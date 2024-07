TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố cựu Chủ tịch TP.Sóc Trăng; thông tin mới vụ Tịnh thất Bồng Lai

Cựu Chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 9/7, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tống đạt quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Văn Nhàn (66 tuổi) - cựu Chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng. Quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.





Ông Võ Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng vừa bị khởi tố. Ảnh: Đức Nguyễn

Thông tin ban đầu, ông Nhàn bị cáo buộc có hành vi giao đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng; đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vi phạm khoản 2 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, vào tháng 8/2022, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh liên quan đến việc giao đất tại khu dân cư ở phường 2, TP.Sóc Trăng, xác định ông Nhàn (vào nhiệm kỳ 2010-2015) thiếu kiểm tra, giám sát… điều hành một số nội dung chưa chặt chẽ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất, xây dựng nhà ở.

Thanh tra xác định, người đứng đầu chính quyền TP.Sóc Trăng thời điểm đó đã giao 30 lô đất theo hình thức đấu thầu rộng rãi chưa đúng đối tượng, không có danh sách phê duyệt cấp đất tái định cư; giao 50 lô đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Đặc biệt là việc giao đất cho một doanh nghiệp tư nhân xây dựng nhà ở để bán cho người dân tại 20 thửa đất nhưng không lập dự án đầu tư xây dựng và chưa ký kết hợp đồng…

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng xác định Chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng nhiệm kỳ này là ông Nhàn phải chịu trách nhiệm chính và có dấu hiệu tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh này cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên - bị án vụ Tịnh thất Bồng Lai về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 9/7, Công an an tỉnh Long An cho biết, tại Trại tạm giam B34, Cục An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (33 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (33 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CACC

Các quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn.

Trước đó, ngày 2/7, Cơ quan ANĐT Công an Long An đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Công an tỉnh Long An cho biết, từng tiếp nhận đơn tố cáo những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (64 tuổi ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có hành vi "giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiến hành điều tra, Công an tỉnh Long An thu thập nhiều chứng cứ chứng minh đối tượng Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.

Bị cáo Nhất Nguyên đã ra tòa xét xử 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm. TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Hung thủ dùng búa đập vào đầu nữ trung tá công an ở Bình Định: Lời khai bất ngờ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/7, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Đức (44 tuổi, ở khu phố Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định), là hung thủ dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu nữ trung tá công an ở huyện Hoài Ân.

Trung tá V bị chấn thương nặng vùng đầu. Ảnh: QN

Bị can Đức bị điều tra tội "giết người". Đức là đối tượng đã có 2 tiền án về các tội "cướp tài sản", "trộm cắp tài sản" và 1 tiền sự "cố ý gây thương tích".

Vào sáng 7/7, khi nữ trung tá V.T.A.V. (45 tuổi, công tác tại Công an huyện Hoài Ân) đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ bị Đức dùng búa tấn công nhiều nhát vào vùng đầu khiến chị bị trọng thương, nguy kịch tính mạng.

Hành vi của Đức rất dã man khi đánh tới 4 phát búa vào đầu của nạn nhân.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, trước đó, Đức cố ý gây thương tích đối với em rể của trung tá V và bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng nên nảy sinh ý định trả thù.

Khi thấy nữ trung tá công an mặc thường phục chạy xe máy trên đường, Đức tưởng đó là vợ của em rể trung tá V nên ra tay.

Trung tá V hiện đang là Đội trưởng Đội Quản lý hành chính Công an huyện Hoài Ân.

Theo bác sĩ Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân V.T.A.V bị vỡ nứt sọ và được phẫu thuật ngay sau đó. Tuy nhiên, các vết thương vùng đầu của bệnh nhân quá nặng. Bị búa đánh trên 4 cái gây lún và vỡ hộp sọ, hiện chị V vẫn hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ, Công an Nam Định lại phát hiện thêm 3 đường dây khác

Ngày 9/7, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, đơn vị này vừa qua đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng mùa EURO và phát hiện thêm 3 đường dây cá độ bóng đá khác.

Theo đó, 150 tỷ đồng là số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet mùa EURO 2024 xảy ra trên địa bàn tỉnh Nam Định mà Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an triệt phá thành công vào ngày 3/7/2024.

10 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá đang bị Công an tỉnh Nam Định tạm giữ hình sự. Ảnh: CA Nam Định

Qua điều tra, xác minh các đối tượng trong đường dây này, cơ quan công an còn phát hiện, triệt phá thêm 3 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet xảy ra tại TP.Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang.

2 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại tỉnh Nam Định gồm Trần Văn Vinh (trái) và Đỗ Trung Quân (phải). Ảnh: CA Nam Định

Cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa EURO tại tỉnh Nam Định là 2 đối tượng trú tại huyện Giao Thủy: Trần Văn Vinh, sinh năm 1995 và Đỗ Trung Quân, sinh năm 1996.

Cụ thể, vào đầu mùa giải EURO 2024, Vinh và Quân chung nhau cả trăm triệu đồng để mua tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent rồi chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc lẻ (cấp Member) cho các đối tượng thường trú trong và ngoài tỉnh Nam Định tham gia cá độ các trận bóng đá mùa EURO.

20 điện thoại di động, 4 bộ máy vi tính các loại, 2 ô tô đã bị lực lượng Công an tỉnh Nam Định thu giữ khi triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa EURO. Ảnh: CA Nam Định

Ngoài tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ, Trần Văn Vinh còn trực tiếp chơi cá độ. Để che giấu hành vi phạm tội và đối phó với lực lượng công an, hai đối tượng cầm đầu chỉ lôi kéo và cấp tài khoản cá độ cho những người quen biết, có điều kiện kinh tế. Tính từ ngày 14/6/2024 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng là 150 tỷ đồng.

Qua điều tra, xác minh các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại tỉnh Nam Định, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện, triệt phá thêm 3 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet tại TP.Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang; tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Tuyên Quang; 3 đối tượng trú tại TP.Hà Nội là Trần Văn Đoàn, sinh năm 1991, Đỗ Văn Tuấn, sinh năm 1991 và Phạm Quang Khôi, sinh năm 1993.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng 4 đường dây cá độ bóng đá này, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.

Cũng theo Công an tỉnh Nam Định, ngoài ra, quá trình khám xét phòng trọ của Phạm Văn Linh tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cơ quan công an còn phát hiện, thu giữ ma túy tổng hợp dạng ketamine.

Qua test nhanh những người có mặt tại phòng trọ, có 3 đối tượng dương tính với ma túy. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi "Tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy".

Nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở TP.Chí Linh, Hải Dương bị bắt, 500 triệu đồng treo thưởng có được thực hiện?

Sáng 9/7, thông tin Dân Việt nắm được, nghi phạm Dương Đình Luyện bị bắt là do công tác nghiệp vụ điều tra, cùng sự phối hợp của lực lượng chức năng và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương trực tiếp truy bắt hung thủ gây án. Việc truy bắt nghi phạm này không phải từ thông tin giá trị từ người dân cung cấp, vì vậy Công an TP.Chí Linh sẽ không trao thưởng số tiền 500 triệu đồng như trước đó đã thông báo.

Nghi phạm Dương Đình Luyện.

Trước đó, để phục vụ công tác điều tra, phá án, truy bắt hung thủ, Công an TP.Chí Linh đã thông báo sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị, phục vụ công tác truy tìm, truy bắt được đối tượng Dương Đình Luyện (sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP.Chí Linh) là kẻ ra tay tàn độc sát hại 2 mẹ con ở phường Văn An, TP.Chí Linh vào ngày 23/6.



Sau 15 ngày gây án, bỏ trốn nghi phạm Dương Đình Luyện bị bắt tại một công viên ở TP.HCM.

Như tin đã đưa, vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 23/6, Dương Đình Luyện đi ô tô bán tải màu xanh đến nhà bà Lê Thị Hoài tại khu dân cư Tường, phường Văn An, TP.Chí Linh. Cũng tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà Hoài và chị Trần Thị Ngọc Anh (người có thời gian chung sống cùng Luyện như vợ chồng và có con chung).

Sau đó, Luyện điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường và bỏ lại xe tại một khu ruộng thuộc khu dân cư Miễu Sơn, phường Thái Học (TP.Chí Linh).

Sau 15 ngày gây án và bỏ trốn, trưa 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được đối tượng Dương Đình Luyện, nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở phường Văn An. Luyện bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong tại một công viên ở TP.HCM.