TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nguyên Trưởng Công an TP.Phú Quốc; 1 phụ nữ bị sát hại, thi thể dưới cống nước

Bắt tạm giam nguyên Trưởng Công an TP.Phú Quốc Lê Văn Mót

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/4, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Mót (SN 1966), nguyên Trưởng Công an TP.Phú Quốc vì đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyên Trưởng Công an TP.Phú Quốc Lê Văn Mót khi còn công tác. Ảnh Đ.X

Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Mót, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra.

Ông Lê Văn Mót nguyên là Trưởng Công an TP.Phú Quốc (từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2023), nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Kiên Giang, nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu năm 2024.

Ông Mót bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan với vai trò đồng phạm trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào đầu năm 2022, tại TP.Phú Quốc. Vụ án này đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang điều tra.

Một phụ nữ bị sát hại, thi thể phát hiện ở cống thoát nước

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an thị xã Kiến Tường đang phong tỏa khu vực hiện trường nơi xảy ra án mạng để tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của một phụ nữ sinh sống tại địa phương.

Người phụ nữ xấu số được cho là chị H. (khoảng 40 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An).

Đông người dân kéo đến xem lực lượng Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, một thanh niên đi thăm ruộng ở khu vực khi đến Rạch Ông Chày bất ngờ phát hiện thanh niên đứng gần cống thoát nước có thái độ không bình thường. Nhìn thấy anh này, đối tượng leo lên bờ nổ máy xe bỏ chạy.

Lúc tới gần vị trí cống, thanh niên phát hiện một thi thể phụ nữ liền tri hô. Mọi người nghe thấy chạy đến kéo thi thể ra mé ruộng, sau đó xác định nạn nhân là chị H. (ngụ xã Tân Lập). Thi thể nạn nhân được xác định có nhiều vết thương.

Hiện nghi phạm đã đến đầu thú với Công an thị xã Kiến Tường.

Phát hiện nhiều vali chứa 184 bánh heroin trong căn hộ cho thuê ở TP.HCM

Ngày 13/4, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin từ TP.HCM đi Đài Loan, Trung Quốc, do người nước ngoài thực hiện.

Dụng cụ ngụy trang ma túy của các nghi phạm đặt mua từ Trung Quốc. Nguồn: Dân Trí

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an TP.HCM phát hiện một nhóm người nước ngoài móc nối với người tại Việt Nam để hoạt động vận chuyển ma túy từ TP.HCM đi Đài Loan, Trung Quốc.

Kiểm tra hành chính tại một căn hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn quận 1, Công an TP.HCM phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú. Đáng chú ý, tại căn phòng có nhiều vali chứa 184 bánh heroin và một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy được phát hiện cất giấu trong ngăn bếp.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định chủng loại, số lượng ma túy thu giữ; đồng thời khẩn trương truy xét mở rộng nguồn gốc số ma túy trên; triệu tập người Việt Nam đã đặt phòng cho 2 nghi phạm để làm rõ vai trò, hành vi phạm tội.

Bước đầu, 2 người nước ngoài khai nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15/3. Sau đó, họ di chuyển về TP.HCM để lưu trú trong thời gian chờ nhận 184 bánh heroin để tiếp tục vận chuyển về Đài Loan tiêu thụ.

Sau khi nhận ma túy từ một người tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhóm này cất giấu số ma túy nêu trên tại căn hộ cho thuê; đồng thời, đặt mua các máy xay, máy hàn, máy ép, các vỏ pin rỗng (đặt hàng từ Trung Quốc) thông qua dịch vụ vận chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng đến tận địa chỉ người mua.

Mục đích trên của họ nhằm nghiền số ma túy trên thành bột, sau đó đổ vào trong các vỏ viên pin nén lại và hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang; không để bộ phận soi chiếu của hải quan phát hiện khi làm thủ tục xuất cảnh về Đài Loan.

Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 3 người để tiếp tục đấu tranh làm rõ vị trí, vai trò, hành vi phạm tội của họ; tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và công an các địa phương có liên quan khẩn trương truy xét, mở rộng bắt giữ những người khác có liên quan để xử lý.

Cô gái dẫn dụ 2 bé gái về chung cư ở TP.HCM bị khởi tố thêm tội danh

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng Vi cho Công an TP.HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.



Bước đầu cơ quan điều tra xác định Vi móc nối với một đối tượng người nước ngoài, tìm trẻ em từ 6 - 12 tuổi, dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi Vi ở. Sau đó, Vi ép buộc các bé gái thực hiện một số hành động có tính chất khiêu dâm để Vi quay phim, chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài. Các đối tượng này sẽ chuyển tiền cho Vi.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt các quyết định với Phạm Huỳnh Nhật Vi. Ảnh: CACC

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 3/4, lợi dụng lúc không có người lớn trông coi, Vi đã tiếp cận, dẫn dụ cháu M (7 tuổi) và cháu L (3 tuổi) để đưa về căn hộ chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh (TP.HCM), nơi Vi đang sinh sống và ép buộc 2 bé gái thực hiện theo ý đồ của mình.



Vào cuộc điều tra, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận 1 và các đơn vị có liên quan đã tiến hành giải cứu 2 cháu, trao trả cho gia đình, đồng thời bắt giữ Vi.

Tại buổi họp báo ngày 8/4, trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, bước đầu xác định Vi dùng bánh kẹo, thức ăn, tiền bạc... để dẫn dụ và giữ hai cháu ở lại chung cư.

Tạm hoãn xuất cảnh nghi can dâm ô học sinh nữ ở Thái Bình

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Hà Thế Luân, sinh năm 1982, trú tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, Điều 146, Bộ luật Hình sự.

Cùng với các quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thuỵ cũng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hà Thế Luân.

Công an huyện Thái Thuỵ đã quyết định tạm hoãn xuất cảnh kẻ dâm ô học sinh nữ ở Thái Bình. Ảnh: CATB

Về diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 4/4/2024, Công an xã Hòa An, huyện Thái Thụy tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về việc có đối tượng thực hiện hành vi dâm ô với học sinh nữ.

Cụ thể, tin báo cho biết, khoảng 10 giờ 40 phút tại đường trục thôn Thùy Dương, xã Hòa An, huyện Thái Thụy xuất hiện đối tượng nam giới giả danh người hỏi thăm đường, lợi dụng lúc vắng người thực hiện hành vi dâm ô với học sinh nữ. Xác định đây là vụ việc có tình chất phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, đặc biệt đối với phụ huynh và học sinh trên địa bàn, Công an xã Hòa An đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy, đồng thời khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát, xác minh, thu thập thông tin để khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng Hà Thế Luân là người thực hiện hành vi phạm tội trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hà Thế Luân khai nhận đã thực hiện 1 vụ dâm ô với học sinh nữ tại đường trục thôn Thùy Dương, xã Hòa An, huyện Thái Thụy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.