TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; chồng đâm vợ nguy kịch

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vì gây thiệt hại 937 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương cùng một số tỉnh, thành.

Phía điều tra cũng đề nghị Viện kiểm sát truy tố 12 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" hoặc "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Hoàng Quốc Vượng, cựu Chủ tịch EVN, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tại kết luận, phía điều tra cho rằng bị can Hoàng Quốc Vượng, cựu Chủ tịch EVN, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng bị can Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc Bộ Công Thương tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Sau khi xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can Vượng, Kim gây ra thiệt hại hơn 937 tỷ đồng cho EVN, tính đến ngày 28/6/2023.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã nộp 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả và được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ gồm Bộ Công Thương có văn bản ghi nhận đóng góp, công hiến, đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm; thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội; có nhiều thành tích trong công tác.

Sau phạm thứ 2 trong vụ án là một số bị can thuộc Cục Điều tiết điện lực Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt nam có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc cấp giấy phép hoạt động điện lực, Công ty Mua bán điện công nhận ngày vận hành thương mại, Cục Thuế tỉnh Bình Phước hoàn thuế GTGT cho Công ty Cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3.

Với hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", cơ quan điều tra xác định từ tháng 10 - 12/2020, Công ty Lộc Ninh 3 hoàn thành việc đầu tư xây dựng và vận hành thương mại Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 tại Bình Phước trên diện tích 149ha đất rừng sản xuất.

Khu đất này thuộc quyền sử dụng của Công ty MTV Cao su Lộc Ninh. Tuy nhiên, diện tích xây dựng này không được các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất công trình năng lượng; không được cấp phép xây dựng; không được ra quyết định chủ trương đầu tư.

Do đó, việc Công ty Lộc Ninh 3 xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời đã vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư đồng thời dự án này không thuộc diện được hoàn thuế GTGT.

Tuy vậy, tháng 4/2021, Công ty Lộc Ninh 3 vẫn có giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước gửi kèm hồ sơ đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước hoàn trả 145 tỷ đồng tiền thuế GTGT từ việc đầu tư, xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời.

Bị can Nguyễn Duy Khánh, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước ký ban hành Thông báo chuyển hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty Cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau đồng thời lập đoàn kiểm tra do bị can Phan Văn Sang, công chức Phòng Thanh tra Kiểm tra 3 làm Trưởng đoàn.

Tháng 7/2021, Phan Văn Sang kỳ báo cáo và phiếu đề xuất hoàn thuế, trình bị can Trần Văn Định, Trưởng phòng Thanh tra Kiểm tra 3 phê duyệt để chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế thực hiện thẩm định pháp chế.

Sau đó, bị can Phạm Quang Vinh, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế ký văn bản xác định Công ty Lộc Ninh 3 có đầy đủ hồ sơ và đáp ứng các điều kiện để xét hoàn thuế GTGT theo quy định. Từ đó, Cục Thuế Bình Phước hoàn trả 145 tỷ đồng cho Công ty Lộc Ninh 3. Số tiền này bị Cơ quan điều tra xác định là thiệt hại cho ngân sách.

Mâu thuẫn, chồng đâm vợ nguy kịch

Ngày 12/9, các ngành chức năng huyện Gò Công Tây và tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ về vụ án chồng gây thương tích cho người vợ bị trọng thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án. Nguồn: VOV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 12/9, Công an xã Yên Luông (huyện Gò Công Tây) nhận thông tin về việc Võ Văn Phụng (SN 1983) dùng dao tự chế đâm người vợ là chị Trịnh Kim B. (SN 1984) bị trọng thương, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Qua xác minh ban đầu, do có mâu thuẫn về tình cảm, khi chị B. soạn đồ bỏ nhà đi, Phụng khuyên không được nên bực tức đã lấy dao tự chế đâm nhiều lần vào người chị B. Chị B. bị thương rất nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê.

Sau khi gây thương tích cho vợ, Võ Văn Phụng đến Công an xã Yên Luông tự thú. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" ở Hải Dương lĩnh án

Ngày 12/9, Hội đồng xét xử (HĐXX), Toà án nhân dân thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đã tuyên án cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi".

Trong phần tuyên án đối với bị cáo Trương Thị Hương (sinh năm 1986, trú tại Nam Hà - Hiến Thành - Kinh Môn - Hải Dương; được biết đến là cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi"), HĐXX cho rằng với hành vi đó, đủ yếu tố để kết tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hương mức án 7 năm 3 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo Trương Thị Hương phải có nghĩa vụ trả cho vợ chồng anh Trần Thế Xuân và chị Nguyễn Thị Minh Khánh số tiền 170 triệu đồng.

Bị cáo Trương Thị Hương (sinh năm 1986, cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi") bị kết tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: PV

Trước đó, trong phiên xử ngày 11/9, cáo trạng của Viện Kiểm sát đã kết luận: Ngày 19/02/2022, tại chỗ ở của Trương Thị Hương ở Nam Hà - Hiến Thành - Kinh Môn - Hải Dương, Trương Thị Hương đã lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh Phạm Sơn Tùng để hoạt động mê tín dị đoan, xem bói để chiếm đoạt tiền.

Hương đã xem bói cho anh Tùng, đưa ra thông tin gian dối là nếu không làm lễ giải hạn thì bố của anh Phạm Sơn Tùng sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết. Vợ chồng anh Tùng tin Hương nói và làm được thật nên chuyển khoản cho Hương 2 lần tiền, tổng số là 62.500.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hương 7 năm 3 tháng tù. Ảnh: PV

Ngày 6/12/2022, Trương Thị Hương tiếp tục lợi dụng sự mê tín vợ chồng anh Trần Thế Xuân; Hương xem bói cho anh Trần Thế Xuân, đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng anh Xuân tin tưởng là nhà anh Xuân bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá…, gia đình có vận hạn.

Để giải hạn thì phải đưa Hương 180.000.000 đồng để Hương làm lễ cúng giải hạn và gia đình anh Xuân sẽ bán được nhà trong tháng 12/2022. Vợ chồng anh Xuân tin là thật nên đã đưa cho Hương 2 lần tiền, tổng số là 180.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết.

Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của vợ chồng anh Tùng và vợ chồng anh Xuân là 242.500.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị can Trương Thị Hương đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Trương Thị Hương nhiều lần khóc, nói mình bị oan và cho rằng mình không có tội, yêu cầu HĐXX trả lại công bằng, trả lại tự do.

Gia đình bất lực nhìn con gái tự tử trong cuộc gọi video từ nước ngoài

Ngày 12/9, một lãnh đạo UBND xã Tân Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) xác nhận, gia đình đã đưa thi thể chị L.T.V. (22 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) về quê tổ chức mai táng, sau khi chị V. tự tử ở Campuchia.

Trước đó, ông L.V.Đ (44 tuổi) - cha ruột chị V., đến cơ quan chức năng ở địa phương trình báo về vụ việc của con gái ở xứ người.

Thi thể chị L.T.V. được đưa về quê. Nguồn: TPO

Theo trình bày của gia đình, khoảng tháng 6/2024, L.T.V. xin đi làm công nhân ở ngoài tỉnh. Sau đó, V. có liên lạc về nhà nói đã cùng một số người bạn đi xe máy qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia làm việc. Tuy nhiên, V. không cho gia đình biết mình làm công việc gì.

Đến ngày 6/9, V. gọi video về cho gia đình, xin nhà gửi gấp 60 triệu đồng sang Campuchia để chuộc V. về. Nếu không gửi tiền sang chuộc, V. sẽ bị đánh đập.

Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình nói với V. đợi vài ngày sẽ kiếm tiền gửi qua. Lúc này, V. tiếp tục nói nếu không có tiền đêm nay sẽ bị đánh chết. Nói xong, V. bất ngờ tự tử trong lúc cuộc gọi video vẫn đang diễn ra. Cả gia đình V. bất lực không thể can ngăn con gái.

Sau đó, gia đình đã đăng tải, tìm kiếm thông qua cộng đồng mạng và cộng đồng người Việt bên Campuchia để hỗ trợ để tìm thi thể của V.

Rạng sáng 12/9, thi thể V. được đưa về đến nhà.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về mưa lũ

Ngày 12/9, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 7,5 triệu đồng đối với anh T.N.T. (SN 1994, ở tổ 8, phường Quán Triều, TP.Thái Nguyên) về hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật, vi phạm các quy định của pháp luật, gây hoang mang trong nhân dân.

Anh T.N.T. (SN 1994, ở tổ 8, phường Quán Triều, TP.Thái Nguyên) tại buổi làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Sở TT&TT Thái Nguyên

Trước đó, ngày 10/9, trên mạng xã hội Facebook tài khoản "T. T." chia sẻ và để chế độ công khai với nội dung sai sự thật "vỡ đê hồ Núi Cốc" kèm theo hình ảnh, chia sẻ lên nhóm có tên "Beat Thái Nguyên".

Hành vi chia sẻ nội dung của anh T.N.T đã vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử "Cung cấp, chia sẻ thông tin, giả mạo, thông tin sai sự thật".

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, anh T.N.T đã nhận thức được hành vi của mình là sai, bản thân chưa nắm rõ quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội và đã kịp thời gỡ bỏ bài viết, cam kết chấp hành các quy định của pháp luật, kiểm chứng thông tin khi đăng tải bài viết trên các nền tảng mạng xã hội.