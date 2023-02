TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở Hà Nội; người phụ nữ nghi bị tạt axit tử vong

Bắt nghi phạm sát hại dã man 2 mẹ con ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Tổ công tác Công an huyện Phú Xuyên và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp, bắt giữ nghi phạm trong vụ phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà riêng ở Bái Xuyên, xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên).

Theo đó, nghi phạm bị bắt giữ là Phạm Văn Đức (SN 1985, cháu ruột 2 nạn nhân). Đức bị bắt tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vào đêm qua, hiện đã được di lý về Công an huyện Phú Xuyên để phục vụ điều tra.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, trưa 23/2, người dân thôn Bái Xuyên bất ngờ phát hiện cụ Đ.T.L (SN 1933) và con gái cụ là P.T.T (SN 1965) tử vong bất thường trên giường.

Nghi phạm Phạm Văn Đức. Ảnh: ANTĐ

Nhà chức trách phát hiện nhiều vết máu xung quanh hiện trường vụ án, cơ quan điều tra cũng nhanh chóng vào cuộc và xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Được biết, bà P.T.T không lập gia đình và ở với mẹ là cụ L tại ngôi nhà ở thôn Bái Xuyên.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Phú Xuyên bước đầu đã dựng lên chân dung nghi phạm, gã chính là Phạm Văn Đức. Từ khi phát hiện cụ L và bà T tử vong tại nhà riêng, chính quyền sở tại không thấy Đức xuất hiện tại địa phương.

Bước đầu xác định, Đức có mâu thuẫn với bà nội (cụ L) và cô ruột (bà T) về đất đai. Đức đã từng xin 2 nạn nhân cho bán 1 miếng đất nhưng không được đồng ý.

Gã cháu này sau đó đã lên kế hoạch sát hại 2 người thân của mình. Nghĩ là làm, Đức đến nhà bà nội, dùng tuýp sắt sát hại 2 người rồi bỏ trốn đến TP.Hạ Long.

Người phụ nữ nghi bị tạt axit giữa đường gây tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 26/2, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy xét đối tượng chặn đường tạt chất lỏng nghi là axit làm một phụ nữ tử vong.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc người phụ nữ bất ngờ bị tạt chất lỏng nghi axit trên đường, gây tử vong. Nguồn: PLO

Theo thông tin ban đầu vụ người phụ nữ bất ngờ bị tạt chất lỏng nghi axit trên đường, gây tử vong: Khoảng 21 giờ ngày 25/2, một phụ nữ khoảng 40 tuổi (quê Nghệ An) điều khiển xe máy đi trên đường Vũng Việt thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An.

Khi gần về đến nhà thì người này bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy chặn đường, rồi tạt dung dịch chất lỏng nghi là axit lên người.

Lúc này, người phụ nữ la hét kêu cứu nằm vật vã giữa đường. Kẻ gây án đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân gần đó chuyển đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra và đang truy tìm kẻ gây án.

Bắt giữ Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 26/2, theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt, ông Phạm Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm pháp y – Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, đã bị bắt giữ; đồng thời cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phượng.

Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng

Lý do ông Phạm Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm pháp y – Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, bị cơ quan điều tra bắt giữ là để làm rõ hành vi nhận hối lộ, theo Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Đến thời điểm này, ông Phượng là một trong số ít trường hợp cán bộ ở Quảng Ngãi bị bắt giữ, khi đang đương nhiệm.

Được biết, Trung tâm pháp y là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. Chức năng của đơn vị này là tổ chức thực hiện giám định pháp y, giám định thương tích… khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra hoặc tổ chức, cá nhân.

Từ Hà Nội vào Huế cho vay nặng lãi, nam thanh niên bị bắt giữ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/2, theo tin từ Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), cơ quan này vừa bắt giữ Lê Tuấn Lương (30 tuổi, quê TP.Hà Nội) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Công an TP.Huế lấy lời khai Lê Tuấn Lương về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ vụ án, trước khi bị bắt, Lê Tuấn Lương từ Hà Nội vào trú tại TP.Huế để hoạt động cho vay nặng lãi nhằm thu lợi bất chính. Chỉ trong thời gian ngắn, Lương đã cho rất nhiều người ở Huế vay tiền với lãi suất cao.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lương khai nhận đã cho 18 người dân ở Huế vay tiền với lãi suất từ từ 121,6%/năm đến 210%/năm và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng vụ án nhằm xử lý hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với Lương.

Đã tìm thấy nữ sinh lớp 6 mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

Ngày 25/2, nguồn tin từ Công an xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương và người thân đón nữ sinh P.H.L.N. (học lớp 6, trú tại xã Kỳ Đồng) về nhà sau nhiều ngày mất liên lạc. Hiện, sức khỏe và tâm lý em N. trong tình trạng ổn định.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 24/2, lực lượng chức năng nhận được thông tin nữ sinh P.H.L.N. đang trọ tại nhà một người dân ở thành phố Hà Tĩnh nên đã tiến hành tổ chức cùng người thân của em N. ra đón về. Được biết, vị trí này cách nhà nữ sinh khoảng chừng 50km.

Nữ sinh P.H.L.N. đi xe máy điện rời khỏi nhà rồi mất tích bí ẩn. (Ảnh camera gia đình cung cấp)

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 21/2, Công an xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) phát đi thông báo tìm tung tích bé gái tên P.H.L.N. (12 tuổi, học sinh lớp 6, người địa phương).

Theo lực lượng chức năng, nữ sinh P.H.L.N. đi khỏi nhà vào khoảng 6h45 ngày 20/2. Khi rời nhà, P.H.L.N. mặc áo ấm nỉ màu nâu, có 2 ống tay màu trắng, quần màu đen, đi xe máy điện, sau lưng mang balô màu đen, tay cầm theo một túi xách nylon màu đỏ, đầu có đội mũ bảo hiểm.

Đến tối cùng ngày không thấy em N. về nên gia đình đã liên hệ với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm thì được biết nữ sinh này không đến lớp học.

Ngay sau đó, sự việc đã được gia đình trình báo lên cơ quan chức năng.