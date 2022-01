Truy bắt kẻ đe doạ, cướp máy tính bảng của hai cháu nhỏ đang học online ở Đồng Nai

Chiều 5/1, ông Đoàn Văn Đoàn, Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, Công an phường Long Bình Tân đang tiến hành xác minh, điều tra và truy bắt đối tượng lợi dụng nhà trọ vắng người nên đã vào đe doạ, cướp đi máy tính bảng của 2 đứa trẻ.

Bé trai đang bị đối tượng đe doạ. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, ông Đoàn cho biết sự việc này xảy ra từ ngày 3/1 nhưng người nhà không báo ngay cho chính quyền địa phương mà chỉ đăng tải clip con bị đe doạ lấy mất máy tỉnh bảng lên mạng xã hội.

Khi nắm bắt thông tin trên mạng, ông Đoàn cũng đã chỉ đạo trưởng công an phường trực tiếp điều hành, truy bắt hung thủ để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Chị Võ Thị Tuyền (quê Đồng Tháp, tạm trú khu phố 3A, phường Long Bình Tân), mẹ của hai bé bị đe doạ lấy mất máy tính cho biết sự việc xảy ra khoảng 14h15 ngày 3/1. Thời điểm này 2 vợ chồng chị đi làm ở công ty, 2 đứa con của chị (bé trai 7 tuổi, bé gái 5 tuổi) ở phòng trọ khóa kín cửa tự trông nhau.

Clip: Hiện trường 2 cháu bé bị đe doạ vụ cướp máy tính bảng

Trong lúc 2 cháu bé đang ở phòng trọ thì xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy vòng ra cửa sau. 1 trong 2 thanh niên đập ầm ầm vào cửa sau tìm cách vào phòng, đồng thời lớn tiếng đe dọa khiến 2 bé hoảng sợ khóc rống, liên tục gọi mẹ.

Vì sợ quá nên bé trai đã mở cửa sổ đưa máy tính bảng cho kẻ lạ mặt. Ngay sau đó, bọn cướp đã rồ ga tẩu thoát khỏi hiện trường còn hai cháu bé thì chỉ biết đứng khóc.

“Dịch bệnh khó khăn chỉ có cái máy tính cho con học cũng bị bọn xấu lấy mất. Do nghèo khổ chúng tôi phải đi làm để hai con ở nhà tự trông nhau, cũng không biết làm thế nào.

Để phòng sự cố xảy ra với các con, vợ chồng tôi đã gắn camera để có thể quan sát mọi hoạt động của các con và cũng phần nào giúp mình an tâm hơn. Nhưng sau sự việc này tôi sợ an toàn của các con không được đảm bảo nên đã đưa hai cháu đi gửi nhờ người ta trông hộ để an tâm đi làm”, chị Tuyền nói.