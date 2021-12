TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lĩnh án; thông tin mới vụ bị tố sàm sỡ cấp dưới

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều nay (13/12), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 2 đồng phạm trong vụ mua bán, sử dụng Redoxy 3C làm sạch hồ ở Hà Nội.

3 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án là Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Võ Tiến Hùng – cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước), Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic (Công ty Arktic).

Cả 3 bị cáo đều bị xét xử tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung bị xử phạt 8 năm tù trong vụ mua bán, sử dụng Redoxy 3C. Ảnh: PH

Với bị cáo Nguyễn Đức Chung, ông này bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí là người đứng đầu thành phố, với động cơ vụ lợi đã chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trái quy định.

Ông Nguyễn Đức Chung được đánh giá giữ vai trò chủ mưu trong vụ án. Bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới là Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua công ty của gia đình để công ty được hưởng lợi nhuận không chính đáng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Võ Tiến Hùng thì thực hiện theo chỉ đạo của ông Chung. Biết rõ chỉ đạo của ông Chung là trái pháp luật nhưng bị cáo này vẫn tiếp nhận, không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước, quy trình xử lý nước ô nhiễm, Công ty Thoát nước phải mua Redoxy 3C qua Công ty Arktic gây thiệt hại cho ngân sách TP.Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Trường Giang giữ vai trò đồng phạm, tham gia suốt quá trình cùng đoàn công tác, hưởng lợi bất chính hơn 36,1 tỷ đồng; số tiền hưởng lợi bất chính sử dụng cá nhân và theo chỉ đạo của ông Chung để chi phí doanh nghiệp, tài trợ quà tặng cho các đơn vị hơn 7 tỷ đồng.

HĐXX quyết định, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8 năm tù, tổng hợp bản án trước, buộc bị cáo chấp hành bản án 13 năm tù; Nguyễn Trường Giang 4 năm 6 tháng tù; Võ Tiến Hùng 4 năm tù. Buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 36,1 tỷ đồng, trong đó bị cáo Nguyễn Đức Chung phải bồi thường 25 tỷ đồng. Do gia đình bị cáo Chung đã nộp 10 tỷ đồng, vì vậy bị cáo này phải bồi thường số tiền 15 tỷ đồng. 2 bị cáo còn lại phải bồi thường số tiền còn lại.

Thông tin mới vụ Viện trưởng VKSND thị xã bị tố sàm sỡ cấp dưới

Ngày 13/12, theo nguồn tin của Dân Việt, ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND Tối cao đã có Công văn số 59/CV-VKSTC gửi Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh về trách nhiệm báo cáo công chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật, liên quan đến vụ việc ông Tạ Hoàng Phi, Viện trưởng VKSND thị xã Trảng Bàng - người bị tố sàm sỡ nữ chuyên viên.

Nội dung công văn thể hiện, ngày 12/12/2021, VKSND Tối cao nhận được Báo cáo số 262/BC-VKS của Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh về việc "tố cáo ông Tạ Hoàng Phi, Viện trưởng VKSND thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh" và đơn tố cáo của chị P.T.V.V, chuyên viên VKSND thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đối với ông Tạ Hoàng Phi.

Qua nội dung báo cáo, sự việc xảy ra từ ngày 19/10/2021, nhưng đến nay không thể hiện rõ các biện pháp xử lý, giải quyết vụ việc của VKSND tỉnh Tây Ninh và chậm báo cáo vụ việc với Viện trưởng VKSND Tối cao, mặc dù vụ việc nghiêm trọng, nhạy cảm, bức xúc dư luận xã hội.

Do đó, ông Lê Minh Trí yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh báo cáo về việc đã làm hết trách nhiệm hay chưa; có tuân thủ đúng trình tự giải quyết đơn không; tại sao không kịp thời báo cáo Viện trưởng VKSND Tối cao?

Ngoài ra, ông Trí yêu cầu trả lời lý do vì sao đến ngày 12/12/2021 khi có yêu cầu mới báo cáo. Cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Viện trưởng và những người được phân công (nếu có). Đồng thời, báo cáo gửi Viện trưởng VKSND Tối cao trước ngày 17/12.

Đã xác định được 2 nghi phạm vụ thi thể phụ nữ ở sông Thạch Hãn

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 13/12, đại tá Trần Đức Triệu – Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 nghi can của vụ án mạng gồm: Võ Viết Đạt (SN 1980, trú khu vực 3, xã Triệu Thuận, Triệu Phong) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú Đâu Kênh, xã Triệu Long); đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố bị can vụ án mạng vừa xảy ra.

Sáng 13/12, nhiều người dân tập trung trước cổng một ngôi chùa ở khu vực 3, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong để theo dõi công an làm việc vụ thi thể phụ nữ ở sông Thạch Hãn. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo đại tá Triệu, nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn trong cuộc sống. Nạn nhân và nghi phạm có quen biết từ trước. Địa điểm gây án tại khu vực 3, xã Triệu Thuận. Bước đầu xác định, nghi phạm đã dùng hùng khí đánh nạn nhân tử vong.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 20h ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ở bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (không như tin ban đầu là ở tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử) nên trình báo công an.

Nạn nhân được xác định là Lê Thị H (SN 1972, trú thị trấn Ái Tử). Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên lập chuyên án để điều tra, truy xét.

Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng gồm Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Triệu Phong, các Phòng chuyên môn của Công an tỉnh và Công an thị xã Quảng Trị triển khai nhanh các mũi điều tra.

Đến chiều 12/12, cơ quan công an xác định được nghi phạm nên mời làm việc, khai thác thông tin. Khoảng 19h cùng ngày, chiếc xe máy của nạn nhân H đã được tìm thấy dưới chân cầu Đại Lộc, trên sông Thạch Hãn.

Đại tá Triệu cho hay, địa điểm gây án cách địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân và chiếc xe máy rất xa, điều kiện thời tiết mưa gió… Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ công an đã vượt qua khó khăn, nhanh chóng xác định nghi phạm sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ.

Phạm Thị Đoan Trang sẽ bị xét xử vào ngày mai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Phạm Thị Đoan Trang (42 tuổi, Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Ở diễn biến trước đó, ngày 7/10/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang tại địa chỉ phòng 6 – lầu 1 – 372/36 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TP.HCM về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang. Ảnh: BCA

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Thị Đoan Trang về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự 1999 và "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu truy tố, từ ngày 22/9/2016 đến 7/10/2020, Phạm Thị Đoan Trang đã nhiều lần làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, hoặc trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam; xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Được biết, Phạm Thị Đoan Trang là một blogger. Nữ bị cáo sở hữu trang mạng xã hội Facebook có gần 70.000 lượt theo dõi.

Bà nội mất tích, 2 cháu bé tử vong dưới hồ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 13/12, lãnh đạo UBND xã Đắk Nang (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 cháu nhỏ tử vong trong hồ nước, còn bà nội trông nom các cháu đã mất tích.

Thi thể hai cháu bé được phát hiện tại một hồ nước gần nhà. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền xã, hai cháu bé là T. T. P. D. (3 tuổi) và T. T. D. (4 tháng tuổi) trú tại xã Đắk Nang, là chị em họ.

Ngày 10/12, bố mẹ hai cháu này có công việc nên giao các cháu cho bà nội (57 tuổi) trông coi. Đến trưa cùng ngày, bố mẹ các cháu trở về thì không thấy bà nội và các cháu nên trình báo Công an xã.

Cơ quan chức năng và gia đình sau đó đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm 10/12, đến sáng 11/12 thì phát hiện thi thể của hai cháu ở một hồ cá gần nhà. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 cháu cho gia đình lo hậu sự.

Cũng theo lãnh đạo xã Đắk Nang, sau khi xảy ra sự việc, bà nội của 2 cháu bé vẫn chưa trở về nhà. Hiện gia đình và cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm người bà.