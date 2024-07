TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đồng ý khởi tố, bắt tạm giam ĐBQH Lê Thanh Vân; tin mới vụ cô gái bị bắn chết

Đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc; đồng thời tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, đại biểu khóa XV.

Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 10/7, theo đề nghị của Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Ông Lê Thanh Vân. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Lê Thanh Vân sinh năm 1964, quê tại xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; trình độ tiến sĩ luật. Ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội các khóa XIII (TP.Hải Phòng), XIV, XV (tỉnh Cà Mau) và là Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách các khóa XIV, XV.

Ông Lê Thanh Vân nhiều năm làm việc tại Quốc hội tại Vụ Hoạt động Đại biểu dân cử (nay là Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

Ông Lê Thanh Vân cũng có hơn 1 năm được luân chuyển về địa phương, làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (3/2014 - 12/2015) trước khi quay trở lại Ủy ban Tài chính - Ngân sách, giữ chức ủy viên thường trực ủy ban này.

Vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn chết: Nghi phạm thứ 3 bị bắt khi đang trốn sang Campuchia

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 10/7, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội vừa bắt giữ Đinh Xuân Sáng (SN 1984, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Sáng là nghi phạm thứ 3 trong vụ cô gái 22 tuổi bị bắn chết ở Long Biên.

Theo vị lãnh đạo, Sáng bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn sang Campuchia và đang được lực lượng chức năng di lý về Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Các đối tượng từ trái qua: Đinh Xuân Sáng, Vũ Thành Quang và Nguyễn Xuân Đạt. Ảnh: CAHN

Trước đó, tối 2/7, chị T.Q.H. (SN 2000, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đến khoảng 1h ngày 3/7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội).

Hôm đó, Vũ Thành Quang (SN 1994, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi Quang và Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Về đến nhà, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức. Sau đó, họ rủ Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi đánh nhau với nhóm của chị H.

Theo cáo buộc, Sáng mang theo khẩu súng bắn đạn bi rồi cùng đồng bọn lên xe ô tô đi tìm đối phương. Thấy nhóm của Sáng, chị H và bạn bỏ chạy thì bị Sáng lái xe đuổi theo.

Đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy (quận Long Biên), Sáng chĩa súng bắn về phía nhóm chị H rồi bỏ trốn.

Hậu quả, nữ nạn nhân trúng đạn, được người quen đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h ngày 3/7, cảnh sát bắt Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng trên đường bỏ trốn vào TP.HCM.

Lúc 18h ngày 5/7, đối tượng thứ 2 là Nguyễn Xuân Đạt đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đầu thú.

Còn Đinh Xuân Sáng được xác định bỏ trốn cùng với chiếc xe ô tô Hyundai Accent màu trắng BKS 90A-180.39 cho đến khi bị bắt.

Điều tra clip 2 cô gái đánh nhau bằng dao lam

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/7, trao đổi với báo chí, lãnh đạo của UBND thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết đã nắm bắt được thông tin vụ việc; đồng thời nói rằng cảnh sát địa phương đang điều tra làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội.

Clip 2 cô gái đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội khiến người xem lạnh tóc gáy. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, tài khoản Facebook tên "Mai Huỳnh" đã đăng tải một đoạn clip dài hơn 1 phút quay lại cảnh 2 cô gái đánh nhau. Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 1 giờ 35 phút sáng cùng ngày tại thị trấn Cái Nước.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, hai cô gái xông vào nắm tóc, đánh đá nhau trước sự chứng kiến và cổ vũ của nhiều người. Sau đó, trên cơ thể người phụ nữ mặc áo thun trắng có một số vết thương nghi do bị đối thủ dùng lưỡi lam rạch.

Sau khi clip được đăng tải đã có hàng chục nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Kẻ loạn thần vì ma túy đâm chết phó trưởng công an phường ở Huế lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/7, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Giết người" đối với bị cáo Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại phường Thủy Vân, TP.Huế).

Theo cáo trạng, khoảng 17h40 phút ngày 12/1/2024, anh Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP.Huế đang trong ca trực chỉ huy tại đơn vị thì nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc Sang đang có hành vi chặn các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh (thuộc tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân).

Nguyễn Tấn Sang - kẻ loạn thần vì ma túy đâm chết phó trưởng công an phường ở Huế lĩnh án 20 năm tù. Ảnh: Ngọc Sáng.

Ngay sau khi nhận tin báo, anh Trần Duy Hùng lập tức cùng 4 cán bộ, chiến sĩ công an, bảo vệ dân phố đến ngay hiện trường. Tổ công tác đến gặp Sang và ra sức vận động, thuyết phục, yêu cầu Sang dừng hành động quấy rối. Tuy nhiên Sang đã tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối những người làm nhiệm vụ.

Thời điểm này là giờ tan tầm, người qua lại trên đoạn đường Lê Đức Anh rất đông, nên tổ công tác đã quyết định vừa vận động vừa tìm biện pháp trấn áp để đưa Sang rời khỏi đoạn đường trên.

Cho rằng công an có thái độ uy hiếp mình, Sang đã chửi bới rồi chạy vào nhà lấy một cây dao và lao ra tấn công tổ công tác. Thấy Sang cầm dao hung hãn, rượt đuổi gây nguy hiểm cho mọi người, anh Trần Duy Hùng cùng tổ công tác tiếp cận, tìm cách khống chế Sang.

Trong quá trình khống chế Sang, anh Hùng không may bị trượt ngã, ngồi xuống mặt đường. Thấy vậy, Sang liền lao tới dùng dao đâm 5 nhát vào vùng hiểm trên người anh Hùng. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng khiến anh Hùng hi sinh.

Cáo trạng cho biết, tại thời điểm gây án Nguyễn Tấn Sang được xác định bị loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Sang là manh động, gây nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt 20 năm tù vì tội "Giết người".

Ngoài hình phạt tù, Nguyễn Tấn Sang còn phải bồi thường cho gia đình anh Trần Duy Hùng tiền mai táng phí, tiền bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng con của anh Hùng mỗi tháng 2 triệu đồng đến năm 18 tuổi.

Hung thủ dùng búa đập vào đầu nữ trung tá công an ở Bình Định: "Hé lộ" sự thật về tin đồn bị thần kinh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/7, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, bị can Nguyễn Văn Đức (SN 1980, trú thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) - hung thủ dùng búa đập vào đầu nữ trung tá công an V.T.A.V (SN 1979, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính Công an huyện Hoài Ân) có tâm lý hoàn toàn bình thường.

Có tin đồn cho rằng, đối tượng Đức có vấn đề về thần kinh, tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ bệnh án, cơ quan điều tra khẳng định, đối tượng này có tâm lý hoàn toàn bình thường.

Hành vi dùng búa đánh nhiều cái vào đầu nữ trung tá V của đối tượng Đức là để trả thù có chủ đích.

Đức khai nhận tại cơ quan công an, khi thấy trung tá V mặc thường phục điều khiển xe máy đi trên đường, nhầm tưởng đó là vợ của em rể trung tá V nên đã ra tay.

Trung tá V bị chấn thương nặng vùng đầu. Ảnh: QN

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, sau khi dùng búa đánh vào đầu khiến nữ trung tá V gục xuống đường, đối tượng Đức rất bình thản để thực hiện thêm nhiều phát búa, sau khi xác định nữ cán bộ này bất động thì đối tượng mới đến cơ quan công an để trình diện.

Trước đó, Đức cố ý gây thương tích đối với em rể của trung tá V và bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng nên nảy sinh ý định trả thù.

Khi thấy nữ trung tá công an mặc thường phục chạy xe máy trên đường, Đức tưởng đó là vợ của em rể trung tá V nên dùng búa tấn công.

Đối tượng Đức đã có 2 tiền án về tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về Cố ý gây thương tích. Đức mới ra tù, cách thời điểm xảy ra vụ việc chỉ vài tháng.

Ngày 7/7, trung tá V đang đi xe máy trên đường thuộc khu phố Gò Cau (thị trấn Tăng Bạt Hổ) thì bị đối tượng Đức điều khiển xe máy đi cùng chiều, dùng búa đánh vào đầu.

Sau khi thấy trung tá V ngã xuống đường, Đức xuống xe, tiếp tục dùng búa đánh nhiều cái đến khi nữ cán bộ này bất động, rồi đến Công an huyện Hoài Ân tự thú.

Trung tá V bị thương nặng, bể sọ, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.