TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra dấu hiệu tội loạn luân ở "Tịnh thất Bồng Lai"; tin mới vụ bé gái bị đánh chết

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Cơ quan chức năng tập trung điều tra dấu hiệu phạm tội loạn luân

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 5/1, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cho biết, vẫn chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can trong vụ án lợi dụng tôn giáo để trục lợi xảy ra tại "Thiền am bên bờ vũ trụ", do vụ việc cơ quan điều tra vẫn còn trong giai đoạn lấy lời khai.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh này đang khẩn trương lấy lời khai một số cá nhân, trong đó có ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) có dấu hiệu phạm tội loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Qua tài liệu xác minh, ông Vân có cuộc sống và mối quan hệ với một số người trong "Thiền am bên bờ vũ trụ" khá phức tạp. Ông cùng đệ tử đã sử dụng mạng xã hội đưa nhiều thông tin về các em đang sinh hoạt tại đây, cho rằng các em này là cơ nhỡ, không nơi nương tựa.

Do đánh trúng vào tâm lý "nhẹ dạ, cả tin" rằng thiền am đang cố gắng nuôi trẻ mồ côi thành ngôi sao nên nhiều cá nhân trong và ngoài nước liên tục hỗ trợ tiền giúp đỡ.

Ông Vân gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, có những hành động lên mạng kêu gọi, gào thét đòi tự tử khi con nuôi rời khỏi chốn "tu hành" của ông.

"Cách hành xử của cá nhân ông Vân không thể nào chấp nhận. Ông diễn đủ trò làm cho các hộ gia đình xung quanh mệt mỏi, chính quyền xử lý quá chậm", bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An), sống cách "Tịnh Thất Bồng Lai" 100m nói.

"Khả năng cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can tội danh lọan luân đầu tiên. Quá trình điều tra đủ tài liệu chứng minh sẽ tiếp tục khởi tố 2 tội danh còn lại", một điều tra viên thuộc Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Công an TP.HCM khởi tố bổ sung tội danh “giết người” và “che giấu tội phạm”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/1, liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị “vợ hờ” của cha đánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố tội “giết người” và “che giấu tội phạm”.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “giết người”, riêng cha em bé là Nguyễn Kim Trung Thái bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/12/2021, Công an phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu N.T.V.A. (sinh năm 2013) tử vong tại bệnh viện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành điều tra, qua đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Trang và Thái. Ảnh trang cá nhân nhân vật

Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi ngược đãi hành hạ con.

Ngày 1/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra bước đầu, công an xác định quá trình sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, Trang đã nhiều lần đánh đập cháu A. bằng tay, cây, roi... Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ cháu A., thậm chí có lần trong lúc Trang hành hạ cháu A. thì Thái cũng có chửi mắng và đánh cháu A.

Trong khoảng thời gian từ 14h đến 18h ngày 22/12/2021, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã liên tục đánh, đạp… khiến cháu A. tử vong. Sau khi cháu A. tử vong, Thái biết Trang có đánh cháu A. nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên bị đánh tử vong vì nghi trộm chó

Như Dân Việt đã thông tin: Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh nhân thân nam thanh niên được cho là nghi phạm trộm chó bị đánh tử vong xảy ra trên địa bàn.

Nam thanh niên mặc áo Grab tử vong bên cạnh xác con chó. Nguồn: CAND

Trước đó, sáng 30/12/2021, người dân tại khu vực đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện một nam thanh niên mặc áo Grab tử vong bên cạnh chiếc xe máy và một con chó đã chết, liền trình báo cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm và các đội nghiệp vụ liên quan và Công an phường Mỹ Đình 1 đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 1h ngày 30/12/2021, Phạm Văn Hải (SN 1976) trú tại phường Mỹ Đình 1 nghi có đối tượng mặc áo Grab, điều khiển xe máy có hành vi bắt trộm chó của nhà bạn mình là Ngô Văn Cường, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm nên gọi điện thoại báo cho Cường biết. Khi Cường kiểm tra, phát hiện đã mất 1 con chó, còn lại 1 con bị chết nằm trên đường thuộc lối đi chung. Sau đó, Cường và Hải bàn bạc để phục đánh nếu đối tượng đến lấy trộm con chó còn lại.

Khoảng 30 phút sau, khi cả hai đang phục ở nhà Cường thì phát hiện 1 đối tượng đi xe máy vào lối đi chung, lấy con chó và đi ra. Hải liền đưa cho Cường một gậy gỗ dài khoảng 70cm, còn Hải cầm đèn pin ở bên ngoài lối đi chung kéo cổng, chặn không cho đối tượng này chạy ra ngoài. Khi đối tượng ra đến cổng, Cường đã lao vào tung chân đá và dùng gậy đập vào đầu làm đối tượng tử vong tại chỗ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Cường và Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh nhân thân nạn nhân, điều tra làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Công dân tố cáo cán bộ thanh tra làm sai lệch nội dung, Thanh tra Hà Nội phản hồi "nóng"

Như Dân Việt đã thông tin: Chánh Thanh tra TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận, thông báo nội dung liên quan việc công dân tố cáo cán bộ thanh tra làm sai lệch nội dung tố cáo.

Thanh tra TP.Hà Nội kết luận, việc công dân tố cáo Phó Trưởng phòng (nay là Trưởng phòng) Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 4, Thanh tra TP.Hà Nội có hành vi làm sai lệch nội dung tố cáo của công dân là sai. Trong ảnh: Trụ sở Thanh tra TP.Hà Nội. Ảnh: P.H

Thanh tra TP.Hà Nội cho biết, trước đó Chánh Thanh tra thành phố có Quyết định số 5600/QĐ-TTTP-PCTN, ngày 25/11/2021 về việc thụ lý tố cáo và thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo của công dân ở phường Đức Giang và phường Giang Biên, quận Long Biên.

Theo đó, công dân tố cáo ông Phạm Văn Giáp - Phó Trưởng phòng (nay là Trưởng phòng) Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 4, Thanh tra TP.Hà Nội có hành vi làm sai lệch nội dung tố cáo của công dân.

Cụ thể: Tham mưu văn bản số 677/TTTP-P4, ngày 21/02/2020 của Thanh tra thành phố nêu sai lệch nội dung tố cáo của công dân tại đơn ngày 7/10/2019 gửi kèm văn bản số 10004/VP-BTCD, ngày 21/10/2019 của UBND TP.Hà Nội và Biên bản làm việc ngày 20/12/2019; tham mưu văn bản số 5089/TTTP-P4, ngày 26/10/2021 của Thanh tra thành phố nêu sai lệch nội dung đề nghị của công dân nêu tại đơn đề ngày 14/7/2021 gửi Thanh tra thành phố.

Thanh tra TP.Hà Nội thông tin, căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra thành phố đã có Kết luận nội dung tố cáo, kết luận nội dung công dân tố cáo, là sai.

Đâm hàng xóm tử vong vì... chuyện đổ rác

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vụ (SN 1975, trú tại xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) liên quan đến vụ việc đâm hàng xóm tử vong.

Nguyễn Văn Vụ. Nguồn: Zing

Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc xả nước bẩn và rác thải ra đường đi trước khu vực cổng nhà, Nguyễn Văn Vụ đã dùng dao bầu đâm ông N.H.V. (SN 1962, ở cùng thôn), khiến nạn nhân tử vong.



Cụ thể, trong ngày 3/1, thấy trước cổng nhà mình có nước bẩn và rác thải, Vụ đã to tiếng chửi đổng. Đến khoảng 18h cùng ngày, sau khi uống rượu, đối tượng Vụ to tiếng cãi chửi nhau với hàng xóm là vợ ông V.

Do bực tức, Vụ đã về bếp lấy một con dao bầu đi ra hướng cổng nhà mình. Tại đây Vụ đã gặp ông V., hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không làm chủ được bản thân, Vụ đã dùng dao bầu đâm vào ngực trái ông V., khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Vụ chạy xe máy đến cầu Hiệp (thuộc xã Hưng Long) ném con dao xuống sông Luộc. Khi về đến nhà, Vụ bị Công an huyện Ninh Giang bắt giữ.

Theo cảnh sát, nghi phạm và gia đình nạn nhân từng xảy ra mâu thuẫn do nhà ông V. chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

Vụ có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản.