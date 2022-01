Hành trình gây tội của kẻ bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý hồ sơ vụ án khiến bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl ở quận Bình Thạnh tử vong hôm 22/12/2021.

Nghi phạm Nguyễn Kim Trung Thái (bố của bé A.) và người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) đã bị bắt giữ để điều tra. Nạn nhân là con gái của Thái với người vợ trước.

Tin báo án từ bệnh viện

Tối 22/12, Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo từ một bệnh viện ở phường 22 về ca cấp cứu một bé gái nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và tử vong trước khi được đưa đến cơ sở y tế.

Trước những dấu hiệu bất thường, cơ quan công an đã ghi lời các nhân chứng, những người liên quan và đặt ra nghi vấn cháu bé tử vong do bị đánh đập. Sau gần một tuần thu thập chứng cứ, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Hành hạ người khác.

Người dân chung cư bày tỏ sự thương tiếc đối với bé gái bị hành hạ dẫn đến tử vong. Ảnh: A.H.

Thông tin về việc bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong và việc cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Trang khiến người thân của nạn nhân phẫn nộ. Người dân sống ở chung cư Sài Gòn Pearl, nơi xảy ra vụ án, cũng tỏ ra bức xúc.

Nhiều người sống tại chung cư trên cho hay trước khi phát hiện vụ việc, trong một thời gian dài họ nghe tiếng bé V.A. thường xuyên khóc thét trong căn hộ ở block Topaz 2.

Nạn nhân bị bố cấm gặp người thân

Một người thân của V.A. cho biết sau khi bố mẹ ly hôn, bé gái sống với Thái, còn em trai của nạn nhân ở với mẹ. Khoảng thời gian sau đó, V.A. bị bố cấm gặp người thân bên ngoại.

Trong lá đơn gửi cơ quan công an, bà Hạnh (mẹ của A.) cho rằng mối quan hệ bất chính giữa Thái và Trang là nguyên nhân khiến bà ly hôn. Sau khi con gái ở với Thái, do bị cấm cản nên bà Hạnh chỉ được gặp con 2-3 lần trong hơn một năm.

Kể về bé gái bị bạo hành, bà Lê Thị Tích (73 tuổi, người được Thái và bà Hạnh thuê chăm sóc V.A.) cho biết sau khi bố mẹ của A. ly hôn, bà Tích theo Thái về chung cư Sài Gòn Pearl để chăm sóc cháu A.

Nhân chứng 73 tuổi kể bà chứng kiến Trang thường xuyên la mắng nặng lời với con gái riêng của chồng khi cháu làm bài không tốt dù bé mới học lớp 2 và rất ngoan hiền, lễ phép.

Nói về Trang, bà Tích cho rằng nữ bị can tuổi "còn trẻ nhưng tính toán". Theo nhân chứng, trước khi Trang đến sống chung, mỗi tháng ông Thái đưa cho bà 800.000 đồng để lo thức ăn cho con gái. Khi Trang bắt đầu về ở cùng, cô ta yêu cầu Thái đưa cho bà 700.000 đồng (tức trừ 100.000 đồng tiền đi chợ).

Khi hay tin cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bà Hạnh và nhiều người thân cùng hàng xóm nơi A. sinh sống cho rằng việc khởi tố nữ bị can về tội Hành hạ người khác chưa tương xứng với hành vi gây ra.

Bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi vô nhân đạo, mất tình người của nghi phạm, người thân và hàng xóm cho rằng cần trừng trị nghiêm minh, đích đáng những kẻ gây ra cái chết của V.A.

Lời khai của kẻ bạo hành

Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai có quan hệ tình cảm với Thái sau khi người đàn ông này ly hôn. Thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Thái giao con gái cho Trang chăm sóc và dạy học. Sau đó, nữ bị can đặt mua roi mây để “dạy dỗ” con của chồng. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90 cm.

Trang thừa nhận chiều 22/12/2021, V.A. làm bài tập sai nên cô ta đánh nhiều lần và chỉ dừng hành hạ đến khi A. học tốt lên. Lúc sau, bé gái than mệt nên vào phòng nghỉ. Thấy bé nôn ói, Trang dọn dẹp và gọi Thái về.

Bị can Trang và chiếc gậy gỗ dài 90 cm liên quan vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên, khi người cha về đến nhà thì phát hiện con gái yếu nên gọi cấp cứu. Sau đó, bé gái được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Kết quả pháp y cho thấy nạn nhân bị tổn thương vùng ngực, bụng; gãy khung bên xương sườn; vùng đầu bị tụ máu, não phù nhẹ.

3 ngày sau khi Trang bị khởi tố, sáng 31/12, Công an quận Bình Thạnh tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái để điều tra về hành vi hành hạ, ngược đãi con.

Khai với cảnh sát, Thái thừa nhận nhiều lần chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh bé V.A. nhưng anh ta không ngăn cản. Quá trình điều tra, nhà chức trách còn phát hiện Thái là người xóa dữ liệu camera ghi cảnh Trang nhiều lần đánh đập bé gái.

Thái lý giải do lo sợ vụ việc làm ảnh hưởng đến Nguyễn Võ Quỳnh Trang là vợ sắp cưới nên anh ta xóa dữ liệu camera. Sau khi khôi phục dữ liệu, cơ quan điều tra đã thu được chứng cứ quan trọng của vụ án. Đồng thời củng cố chứng cứ để làm rõ vai trò của Thái trong vụ án.

Luật sư đề nghị xem xét tội danh

Đánh giá vụ việc trên gây bức xúc dư luận, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã yêu cầu Bộ Công an, UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm người liên quan, không bỏ lọt tội phạm.

Phó thủ tướng cũng đề nghị TAND Tối cao, VKSND Tối cao chỉ đạo TAND, VKSND các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án này.

Tại cuộc họp báo cuối năm, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết công an thành phố đã thống nhất với liên ngành tố tụng đây là vụ án điểm để tập trung điều tra, truy tố xét xử và cảnh tỉnh toàn xã hội.

Ngoài khởi tố Trang, Công an TP.HCM đang xem xét vai trò của Thái trong vụ án.

Quá trình nghiên cứu vụ án, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản gửi Công an TP.HCM xem xét, đổi tội danh khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang thành Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Xem xét mức độ truy tố cao hơn, nhiều chuyên gia về luật cho rằng hành vi của bị can Trang có dấu hiệu của tội Giết người, không chỉ đơn thuần là hành hạ người khác hoặc Cố ý gây thương tích.

Theo một số luật sư, kết quả trích xuất camera và điều tra ban đầu cho thấy trong 4 tiếng liên tiếp, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm là gậy gỗ đánh cháu bé nhiều lần. Trong đó có cả những vùng trọng yếu trên cơ thể của bé gái mới chỉ 8 tuổi. Đó là những hành động có thể tước đoạt tính mạng của người khác, không phải là để dạy dỗ hay giáo dục trẻ em.

Đối với Thái, luật sư cho rằng nếu có căn cứ xác định anh ta biết bé A. bị đánh nhưng không ngăn cản, thậm chí giúp sức, tạo điều kiện cho Trang thực hiện hành vi và bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, thì Thái có thể bị xử lý về tội Giết người với vai trò đồng phạm.