TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giết người, cướp xe máy; cha chồng chém con dâu chết tại chỗ

Giết người, cướp xe máy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Tuấn Anh (SN 2001, trú thôn Yên Tập Bến, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; lưu trú tại tổ dân phố Vân Cốc 2, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, Bắc Giang) về hành vi "Giết người; Cướp tài sản".

Đối tượng Bùi Tuấn Anh. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trước đó, khoảng 20h ngày 30/7, người dân phát hiện thi thể một nam giới trên bãi cỏ cạnh đường thuộc tổ dân phố Vân Cốc 2, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, trên cơ thể có nhiều vết thương tích.

Quá trình điều tra xác định, nạn nhân là anh H.Q.H (SN 2004, trú tại thôn Kép III, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; tạm trú tại phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; là công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Việt Yên). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 5h ngày 31/7, cảnh sát bắt giữ thành công nghi phạm gây án là Bùi Tuấn Anh.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai do cần tiền để tiêu xài cá nhân, nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Thanh niên này chuẩn bị 1 con dao để gây án.

Chiều tối 30/7, Tuấn Anh gặp nạn nhân H. xin đi nhờ xe sau đó dùng dao khống chế, sát hại nạn nhân, cướp xe máy rồi rời khỏi hiện trường.

Cha chồng chém con dâu tử vong tại chỗ

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 30/7, nguồn tin từ Công an thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu vừa xảy ra vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn, cha chồng đã dùng hung khí chém con dâu tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng cha chồng chém con dâu tử vong tại chỗ. Nguồn: CAND

Theo thông tin ban đầu vụ cha chồng chém con dâu tử vong tại chỗ: Vào lúc 18h ngày 30/7, do mâu thuẫn với con dâu là chị V.T.H (SN 1978), ông Trần Văn Lẹ (SN 1960, cùng ngụ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) dùng hung khí chém chị H tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng Lẹ bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng bị công an địa phương truy tìm, bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khu vực nhiều cây cối gần hiện trường.

Vụ án khiến người dân địa phương hết sức bàng hoàng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị bắt vì đánh bạc

Sáng 31/7, nguồn tin của Dân Việt cho biết, ngày 29/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có thông báo số 3384/TB-ANĐT-P4 về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Đại Dũng (SN 1972, ở Phú Thọ).

Ông Hồ Đại Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi "Đánh bạc trái phép" theo quy định tại khoản 2 điều 321 Bộ Luật Hình sự. Hiện ông Dũng bị tạm giam tại Trại giam B14 Bộ Công an. Thời điểm bị bắt, ông Dũng đang là nhân viên công ty A.S.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị bắt vì hành vi đánh bạc trái phép. Ảnh: H.N

Trước đó, ngày 19/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 697 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Đại Dũng.

Ngày 10/7, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đối với ông Hồ Đại Dũng.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ nhận được đơn của ông Hồ Đại Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - xin chuyển công tác và xin thôi các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nguyện vọng cá nhân, gia đình.

Xét xử đại án đăng kiểm: Ký hiệu bí ẩn tại góc trái "phiếu theo dõi"

Như Dân Việt đã đăng tin: Ngày 31/7, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm tại TP.HCM và các địa phương khác.

Tại tòa, HĐXX, VKS và luật sư đã tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo là lãnh đạo, các đăng kiểm viên (ĐKV) thuộc trung tâm đăng kiểm 50-14D, 50-15D, 50-17D và 50-19D. Các bị cáo tại các trung tâm đăng kiểm này đều thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết bản thân phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt... nên mong muốn HĐXX xem xét.

Tại Trung tâm đăng kiểm 50-15D, để thực hiện hành vi nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm, các bị cáo trong ban giám đốc đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới móc nối với những người môi giới để quy định những ký hiệu riêng cho phương tiện đi đăng kiểm qua trót lọt.

Hình ảnh phiên tòa ngày 31/7 (ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: X.H.

Tại toà, các bị cáo môi giới khai hồ sơ được ghi ký hiệu vào góc trái của "Phiếu theo dõi" để kiểm định đạt, được trung tâm tạo điều kiện cho nợ tiền và cuối ngày sẽ thu tiền sau.

Cụ thể, Nguyễn Trọng Vĩnh và Đoàn Hải Linh quản lý, điều hành trung tâm 50-15D đã cùng bàn bạc giao Vũ Hữu Bình (nhân viên trung tâm) móc nối với những người môi giới là Lê Hồng Hải, Lê Hồng Đức, Lê Ngọc Lợi, Lê Ngọc Tài (đã chết), Lê Bá Dũng, Phạm Minh Hiền và Đoàn Chiến Thắng để nhận tiền hối lộ.

Các bên thỏa thuận: Đối với ô tô con là 100.000 đồng/xe; đối với ô tô tải nhỏ, ô tô tải lớn và xe 16 chỗ là 200.000 đồng/xe; đối với ô tô trên 16 chỗ, xe lớn là 300.000 đồng/xe; đối với các lỗi nghiêm trọng như mâm không đúng kích thước, lốp mòn, biển số mờ... Bình sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại báo cho Hải để Hải thỏa thuận với chủ xe, nâng số tiền hối lộ từ 400.000 đồng đến 700.000 đồng/xe để được bỏ qua lỗi.

Hải, Đức, Lợi, Tài, Dũng, Hiền, Thắng khi đưa phương tiện vào đăng kiểm sẽ thông báo trực tiếp hoặc nhắn tin cho Bình và Bình sẽ thông báo đến các đăng kiểm viên biết để kiểm định đạt cho các phương tiện, nếu phát hiện lỗi sẽ chủ động bỏ qua.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm môi giới trên đưa nhiều phương tiện đến đăng kiểm để nhận tiền hối lộ, Nguyễn Trọng Vĩnh đã chỉ đạo cho Phạm Kim Anh (nhân viên tiếp nhận hồ sơ) khi Hải, Đức, Lợi, Tài, Dũng, Hiền, Thắng đưa xe vào đăng kiểm thì cho nợ tiền phí kiểm định, để cuối ngày tổng kết lại thu một lần và để quản lý.

Kim Anh đã ghi lại ký hiệu của từng người vào góc trái, phía dưới tờ "Phiếu theo dõi", nếu là phương tiện của Lê Bá Dũng đưa vào thì ký hiệu "D"; Phạm Minh Hiền ký hiệu chữ "H", của Đoàn Chiến Thắng ký hiệu chữ "TVP", của Vũ Hữu Bình nhận trực tiếp thì ký hiệu chữ "B" và ký hiệu "6" là xe của Lê Ngọc Tài, Lê Ngọc Lợi, Lê Hồng Hải và Lê Hồng Đức.

Hàng ngày số tiền hối lộ nhận được, Vũ Hữu Bình cất giữ vào tủ cá nhân và báo trực tiếp cho Nguyễn Trọng Vĩnh vào cuối ngày. Theo chỉ đạo của Vĩnh, sau khoảng từ 1 đến 2 tuần, Bình sẽ chia số tiền nhận được cho những người làm việc trong trung tâm bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ và bảo vệ với tỉ lệ: Vĩnh, Linh mỗi người được chia 8 triệu đồng/tháng, các đăng kiểm viên và Bình được chia 6 triệu đồng/tháng, nhân viên văn phòng, bảo vệ được 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra đưa vào quỹ ngoại giao, tiếp khách của Trung tâm 50-15D mỗi tháng số tiền 10 triệu đồng.

Cáo trạng thể hiện chỉ từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2022, Vũ Hữu Bình đã nhận hối lộ của các bị cáo môi giới với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng để cấp 17.940 lượt giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Người đàn ông bị chém gục tại vỉa hè ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/7, Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, đã bắt giữ Trịnh Văn Hùng (62 tuổi, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) để điều tra về hành vi chém người xảy ra ở phường Lý Thái Tổ.

Theo nhà chức trách, chiều cùng ngày, cảnh sát địa phương nhận tin báo về trường hợp một người đàn ông bị chém gục bằng dao, tại vỉa hè số 162 Trần Quang Khải.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X.

Nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường. Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Lý Thái Tổ phong tỏa hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bắt nghi phạm khi ông ta bỏ chạy đến ngã tư Hàng Tre - Hàng Mắm.

Bước đầu, nhà chức trách xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.