TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Con rể truy sát gia đình vợ, 2 người chết; giết người tình trẻ rồi tự tử

Con rể truy sát gia đình vợ, 2 người tử vong

Ngày 27/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường liên quan đến vụ con rể truy sát nhà vợ tại thôn M'Lọn, thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương) mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Mâu thuẫn tranh giành đất đai, con rể đánh đập cả nhà vợ, 2 người tử vong.

Người nhà tổ chức đám tang cho nạn nhân Ma Huyền trong vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng.

Cụ thể, 2 người được xác định đã tử vong là Ma Huyền (40 tuổi, vợ Tá), Pơ Jum Nai Đơng (50 tuổi, chị vợ Tá). 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng là Ya Tạo (73 tuổi) và Ka Nhàu (70 tuổi) là cha mẹ vợ của Tá.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại đám tang của nạn nhân Ma Huyền (đường Phan Chu Trinh, thị trấn Thạnh Mỹ), nhiều người dân địa phương đã đến chia buồn cùng gia đình. Người dân cũng bất ngờ về vụ việc xảy ra tối 26/2.

Chị gái của nạn nhân Ma Huyền cho hay, 15 giờ 30 phút ngày 26/2, Nay Y Tá và chị Ma Huyền xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng trong trại bò.

Bố mẹ của chị Ma Huyền ở gần đó, thấy vợ chồng con gái xô xát nên đã sang can ngăn. Lúc này, Tá đã dùng gậy đánh chị Huyền nên 3 người vào can thì bị Tá dùng gậy đánh gục tại chỗ.

Người nhà tổ chức đám tang cho chị vợ của Nay Y Tá.

Riêng Pơ Jum Nai Đơn chạy ra đường tiếp tục kêu cứu thì cũng bị Tá đuổi theo dùng gậy đánh gục tại chỗ.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Người nhà của hai nạn nhân tử vong trong vụ việc cũng cho biết, Nay Y Tá là người có tính khí cộc cằn, thường xuyên có mâu thuẫn rồi đánh đập chị Huyền. Mỗi lần vợ chồng cãi lộn là Y Tá sử dụng bạo lực.

Năm 2022, Tá cũng đánh vợ rồi phải ra Công an thị trấn giải quyết, tuy nhiên do gia đình đã xin giải quyết nội bộ gia đình để Tá "quay đầu".

Nghi phạm ra tay sát hại vợ và chị vợ trong vụ con rể truy sát nhà vợ ở Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/2, chị Ma Huyền và Tá xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc Tá đánh vợ rồi dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nam nghi phạm giết người tình trẻ rồi tự tử

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 27/2, Công an huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ giết người. Đối tượng Thái Minh Trí (54 tuổi, trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) thừa nhận hành vi giết người tình là chị Nguyễn Thị Kim Anh (29 tuổi, ngụ xã Minh Thuận, U Minh Thượng).

Hiện trường vụ giết người ngày 26/2 trên ấp Minh Thượng A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng.

Khoảng tháng 4/2022, Trí và Kim Anh quen nhau, chung sống với nhau như vợ chồng. Trong thời gian này, Trí thường đến nhà Kim Anh.



Ngày 25/2/2023, Trí thuê ô tô đi từ TP.HCM đến nhà Kim Anh. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Kim Anh tổ chức uống rượu tại nhà. Tiệc rượu có 11 người, ngoài Kim Anh và Trí còn có ông Nguyễn Hoàng Phục và bà Nguyễn Thị Thu Đông (cha mẹ ruột của Kim Anh); Nguyễn Văn Liêu và Phan Thị Hồng Nhung (anh ruột và chị dâu của Kim Anh); Đỗ Hữu Thành và 4 người bạn của Kim Anh.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày nghỉ uống rượu. Kim Anh và Trí vào nhà của Kim Anh ngủ. Đến khoảng 10 giờ ngày 26/2, Trí ra cửa sau nhà của Kim Anh nói với Nhung: “Vũ cho người xử lý vợ chồng em”. Nhung nhìn thấy vết máu trên người Trí nên la lên. Lúc này, bà Đông đi vào nhà Kim Anh, thấy nhiều vết máu trên nền nhà và thấy Kim Anh đã tử vong.

Trí ra nhà sau của bà Đông lấy dao tự đâm vào bụng. Sau đó, Trí được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện U Minh Thượng, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang hiện trường xác minh, điều tra và khám nghiệm tử thi.

Trên thi thể của chị Kim Anh có 2 vết thương ở vùng ngực trái, kết luận Kim Anh chết do sốc mất máu cấp.

Hiện Trí đã qua cơn nguy kịch, ban đầu đã thừa nhận hành vi giết người.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, nữ tiểu thương đâm chết người rồi ra đầu thú

Ngày 27/2, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực trước cửa quầy bán quần áo số 153, tầng 2, chợ Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ giết người.

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, tiểu thương đâm chết người rồi ra cơ quan công an đầu thú. Ảnh minh họa

Nguyên nhân được nhà chức trách xác định là do mâu thuẫn trong sinh hoạt. Nạn nhân là chị T.T.O (SN 1969, trú tại thôn Thác Bưởi, xã Tiên Lãng) đã bị Nguyễn Thị Ái Liên (SN 1980, trú tại Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên) dùng dao nhọn đâm vào sườn.

"Chị O đã tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu. Hiện chị Liên đã đến cơ quan công an đầu thú", nguồn tin cho hay.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Tiên Yên đã tổ chức bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu ban đầu và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đại úy cảnh sát giao thông bị xe có dấu hiệu vi phạm tông gãy chân

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 27/2, tin từ Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị này đang xác minh, truy tìm người điều khiển xe máy va chạm với đại úy L.N.B.C, cán bộ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an khi làm nhiệm vụ tại Đồng Nai.

Hiện trường vụ cảnh sát bị xe vi phạm tông. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, vào khoảng gần 22 giờ ngày 26/2, Tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Biên Hòa tiến hành dừng các xe máy đang lưu thông trên đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa (hướng về nội ô) để kiểm tra nồng độ cồn.

Thời điểm này có 1 nam thanh niên điều khiển xe máy khi bị ra hiệu lệnh dừng xe đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, vượt qua 2 cán bộ cảnh sát giao thông. Cú lách xe mạnh của đối tượng đã va chạm với đại úy L.N.B.C. Hậu quả, đại úy L.N.B.C bị té xuống đường, chấn thương. Còn nam thanh niên trên tiếp tục tăng tốc bỏ chạy.

Ngay sau đó, đại úy L.N.B.C được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 7B trong tình trạng gãy xương chân. Sau khi sơ cứu, đại úy C. đã được đưa lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM điều trị.

Được biết, tối 26/2, Tổ công tác số 4 của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Biên Hòa tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển các phương tiện lưu thông trên đường (chủ yếu xe ô tô) tại TP.Biên Hòa. Thời điểm kiểm tra kéo dài nhiều giờ đồng hồ và trong đêm kiểm tra được trên 500 lượt xe, ghi nhận khoảng chục trường hợp điều khiển xe sau khi uống rượu, bia, có nồng độ cồn trong hơi thở vượt mức cho phép theo quy định.

Trưởng Công an phường được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/2, ông Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch UBND phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa phát hiện Trưởng Công an phường tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo ông Phước, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, một số người dân ở địa phương đã phát hiện ông Ng.H.A. (Trưởng Công an phường Điện An) trong tư thế treo cổ ở nhà xe của cơ quan UBND phường Điện An.

Trưởng Công an phường Điện An được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Ảnh minh họa

Ngay sau đó, người dân gọi báo cáo cho chính quyền phường Điện An cùng Công an thị xã Điện Bàn. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm để phục vụ điều tra.

Ông Nguyễn Văn Phước cho biết: "Những ngày qua, ông A. không có biểu hiện gì lạ, rất vui vẻ hòa đồng với mọi người. Nguyên nhân xảy ra sự việc này phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an...".