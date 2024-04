TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đập bể chai bia đâm bạn nhậu tử vong; 2 nữ công an góp mặt trong "tiệc ma túy"

Đập bể chai bia đâm bạn nhậu tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/4, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Long (SN 2000, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

Long là nghi phạm chính của vụ ẩu đả, xô xát khi ăn nhậu tối 6/4 khiến một nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 6/4, Phạm Hoàng Long và anh T.V.Q (SN 1999, tạm trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng 3 thanh niên khác đến ăn nhậu tại quán B.L (đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu).

Trong lúc ăn nhậu, hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Bị Q. đánh, Long bực tức đập bể chai bia rồi đâm chai bia vào vùng cổ của anh Q.

Cú đâm trúng vào động mạch cổ khiến nạn nhân mất nhiều máu, tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng trình diện cơ quan công an.

2 nữ công an góp mặt trong "tiệc ma túy" ở Hải Phòng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 7/4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy tại một khu đô thị trên địa bàn phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng. Nguồn: ĐĐK

Cụ thể, vào hồi 23h30' ngày 4/4, tại một căn nhà trong khu đô thị trên địa bàn phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Hải Phòng) đã triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 12 đối tượng, gồm 7 nam và 5 nữ.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 9/12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gram Ketamin và một số tang vật có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (38 tuổi, ở tại phường Thượng Lý); Bùi Thị Ngọc Bích (36 tuổi, ở tại phường Minh Khai, cùng quận Hồng Bàng) và Vũ Hoàng Cường (42 tuổi, ở tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, một lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng cho biết, trong số 12 người có mặt trong tiệc ma túy này thì có 2 nữ công an. Trong đó 1 người công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.Hải Phòng và 1 người công tác tại Công an quận Dương Kinh.

Đại úy biên phòng cùng người dân bắt cướp

Như Dân Việt đã đưa tin: Lúc 12 giờ 20 phút ngày 7/4, có 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đến khu vực ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Sau đó, 2 đối tượng tiếp cận một tiệm bán quần áo.

Tên cướp bị đại úy biên phòng Trương Minh Vũ (áo trắng) khống chế, bắt giữ. Nguồn: baolongan.vn

Tại đây, 1 đối tượng đã nhanh chóng cướp 1 xe máy nhưng bị người dân phát hiện tri hô.



2 đối tượng lên xe bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi. Lúc này, đại úy Trương Minh Vũ (công tác tại Đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) đang nghỉ phép về quê, ở gần đó nghe tiếng truy hô cướp, đã nhanh chóng chạy ra cùng người dân truy đuổi.

2 đối tượng cướp bỏ chạy và cầm trên tay tua vít để chống trả lại người dân. Dù vậy, anh Vũ đã nhanh chóng đạp ngã một đối tượng và cùng người dân khống chế bắt giữ giao công an.

Tên cướp bị bắt giữ. Nguồn: baolongan.vn

Riêng đối tượng đồng phạm đã nhanh chóng lên xe bỏ chạy thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng cướp bị bắt giữ khai tên Hiệp, ngụ thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh điều tra; đồng thời, truy xét bắt giữ đối tượng đồng phạm.

Đến chùa dự lễ rồi đánh nhau, 1 người chết, 1 người đi cấp cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/4, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) khiến 1 người tử vong.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu: Vào đêm 6/4, ông Q. đến một ngôi chùa ở ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ dự lễ hội. Một lúc sau, ông này xảy ra va chạm với một người tên Vũ cùng nhóm bạn của anh ta.

Hai bên sau đó lao vào đánh nhau. Kết quả, ông Q. bị đánh và tử vong, mặc dù được đưa đến cơ sở y tế ở địa phương cấp cứu.

Riêng người tên Vũ cũng bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Người dân đi dạo trên bờ biển, nhặt được 27kg ma túy

Ngày 7/4, Công an huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đang xác minh sự việc bao tải ma túy dạt vào bờ biển.

Lượng lớn ma túy dạt vào bờ biển Bến Tre. Nguồn: Dân Trí

Theo thông tin, sáng cùng ngày, một người dân ở xã Thừa Đức trình báo lên Công an xã rằng khi đi trên bờ biển đã vớt được bao tải chứa nhiều gói bột trắng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã ra bờ biển tiếp nhận bao tải nói trên. Qua kiểm đếm, bên trong bao tải chứa 23 gói bột trắng, tổng trọng lượng gần 27kg.

Qua test nhanh, lượng bột trắng này là ma túy dạng cocaine. Trong bao tải cũng có 1 vật hình trụ nghi là thiết bị định vị.

Liên tục những ngày gần đây, người dân ở Tiền Giang cũng đã vớt được hàng chục gói ma túy trôi dạt. Trước tình hình trên, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đã tăng cường tuần tra bờ biển, đồng thời đề nghị người dân báo cáo khi vớt được đồ vật khả nghi.