giao thông đi lại bình thường.

Tuy nhiên, từ đêm ngày 12/7 đến rạng sáng ngày 13/7, trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa lớn tại vị trí cũ tiếp tục sạt lở với khối lượng lớn, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 2.000m3 lấp 1 xe khách 16 chỗ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Mê đã trực tiếp huy động lực lượng xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền xã Yên Định chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thi công đóng trên địa bàn tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, tiến hành kiểm tra, thống kê rà soát nhanh tình hình thiệt hại trên địa bàn để cập nhật và báo cáo theo quy định.

Hiện, số người chết và người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, xã đã chỉ đạo xác định danh tính người chết và người bị thương để tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người nhà bị chết và người bị thương kịp thời.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã có mặt sớm hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Nguồn: Công Lý

Đối với đường giao thông bị sạt lở tập trung khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt, chỉ đạo các xã căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm để người dân đi lại đảm bảo an toàn.



Hiện, các lực lượng Trung đoàn 877 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các lực lượng trên địa bàn huyện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn.

Bắt đối tượng vận chuyển 112 nghìn viên ma túy tổng hợp

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên thông tin: Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 112 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Đại tá Phan Văn Hoá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Đêm 11/7, tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 112 nghìn viên ma túy tổng hợp.



Đối tượng Giàng A Cở và tang vật 112 nghìn viên ma tuý tổng hợp bị thu giữ. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Cụ thể, hồi 22 giờ 15 phút ngày 11/7, khi làm nhiệm vụ tại tuyến đường liên xã thuộc địa phận đội 3, thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tổ công tác của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang phát hiện một nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, thành viên tổ công tác đã triển khai đồng thời phương án khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện phía sau yên xe của đối tượng có một bao tải, trong bao tải chứa 20 bánh hình hộp chữ nhật, bên trong có các gói nylon màu xanh chứa các viên nén màu hồng mang ký hiệu WY là ma túy tổng hợp; số lượng 112 nghìn viên.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Giàng A Cở (sinh năm 1996), trú tại bản Trung Sua, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Số ma túy trên Giàng A Cở nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ danh tính từ khu vực biên giới thuộc địa phận xã Na Tông đến trung tâm xã Núa Ngam, huyện Điện Biên để giao cho một người khác. Lợi dụng trời mưa, đêm tối, Cở cho ma túy vào bao tải mang đi giao thì bị bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ.

Giám đốc và nguyên giám đốc bệnh viện y học cổ truyền của 3 tỉnh bị bắt vì liên quan nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/7, Bộ Công an thông báo Cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 6/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Số này gồm: Thân Đức Lại (SN 1961), nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang; Trương Thị Thu Hương (SN 1970), Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên; Võ Thị Kim Loan (SN 1966), nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre; Đinh Thị Mộng Thanh (SN 1964), nguyên Giám đốc và Nguyễn Thị Hiệu (SN 1966), nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Tây Ninh.

Các bị can Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện các lệnh, quyết định tố tụng đối với 5 bị can trên.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Tình (SN 1984), nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Y dược Sơn Lâm và Nguyễn Thúy Kim (SN 1972), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hồi tháng 10/2023, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an có thông báo về việc khởi tố, bắt tạm giam bị can trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan.

Phía điều tra đã khởi tố Nguyễn Mạnh Quyền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ và Phạm Văn Cách, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, đều về hành vi lừa đảo.

Công ty cổ phần Y dược LanQ tiền thân là Công ty TNHH Đông dược LanQ, chuyên sản xuất trà thanh nhiệt, được thành lập từ tháng 4/1999. Sau cổ phần hóa, công ty này hoạt động theo hướng thành nơi khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân lớn với bệnh viện 150 giường bệnh. Công ty cũng xây dựng thêm Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ cơ sở 2, quy mô 300 giường bệnh tại TP.Bắc Giang.

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Lê Quang Thuận, sinh năm 1974, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ông Lê Quang Thuận đã có hành vi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 7 tỷ đồng phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá. Ảnh: CACC

Trước đó, theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, vào ngày 19/6, Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm (Vương Viết Thắng - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa), Dương Phúc Hiếu (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa), Trần Nhật Hoàng (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa) và Lê Khánh Vũ (công chức địa chính thị trấn Khe Sanh) cũng về tội danh nêu trên.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.