Cảnh sát "đột kích" tụ điểm karaoke trong đêm, phát hiện 21 nam, nữ dương tính với ma túy

Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 1h30 ngày 12/4, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an huyện Mỏ Cày Bắc tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh nhà hàng và karaoke King (ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) do ông Ngô Thanh Tú (SN 1997) đứng tên.