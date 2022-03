TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Công an cầm vật giống súng nói chuyện với dân; đối tượng hô mang theo bom cướp ngân hàng

Công an một tay cầm điện thoại quay phim, một tay cầm vật giống súng nói chuyện với dân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/3, lãnh đạo xã Thành Công (Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, đơn vị này đang kiểm tra về vụ việc một cán bộ công an cầm vật giống súng nói chuyện với dân tại trụ sở.

Về diễn biến vụ việc, theo clip đang được lan truyền trên mạng xã hội, một nam thanh niên vào trụ sở Công an xã Thành Công, cùng nằm tại trụ sở UBND xã Thành Công yêu cầu được làm việc với người thân nhưng không được Công an xã đồng ý, yêu cầu ra ngoài.

Người mặc sắc phục công an cầm vật giống súng khi nói chuyện với dân. Ảnh cắt từ clip

Trong lúc lực lượng Công an xã yêu cầu nam thanh niên quay clip nêu trên ra khỏi trụ sở, một cán bộ mặc sắc phục công an tay trái cầm điện thoại quay phim, tay phải cầm một vật giống súng trao đổi, nói chuyện. Nam thanh niên quay clip sau đó được đưa ra ngoài trụ sở.

Clip hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến trái chiều liên quan sự việc.

Ở một diễn biến khác, lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu thông tin, Công an huyện chưa nhận được báo cáo từ xã về vụ việc.

Theo vị lãnh đạo này, công an khi làm nhiệm vụ được sử dụng công cụ hỗ trợ, tuy nhiên phải sử dụng đúng trường hợp, đúng quy định.

Đối tượng hô mang theo bom cướp ngân hàng

Bắt sống đối tượng hô mang theo bom cướp ngân hàng. Nguồn: Review Quảng Ninh

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 14h ngày 4/3, tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), có một đối tượng có ý định cướp ngân hàng.



Lực lượng công an TP.Hạ Long có mặt đưa đối tượng về trụ sở. Ảnh: Nguyễn Quý Theo lời nhân viên ngân hàng, vào thời điểm trên, nam đối tượng mang theo ba lô màu đỏ cỡ lớn đi vào ngân hàng rồi hô to: "Tao mang 2 quả bom, đưa tiền đây không tao cho nổ banh xác". Hô xong, đối tượng trèo lên quầy giao dịch với ý định tiến vào trong nhưng không thành do kính chắn.



Đối tượng ở trong ngân hàng khoảng 30 phút, sau khi nghe thấy còi báo động thì bỏ chạy ra ngoài cổng. Trong khi bỏ chạy, đối tượng lấy một điện thoại di động của nhân viên lễ tân ngân hàng. Khi ra tới cổng thì bị lực lượng bảo vệ ngân hàng tóm gọn.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hạ Long cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.



Công an có mặt tại hiện trường cho biết, qua khám xét, đối tượng tên Trần Quang Minh (SN 1986, quê ở quận Gò Vấp, TP.HCM). Vật chứng thu giữ gồm một chiếc điện thoại iPhone 12, một balô màu đỏ bên trong không có gì.



Hiện đối tượng đã bị bắt và đưa về trụ sở Công an TP.Hạ Long để làm rõ hành vi cướp ngân hàng.

Đốt trụi căn nhà mình đang sống vì không xin được mẹ... tiền đi nhậu





Nguyễn Văn Út (22 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lược, xã Thiên Trung, huyện Cái Bè) đã trực tiếp thực hiện hành vi đốt trụi căn nhà mình đang sống vì không xin được mẹ tiền đi nhậu.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/3, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) xác nhận, đối tượng Nguyễn Văn Út (22 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lược, xã Thiên Trung, huyện Cái Bè) đã trực tiếp thực hiện hành vi hủy hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản nên tiến hành bắt và tạm giữ hình sự để khởi tố vụ án.

Trước đó, khoảng 9h ngày 2/3, Út đi ra trước sân tìm mẹ ruột là bà Trần Thị Thủy (49 tuổi) để xin tiền đi uống cà phê và đi nhậu cùng bạn bè. Thấy con như vậy, bà Thủy bực tức không cho, sau đó rời đi sang người quen gần đó để ngồi chơi.

Bị mẹ ruột từ chối cung cấp tiền, Út liền lấy bình xăng đổ ra khắp nhà, đồng thời dùng bật lửa đốt. Khi ngọn lửa bốc cháy lan rộng, đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Dù dân địa phương hỗ trợ dập đám cháy, nhưng do gió mạnh, ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn căn nhà cùng tài sản bên trong trị giá gần 150 triệu đồng.

Xác định nghi phạm chính là con ruột của gia đình, Công an huyện Cái Bè nhanh chóng bắt giữ Út để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hiện cha mẹ của đối tượng đang gặp khó khăn về nơi ở, ngôi nhà bị thiêu rụi nên chưa tìm được nơi sinh sống tạm.

Bắt nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngay sau khi bắt ông Nguyễn Tấn Long - cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục bắt giữ 3 cán bộ vì có liên quan đến việc hỗ trợ, bồi thường một số dự án tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Bắt, khám xét nơi ở của ông Trương Thành Giàu. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4/3 Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc thêm 3 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

3 bị can bị bắt gồm: Trương Thành Giàu - phụ trách Phòng 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Biên Hòa; Nguyễn Mộng Hiền - Tổ trưởng Tổ quản lý, khai thác quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Biên Hòa và Hồ Bá Minh - nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Biên Hòa.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 3 bị can này có liên quan đến vụ việc vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái làm chủ đầu tư.

Đây là những bị can có liên quan đến ông Nguyễn Tấn Long - cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa vừa bị bắt sáng cùng ngày.

Hiện vụ việc đang được xác minh, điều tra làm rõ.





Chồng 93 tuổi nghi đánh chết vợ 89 tuổi vì bực chuyện cho tiền ông hàng xóm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa xảy ra vụ việc cụ ông 93 tuổi nghi đánh chết vợ 89 tuổi vì ghen tuông.

Nghi phạm là ông Thẩm T. (93 tuổi, ngụ phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Vào ngày 21/2, ông T. đã dùng dùi gỗ đánh vợ do mâu thuẫn chuyện vợ chồng. Cú đánh mạnh đã khiến cho vợ ông T. là bà H.T.T. (89 tuổi) tử vong.

Qua khai báo, ông T. cho biết vì nghi ngờ vợ cho tiền ông hàng xóm nên ông T. đã bực tức rồi đánh vợ, dẫn đến án mạng đau lòng.

Căn nhà nhỏ nơi vợ chồng ông T. sinh sống, cũng là nơi xảy ra vụ án mạng. Nguồn: Dân Trí

Hiện nghi phạm đang được cho tại ngoại vì tuổi đã quá lớn; ngoài ra, gia đình cũng đã có đơn xin bảo lãnh cho ông T..

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết thêm, sẽ cho nghi phạm đi giám định tâm thần vì sau khi vợ mất, ông T. có nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo gia đình các hàng xóm, vợ chồng ông T. cưới nhau từ thời còn trẻ nhưng không có con. Nhiều năm qua, cặp vợ chồng này vẫn sống hòa thuận, thương yêu nhau trong căn nhà nhỏ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.