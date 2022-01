TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đề nghị mức án Tất Thành Cang; thông tin mới vụ GĐ CDC Bình Phước nhận quà của Việt Á

Cựu Phó Bí thư TP.HCM Tất Thành Cang bị đề nghị 12-14 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 4/1, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) và 19 đồng phạm.

Bị cáo Tất Thành Cang bị VKS đề nghị 12-14 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Tại tòa sáng nay, VKS đề nghị mức án đối với 12 bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cụ thể: Bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020) từ 12 - 14 năm tù; 2 bị cáo Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM), Nguyễn Hữu Thành (cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Nguyễn Kim) cùng từ 6 - 7 năm tù; Lê Hoàng Minh (cựu Chủ tịch HĐTV IPC từ tháng 2/2017) từ 5 - 6 năm tù; hai bị cáo Vũ Xuân Đức (thành viên HĐTV IPC), Nguyễn Trường Bảo Khánh (thành viên HĐTV IPC) cùng 4 - 5 năm tù.

Các bị cáo Trần Mạnh Khôi (người đại diện vốn của IPC tại SADECO), Đoàn Minh Lý (đại diện vốn của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận tại SADECO), Lâm Văn Tuấn (thành viên Ban Kiểm soát SADECO), Phùng Đức Trí (nguyên Phó Tổng giám đốc IPC) cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. 2 bị cáo Đoàn Thị Minh Trang (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch IPC), Lương Trí Cường (chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch IPC) cũng được đề nghị từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

VKS đề nghị mức án đối với 7 bị cáo bị xét xử về 2 tội "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Tề Trí Dũng (40 tuổi, cựu Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT SADECO) từ 20 - 22 năm tù và Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng Giám đốc SADECO) từ 19 - 21 năm tù.

2 bị cáo Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng SADECO) và Trần Công Thiện (đại diện vốn Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận) cùng từ 13 - 15 năm tù, Huỳnh Phước Long (đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TP.HCM) từ 12 - 14 năm tù, Trần Đăng Linh (cựu Phó Tổng giám đốc SADECO) từ 9 - 11 năm tù, Phạm Xuân Trung (Phó Tổng giám đốc IPC, đại diện vốn IPC) từ 6 - 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SADECO) bị VKS đề nghị 5 - 6 năm tội "tham ô tài sản".

Theo VKS, sau khi bị cáo Tất Thành Cang ký bút phê "đồng ý" vào tờ trình 1148 chấp thuận chủ trương phát hành 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần cho cổ đông chiến lược thì Văn phòng Thành ủy đã ban hành thông báo 495 cụ thể hóa tờ trình 1148 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực. Từ đó, việc chuyển nhượng cho SADECO được hoàn thành.

Quá trình luận tội vụ án sai phạm tại SADECO, VKS đánh giá thiệt hại của vụ án đã được thu hồi, vì vậy đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ của mỗi bị cáo để cân nhắc.

Vụ Giám đốc CDC Bình Phước nhận quà của Việt Á: Thông tin mới nhất từ Giám đốc Sở Y tế

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa nay (4/1), ông Quách Ái Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, Bộ Công an vẫn đang tiến hành làm việc với ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước (CDC Bình Phước) liên quan đến việc ông này nhận quà từ Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Trụ sở CDC Bình Phước. Ảnh: Đức Trí

Theo ông Quách Ái Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, từ chiều hôm qua (3/1), Bộ Công an đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Văn Sáu và hiện vẫn đang tiếp tục. Tại buổi làm việc, Bộ Công an đã thực hiện niêm phong quà mà ông Sáu nhận từ Công ty Việt Á cùng tất các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Ông Quách Ái Đức - Giám đốc Sở Y tế Bình Phước - nói: "Theo kế hoạch, sáng nay (4/1), Sở có buổi làm việc với ông Sáu để xử lý việc ông nhận quà từ Công ty Việt Á và tiếp nhận quà từ ông Sáu giao nộp. Tuy nhiên, buổi làm việc không diễn ra như tính toán trước đó do ông Sáu bận làm việc với Bộ Công an.

Trước đó chiều 31/12/2021, ông Sáu có lên Sở báo báo về việc mình có nhận quà từ Công ty Việt Á, nhưng không nói rõ quà đó là gì. Tôi không hề biết gì đến vụ việc cho đến khi ông Sáu báo cáo. Tôi bất ngờ khi hay tin này. Sau khi nghe ông Sáu báo cáo, ngay lập tức Sở cũng đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh".

Cùng ngày, phóng viên liên hệ xin hẹn gặp ông Sáu, nhưng hiện máy của ông Sáu đã bị khóa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó, ngày 31/12/2021, ông Nguyễn Văn Sáu đã báo cáo Giám đốc Sở Y tế về việc mình có nhận quà của Công ty Việt Á từ đầu tháng 12/2021 và xin "nộp lại" quà tặng vào đầu năm 2022.

Trong khi đó, ngày 18/12/2021, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, Giám đốc CDC Hải Dương và nhiều cán bộ liên quan. Sau đó, Giám đốc CDC Bình Dương và Nghệ An cùng nhiều vụ trưởng, vụ phó Bộ Y tế, Bộ Khoa học - Công nghệ cũng bị bắt.

Theo ông Sáu thừa nhận, đầu tháng 12/2021, đại diện Công ty Việt Á có lên gặp và gửi quà. Khi người đại diện này về, ông mới kiểm tra và biết có quà cho bản thân ông. Sau đó, ông đã báo cáo tổ chức, lãnh đạo các cấp và nói rằng ngay sau kỳ nghỉ lễ (Tết dương lịch) sẽ nộp lại phần quà này cho cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, ông Sáu khẳng định không có thỏa thuận, cam kết nào về tỉ lệ phần trăm hoa hồng với đơn vị cung cấp vật tư, sinh phẩm là Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Nhiều cảnh sát biển, bộ đội biên phòng liên quan vụ 200 triệu lít xăng giả

Như Dân Việt đã thông tin: Mới đây, thông tin với báo chí, đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó giám đốc Công an Đồng Nai cho biết, trong quá trình điều tra vụ án sản xuất, tiêu thụ 200 triệu lít xăng giả, Công an Đồng Nai đã phát hiện nhiều bộ đội, cảnh sát biển "nhận hối lộ", tiếp tay cho tội phạm.

Nhà chức trách đã chuyển hồ sơ những quân nhân này về cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền. Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) sau đó đã khởi tố 14 người về tội Nhận hối lộ. Trong số này, nhiều bị can "giữ vị trí quan trọng của Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh".

Hiện, Công an Đồng Nai đã khởi tố, tạm giam 100 bị can về các tội Buôn lậu; Sản xuất, buôn lậu hàng giả; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Riêng bị can Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Vụ án buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu. Chuyên án triệt phá đường dây tội phạm này được Công an Đồng Nai thành lập cuối năm 2020, sau khi nhận phản ánh từ người dân về xăng kém chất lượng.

Cơ quan điều tra ước tính khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ "lò" pha chế giữa sông Hậu. Từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít.

Theo Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an Đồng Nai, qua giám định toàn bộ các mẫu xăng dầu mà Công an Đồng Nai thu giữ được, đều vượt ngưỡng tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.



Tính đến hết tháng 11/2021, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã tạm giữ trên 3 triệu lít xăng dầu giả, 18 tàu thủy, 18 ô tô và trên 100 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều ngoại tệ. Bên cạnh đó còn phong tỏa 51 tài khoản với số tiền bị phong tỏa gần 300 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra lấy mẫu xét nghiệm trong Chuyên án 200 triệu lít xăng giả mang tên 920-G. Ảnh: Bộ Công an



"Thành công của chuyên án đã đập tan và bẻ gãy đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, chặn đứng hoạt động sản xuất xăng giả, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chống thất thu ngân sách Nhà nước, ổn định thị trường xăng dầu và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân", Thiếu tướng Vũ Hồng Văn cho hay.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Cảnh sát truy đuổi ô tô 3km, bắt đối tượng vận chuyển ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 17h ngày 2/1, tại km 104 + 400, thuộc địa phận xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, tổ công tác Trạm CSGT Tân Lạc, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện xe ô tô màu bạc, nhãn hiệu Huyndai i10, BKS 30A… di chuyển hướng tỉnh Sơn La đi Hà Nội có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên lái xe ô tô đã không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe bỏ chạy.

Nguyễn Viết Minh và túi đeo trước người có ma túy. Nguồn: CAND

Ngay sau đó, tổ công tác đã tổ chức truy đuổi 3km, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng, tiến hành đưa người, phương tiện về trụ sở Trạm CSGT Tân Lạc để tiến hành kiểm tra.



Tại đây, tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tổ công tác 223 của Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Tân Lạc tiến hành kiểm tra xe ô tô màu bạc do Lại Văn Quân (SN 1979), trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội điều khiển.

Ngoài ra, trên xe ô tô còn có 2 người khác gồm Nguyễn Viết Minh (SN 1977), trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội và Lê Đình Hòa (SN 1980), trú tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Viết Minh có mang theo túi đeo trên người, trong túi có 1 bánh (nghi là heroin) và 10 gói nylon nhỏ (nghi là hồng phiến và ma túy tổng hợp).

Hiện tổ công tác đã bàn giao toàn bộ tang vật, đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ nổ lớn trong căn nhà trọ ở Hà Nội: Hai vợ chồng cùng người em trai tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Rạng sáng ngày 4/1, sau hơn 3 tiếng kể từ khi xảy ra vụ nổ lớn gây cháy căn nhà trọ cấp 4 rộng hơn 30m2 tại ngách 79/18 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể các nạn nhân ra xe cứu thương.



Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân xấu số ra ngoài sau vụ nổ bình gas trong nhà trọ. Ảnh: Gia Khiêm

Theo một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Công an quận phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ nổ tại nhà trọ trên địa bàn phường Định Công khiến 3 người tử vong.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, đây là ngôi nhà thuê trọ của vợ chồng anh Phạm Huy H. (SN 1994) và Trần thị T (SN 1994), cùng trú tại xã Phú Lãi, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.

Sau khi dập tắt được đám cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện anh H. và chị T. đã tử vong trong nhà trọ. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm thi thể thứ 3 nghi là em trai của anh H.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do nổ khí gas.

Ngay trong đêm, sau khi tiếp nhận vụ việc, đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, những người này đang ăn uống, không kịp chạy thoát thân.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 3/1, nhiều người dân sinh sống gần khu vực ngách 79/18 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ bên trong ngõ.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mọi người hô hoán dùng nước, bình cứu hỏa dập lửa. Tuy nhiên do đám cháy quá lớn mọi người không thể khống chế, đồng thời đã báo lực lượng cảnh sát PCCC.

Đến hơn 22h cùng ngày đám cháy được dập tắt. Vụ nổ khiến toàn bộ phần mái ngôi nhà trọ cấp 4 đã bị thổi bay.

Công an quận Hoàng Mai vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.