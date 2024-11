TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng cuốc đánh anh ruột tử vong; bắt giữ đối tượng giết người sau 2 giờ gây án

Dùng cuốc đánh anh ruột tử vong

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sáng 10/11, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Y Níu Kpă vì đã dùng cuốc bổ vào đầu anh trai tử vong.

Theo lới khai của Đối tượng Y Níu (19 tuổi) trú tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/11, Y Níu và anh Y Nô (anh trai ruột) cùng một số người thân có tổ chức uống rượu tại nhà.

Y Níu dùng cuốc bổ mạnh 1 phát vào vùng trán của anh trai là Y Nô khiến nạn nhân gục ngay xuống sân tử vong tại chỗ.

Trong lúc ngồi uống rượu thì anh Y Nô mượn điện thoại của em trai là Y Níu để kết nối bluetooth mở loa nghe nhạc. Một lúc sau, Y Níu lấy lại điện thoại nhưng anh Y Nô không trả nên giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Sau đó, anh Y Nô chạy vào nhà bếp lấy 1 con dao rựa và 1 cái cán cuốc đuổi đánh Y Níu. Thấy vậy, Y Níu cũng lấy 1 cái cuốc rồi bổ mạnh 1 phát vào vùng trán của anh Y Nô khiến nạn nhân gục ngay xuống sân tử vong tại chỗ. Gây án xong Y Níu đã đến Công an huyện Krông Búk đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Y Níu duẫn tả hành vi dùng cuốc rồi bổ vào vùng trán của anh trai Y Nô.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng giết người sau 2 giờ gây án

Sáng 10/11, thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng Công an TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công TP đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trịnh Chí Tâm (SN 1991, trú phường Tân Thanh, TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi giết người.

Nguyễn Trịnh Chí Tâm bị lực lượng Công an TP Tam Kỳ bắt giữ sau 2 giờ gây án. Nguồn: CAND

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 9/11, Trực ban Công an TP.Tam Kỳ tiếp nhận tin báo về vụ chết người xảy ra tại phường Hòa Thuận nhưng chưa rõ nạn nhân, hung thủ. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường; đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ, phối hợp khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Trong lúc nói chuyện Tâm sử dụng hung khí đâm anh Nhật vùng bả vai tay trái rồi bỏ trốn. Chị Phượng đưa anh Nhật đi cấp cứu nhưng khi đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong nên chị Phượng gọi xe cấp cứu đưa anh Nhật về nhà tại xã Bình An, huyện Thăng Bình.

Ngay lập tức, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Tam Kỳ được điều động triển khai truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Trịnh Chí Tâm và hiện đối tượng đã bỏ trốn.

Sau 2 giờ truy xét, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, khoảng 23h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ đã phát hiện được vị trí của Tâm và bắt giữ được đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn tại khu vực xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành và đưa đối tượng về cơ quan đấu tranh làm rõ.

Công an điều tra vụ xe máy bốc cháy, 2 người tử vong ở Hà Nội

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h35 ngày 9/11, tại đường Ỷ Lan thuộc địa phận xã Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội). Vụ tai nạn giao thông va chạm giữa xe mô tô biển số 29AB-413.9l... lưu thông hướng Dốc Lời - ngã tư Sủi, trên xe có Nguyễn Sỹ H (SN 2006, trú tại xã Đặng Xá) và hàng xóm là Nguyễn Văn T (SN 2010), va chạm với xe mô tô biển số 29N1- 847... lưu thông ngược chiều, trên xe có Nguyễn Tiến C (SN 2008, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) và hàng xóm là Nguyễn Quốc C (SN 2009).

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau tai nạn, xe mô tô 29N1-847... đổ xuống đường, tiếp tục va chạm với xe mang biển số 29AH-051... lưu thông hướng ngã tư Sủi, do Nguyễn Văn Hải Đ (SN 2008, trú tại Đặng Xá), chở Vũ Văn C (SN 2008, trú tại Đặng Xá).

Hậu quả, các nạn nhân Nguyễn Tiến C và Nguyễn Sỹ H tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân Nguyễn Văn T và Nguyễn Quốc C bị chấn thương sọ não, mổ cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Xe máy biển số 29N1- 847... bị cháy, 2 xe còn lại bị hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

“Báo con cháy phố" bị cảnh sát 141 bắt giữ

Đêm 9, rạng sáng 10/11, Công an TP.Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều tổ công tác 141 công khai và hóa trang triển khai làm nhiệm vụ tại địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… trong đó tập trung tuần tra kiểm soát, sẵn sàng trấn áp ngăn chặn các đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Quá trình tổ công tác Y8/141 do trung tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) làm tổ trưởng thực hiện tuần tra hóa trang địa bàn theo phân công. Khi đến khu vực đường Trần Hưng Đạo, tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, bốc đầu... nên đã nhanh chóng triển khai đội hình bao vây, áp sát chặn dừng kiểm tra.



Đ.M.T. (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm bạn vừa mới quen tại trụ sở công an sau khi bị cảnh sát 141 bắt giữ.

Cảnh sát xác định, đối tượng nam giới điều khiển xe máy 29L5- 629.XX có hành vi vi phạm bốc đầu xe máy nên đã bàn giao người cùng phương tiện về Công an phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) để xử lý theo quy định.

Không lâu sau đó, 4 đối tượng khác đi trên hai xe máy lưu thông với tốc độ cao, liên tục lạng lách trên đường cũng bị tổ công tác Y8 phát hiện, bắt giữ.

Cảnh sát kiểm tra một trường hợp vi phạm.

Tại cơ quan công an, T.D.A. (SN 2006; trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, cả nhóm mới chỉ quen nhau được vài ngày thông qua Tiktok do có chung sở thích xem video lạng lách, đánh võng, bốc đầu… Tối 9/11, cả nhóm rủ nhau đi xe máy vào nội thành chơi.

Tiếp tục khai nhận về hành vi vi phạm, Đ.M.T. (SN 2008; trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cũng thừa nhận hành vi đồng thời cho biết vẫn thường xuyên “cháy phố” cùng bạn bè. Mỗi lần đi như vậy đều quay lại clip để đăng lên mạng xã hội.

Đ.M.T. cũng mở trong điện thoại nhiều đoạn video ghi lại cảnh lạng lách, đánh võng, dùng gậy gộc...

Cũng trong đêm 9/11 rạng sáng 10/11, tổ công tác Y2/141 do trung tá Nguyễn Văn Hiền, Đội phó Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) làm tổ trưởng cũng phát hiện, ngăn chặn 10 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy độ pô, lạng lách, đánh võng...

Cảnh sát kiểm tra một trường hợp vi phạm.

Điển hình là trường hợp của B.N.T.T (trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị tổ công tác 141 phát hiện hành vi độ pô xe máy.

Tại cơ quan công an, B.N.T.T. cho biết, bố mẹ cấm không cho làm, đã yêu cầu tháo pô độ ra nhưng thanh niên này không nghe lời mà vẫn tiếp tục sử dụng bởi thấy bạn bè đều làm như vậy. Bản thân B.N.T.T. cũng thấy tiếng pô sau khi độ rất to, đôi lúc thấy ngại khi đi đường.

Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, quá trình các tổ công tác 141 làm nhiệm vụ ghi nhận rất nhiều trường hợp vi phạm có độ tuổi còn rất trẻ, không được phép điều khiển phương tiện. Điều này cho thấy sự thiếu quản lý, giám sát của gia đình đối với con em mình dẫn tới tình trạng vi phạm ở lứa tuổi học sinh vẫn diễn ra. Theo chiều hướng xấu có thể dẫn tới tội phạm vị thành niên, khiến tương lai của các em bị ảnh hưởng rất lớn.

Riêng đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện trong đêm 9/11 rạng sáng 10/11, các tổ công tác sẽ xác minh cụ thể từng trường hợp, lập biên bản xử lý đối với cả cha mẹ và người giám hộ về hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi sử dụng. Đối với các vụ việc có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan công an sẽ xác minh, làm rõ, khởi tố vụ án hình sự, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, từ đêm 8 đến rạng sáng 10/11, các tổ công tác 141 đã phát hiện và xử lý tổng số 7 vụ, 9 đối tượng phạm pháp hình sự, 57 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nẹt pô, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, lạng lách đánh võng trên đường, đi xe không biển số…, đồng thời tạm giữ 53 phương tiện vi phạm, tiến hành bàn giao cho công an phường để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Người mẫu Andrea Aybar, ca sĩ Chi Dân bị điều tra nghi liên quan đến ma túy

Ngày 10/11, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM, đang tạm giữ diễn viên Andrea Aybar (29 tuổi, tức Nguyễn Thị An, hay An "Tây") để điều tra hành vi liên quan việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo nguồn tin, chiều 9/11, cảnh sát kiểm tra căn hộ tại chung cư ở TP.Thủ Đức phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiệu sử dụng ma tuý. Kết quả test nhanh xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy và bị tạm giữ.

Người mẫu Andrea Aybar đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Đ.X.

Ngoài ra, Công an quận Tân Bình, TP.HCM, cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan đang điều tra vụ ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác nghi dính líu đến ma túy.

Nam ca sĩ này bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa chỉ ở quận Tân Bình.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh Chi Dân bị chụp cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Nhiều người đồn đoán nam ca sĩ bị bắt khi sử dụng ma túy. Đây không phải lần đầu Chi Dân bị đồn đoán dính đến chất cấm này.

Hình ảnh ca sĩ Chi Dân cùng que kiểm tra ma túy lan truyền mạng xã hội. Ảnh: MXH.

Andrea Aybar sinh năm 1995, quốc tịch Tây Ban Nha. Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Cô đã tham gia vào nhiều dự án người mẫu và chương trình truyền hình, đồng thời cũng xuất hiện trong một số bộ phim và MV ca nhạc tại Việt Nam.

Andrea gây ấn tượng với khán giả Việt Nam không chỉ nhờ ngoại hình mà còn vì khả năng nói tiếng Việt lưu loát và sự hòa nhập vào văn hóa Việt Nam.

Còn Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam. Chi Dân sinh năm 1989 tại Kiên Giang, nổi tiếng với loạt bài hit như "Người Tôi Yêu", "1234", "Điều Anh Biết" và "Làm Vợ Anh Nhé".