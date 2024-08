TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chết bạn nhậu; nhóm người quốc tịch nước ngoài đánh nhau gây náo loạn

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong

Ngày 1/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.

Hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Nạn nhân là Hồ Sỹ Quân (40 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, tối 31/7, Lê Văn Tài (51 tuổi, ngụ phường Thác Mơ) cùng Hồ Sỹ Quân và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà người bạn ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Trong lúc nhậu, giữa Tài và Quân xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Sau đó, Tài bỏ về trước. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhậu xong, Quân tìm đến phòng trọ của Tài ở khu phố 5, phường Thác Mơ để gây sự.

Tại đây, Quân dùng gậy đánh liên tiếp vào người Tài khiến Tài ngã xuống đất. Sau khi vùng dậy được, Tài chạy vào phòng lấy 1 con dao thái lan đâm Quân khiến Quân gục ngã xuống đất, tử vong sau đó.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nhậu xỉn, đánh nhau gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM, nhóm người nước ngoài bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cả 3 đối tượng này đều mang quốc tịch Úc gồm: Anthony Vu Phi Long Phạm (SN 1989); Amin Huzaifah (SN 2000) và Nguyen Michael (SN 1995).

Camera ghi lại vụ việc.

Theo điều tra, cả 3 nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch. Khoảng 1h20 ngày 29/6, 3 người này cùng chục người bạn đến quán bar Atmost ở số 153 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé để uống rượu.

Tại đây, nhóm của Anthony Vu Phi Long Phạm ngồi bàn VIP 11 và 12. Trong lúc uống rượu, nhóm này xảy ra mâu thuẫn trong việc mời uống rượu với nhóm thanh niên khác (đều mang quốc tịch Úc) ngồi bàn VIP 5 gồm: Minh Nguyen (SN 1987), Hai Nguyen (SN 1985) và Tang Tung Thanh (SN 1980).

Thấy đôi bên xô xát, sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán cũng như các thực khách khác, nhân viên bảo vệ của quán bar Atmost mời cả hai nhóm thanh niên này ra khỏi quán.

Trước quán bar trên, nhóm của Minh Nguyen bị nhóm của Anthony Vu Phi Long Phạm đánh nhưng không gây thương tích.

Sau đó, nhóm của Minh Nguyen đi bộ ra đường Pasteur để đón xe về nhà, đến giao lộ đường Pasteur và Tôn Thất Hiệp thì tiếp tục bị nhóm đối thủ chạy đến dùng tay, chân đấm đá nhiều lần vào mặt và đầu, gây thương tích cho 3 người.

Nhận tin báo, Công an phường Bến Nghé cùng các đội nghiệp vụ của Công an quận 1 khẩn trương có mặt tại hiện trường, ghi nhận toàn bộ sự việc và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Nguyen Michael, Anthony Vu Phi Long Pham, Amin Huzaifah thừa nhận do uống quá nhiều rượu dẫn đến say xỉn nên khi xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng đã đấm, đá gây thương tích cho các nạn nhân Minh Nguyen, Hai Nguyen và Tang Tung Thanh.

Cãi nhau, nam thanh niên bất ngờ dừng xe máy nhảy xuống sông mất tích ngay trước mặt vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 1/8, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp tìm kiếm thi thể nam thanh niên N.H.T (21 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông mất tích từ đêm 31/7.

Nam thanh niên bỏ dép, áo khoác trên lan can cầu rồi nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông chìm mất tích. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 20 giờ ngày 31/7, anh T điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ N2. Khi đến giữa cầu Đức Hòa đoạn km24 thuộc địa phận ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa thì xảy ra mâu thuẫn với vợ ngồi phía sau.

Cầu Đức Hòa bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, nơi nam thanh niên nhảy xuống mất tích. Ảnh: Thiên Long

Lúc này, anh T dừng phương tiện lại rồi bước xuống. Bất ngờ, anh T trèo lên lan can cầu nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông khi dòng nước đang chảy xiết, chìm mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa) và Công an xã Thạnh Lợi (huyện Bến Lức) cùng người dân sử dụng phương tiện ra giữa sông để tìm kiếm nhưng không thấy.

Gia đình nạn nhân có mặt tại đây từ lúc xảy ra vụ việc đến chiều nay cùng một số người tiếp tục sử dụng lưới để rà kéo tìm thi thể nạn nhân.

Công an truy tìm nghi phạm "làm bậy" với bé gái 11 tuổi trong nhà nghỉ

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn.

Công an quận Bình Tân cũng phát thông báo truy tìm với Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 2002, ngụ đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Công an quận Bình Tân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của gia đình cháu PBN (11 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về việc bị Lợi hiếp dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Tân Tạo.

Cụ thể, thông qua Facebook, bé gái 11 tuổi quen biết với Lợi. Hôm 20/6, Lợi hẹn bé gái đi nhà nghỉ và được đồng ý.

Khoảng 21 giờ tối 20/6, bé gái sau đó đến nhà nghỉ trên đường số 57, phường Tân Tạo thuê phòng. Sau đó 10 phút thì Lợi tới và bé gái xuống quầy lễ tân đón. Nam thanh niên sau đó thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N.

Đến 22 giờ 40 phút, bé gái 11 tuổi về nhà thì người thân gặng hỏi, phát hiện nên đưa đến Công an phường Tân Tạo để trình báo.

Tiếp nhận hồ sơ, Công an quận Bình Tân xác minh, mời làm việc với Lợi nhưng thanh niên này đã đi khỏi nơi cư trú, hiện ở đâu không rõ.

Công an quận Bình Tân sau đó đã khởi tố vụ án và phát thông báo truy tìm Nguyễn Văn Lợi. Công an yêu cầu người này ra trình diện để phục vụ việc điều tra, xử lý.

Mọi chi tiết liên hệ với điều tra viên Trần Thế Phương, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân; số điện thoại 0909802888.

Bộ TN&MT kiểm tra hiện tượng giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao hàng chục mét ở Gia Lai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/8, ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông (tỉnh Gia Lai), cho biết sáng 1/8 đoàn công tác thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông để kiểm tra hiện tượng lạ giếng khoan tự phun khí và bụi nước.

Tại đây, đoàn công tác đã lấy mẫu nước, khí để kiểm tra, phân tích các thành phần thu thập được nhằm đưa ra các khuyến cáo phù hợp.



Đoàn công tác của Bộ TN&MT kiểm tra hiện tượng giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao hàng chục mét, nhiều ngày ở Gia Lai.

Cụ thể, kiểm tra nước và khí có độc hại, ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe người dân hay không.

"Theo đánh giá của đoàn, đây là hiện tượng lạ, phun khí chứ không liên quan gì đến động đất ở Kon Tum. Đến sáng nay, giếng khoan vẫn phun khí và hơi nước, chưa có dấu hiệu giảm", ông Đinh Văn Dũng cho biết.

Hiện tượng lạ từ giếng khoan bất ngờ phun cao hàng chục mét nhiều ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại tại xã Ia Kly, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 31/7, ông Rơ Mah Hêng, Chủ tịch UBND xã Ia Kly, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, cho biết tại địa phương có một giếng khoan bất ngờ phun cột nước cao hàng chục mét trong nhiều ngày.

Theo UBND xã Kly, trưa 30/7, hộ gia đình ông Đàm Xuân Hòa (làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông) có một giếng khoan cũ, không có nước. Tuy nhiên, sau đợt rung chấn động đất tại tỉnh Kon Tum vào ngày 28/7 thì trong giếng nước xuất hiện những tiếng động lạ.

Sau đó, gia đình thử khoan để tìm nguồn nước thì có hiện tượng phun ra khí và nước lên khỏi mặt đất, tạo thành cột cao khoảng hơn 10m. Đến nay, nước vẫn phun trào mạnh và không có dấu hiệu giảm.

Ông Đàm Xuân Hòa cho biết: "Trước đây, giếng của gia đình đã khoan một lần nhưng không có nước. Gần đây, ông nghe tiếng phun hơi trong lòng đất nên quyết định khoan lại.

Trong quá trình khoan, mạch nước phun khí, kèm nước mạnh lên khỏi mặt đất. Theo ông Hoà, giếng nước phun dữ dội, kèm bùn đất và đá nhỏ, nhiều hòn đá theo dòng nước bay xa hàng chục mét.

Nhiều ngày nay, nước liên tục phun cao. Gia đình không không có cách nào bịt được miệng giếng nên đành chờ xem.