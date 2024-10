TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giả công an cưỡng đoạt tiền của gái "bán hoa"; dùng trẻ em 14 tuổi giao ma tuý

Giả danh công an cưỡng đoạt tiền của gái mại dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) đang tạm giam Nguyễn Văn Hùng (SN 1986, trú xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an huyện Nam Trực lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật là chiếc còng số 8. Ảnh: CACC. Nguồn: KTĐT

Trước đó, ngày 17/9, tại một quán karaoke ở thành phố Thái Bình, Nguyễn Văn Hùng quen một nữ nhân viên phục vụ tên là T.T.L (SN 1986, trú tại tỉnh Hà Nam) và 2 người có thỏa thuận mua bán dâm với giá 2 triệu đồng.

3 ngày sau, Nguyễn Văn Hùng hẹn chị T.T.L sang Nam Định để gặp mặt. Khi gặp nhau, Nguyễn Văn Hùng đã tự xưng là cán bộ Công an huyện Nam Trực đang thực hiện nhiệm vụ bắt mại dâm và đe dọa chị T.T.L phải chuyển khoản 100 triệu đồng để không bị phạt tù. Đối tượng còn lấy còng số 8 đe dọa chị L.

Bị đe dọa, uy hiếp dồn dập, chị T.T.L đã phải vay mượn người thân được 30 triệu đồng và chuyển khoản cho đối tượng. Số tiền còn lại, đối tượng cho nạn nhân thời hạn 3 ngày để trả nốt.

Nghi ngờ đối tượng giả danh công an, ngày 23/9, chị T.T.L đã làm đơn trình báo Công an huyện Nam Trực.

Công an huyện Nam Trực kiểm tra xe ô tô tang vật của đối tượng Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: CACC. Nguồn: KTĐT

Chưa đầy một ngày tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Nam Trực đã làm rõ “cán bộ công an” tự xưng Nguyễn Anh Tuấn là Nguyễn Văn Hùng, lao động tự do và trong diện theo dõi, quản lý về hình sự của Công an huyện.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã bắt giữ đối tượng Hùng cùng tang vật là xe ô tô, còng số 8; đồng thời phong tỏa tài khoản của đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hùng khai nhận đã mua còng số 8 trên mạng xã hội để giả danh công an.

Hùng chọn gái mại dâm, nữ nhân viên phục vụ tại quán karaoke bởi đây là đối tượng dễ bị mua chuộc bởi vật chất. Hơn nữa, do đặc thù công việc nhạy cảm nên họ thường không trình báo cơ quan chính quyền.

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an huyện Nam Trực đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thông qua vụ án này, Công an huyện Nam Trực nói riêng, Công an tỉnh Nam Định nói chung, khuyến cáo người dân: cơ quan công an làm việc với người dân sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an xã, phường, thị trấn. Do vậy, việc công an triệu tập qua tin nhắn, gọi điện thoại hoặc thông qua người khác đều không có khả năng xảy ra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần đề cao cảnh giác, không nghe theo đối tượng chuyển tiền vào tài khoản đã được chỉ định, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Bắt nam thanh niên dùng trẻ em 14 tuổi giao ma tuý

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, đang phối hợp điều tra, làm rõ đối tượng sử dụng trẻ em dưới 14 tuổi để giao ma tuý.

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng phát hiện một đối tượng cộm cán mới nổi, là mắt xích quan trọng trong các đường dây mua bán ma túy trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Khoảng 19h15 ngày 6/10, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Đồng Minh Lực (SN 1992, tạm trú chung cư Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đang tàng trữ 7 gói ma túy tổng hợp dạng ma túy đá, trọng lượng 45 gram.

Đối tượng Đồng Minh Lực tại cơ quan công an. Ảnh: LLCC

Bước đầu, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Đồng Minh Lực là đối tượng cộm cán, từng thụ án vì mua bán trái phép chất ma túy.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Lực không giao ma túy tận tay mà buôn bán gián tiếp, thường xuyên thay đổi địa điểm để giao nhận ma túy.

Đối tượng thừa nhận từng sử dụng trẻ em dưới 14 tuổi để đi đặt ma túy vào các điểm chỉ định, sau đó chụp lại vị trí, gửi cho Lực để chuyển tiếp cho các đối tượng nghiện.

Tại nơi ở đối tượng, các trinh sát còn phát hiện 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại di động, xe máy và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc phân chia ma túy.

Phá chuyên án vận chuyển 30kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam

Vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 7/10, tại khu vực biên giới thuộc địa bàn ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Ban Chuyên án TN-1024p do Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chủ trì, phối hợp cùng Phòng Phòng, chống ma túy Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Bến Cầu và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng) tổ chức phá án, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Trần Văn Sướng, sinh năm 1988 và Lý Minh Thương, sinh năm 1986, cùng ngụ tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM, do sử dụng ô tô mang biển kiểm soát 51A-234.04 vận chuyển 30kg ma túy đá từ biên giới vào nội địa.

Trần Văn Sướng khai nhận, đây là lần thứ 2 y nhận vận chuyển ma túy từ biên giới về Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Bước đầu điều tra, Trần Văn Sướng khai nhận: Chiều 6/10, người đàn ông bên Campuchia (Sướng quen trước đó) gọi điện bảo Sướng lên biên giới Tây Ninh để nhận ma túy. Sướng cùng Thương đi ô tô lên khu vực biên giới xã Long Thuận, huyện Bến Cầu. Đợi đến nửa đêm, cả hai tìm đến chỗ cất giấu ma túy và bốc hàng lên xe chở về TP.HCM. Vừa di chuyển ra đến địa bàn ấp Long Phi, xã Long Thuận, Sướng và Thương bị các lực lượng chức năng bao vây, bắt giữ.



Từ những thông tin khai thác ban đầu, ngay trong đêm, Ban chuyên án cử một tổ trinh sát tiếp tục truy xét, bắt đối tượng nhận ma túy ở TP.HCM. Đến 6 giờ ngày 7/10, các trinh sát đã bắt được đối tượng Đào Trần Anh Khoa, sinh năm 2004, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Lý Minh Thương cùng tang vật 30kg ma túy. Ảnh: TTXVN phát

Với thành tích bắt giữ 30kg ma túy đá - đây được xem là chiến công lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên biên giới Tây Ninh.

Hiện vụ việc đang được Ban Chuyên án TN-1024p tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đập ly vào mặt thiếu tá - Trưởng Công an xã ở Long An

Sáng 7/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Long An) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Bảo An (35 tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ tội "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân bị đánh trọng thương là thiếu tá, Trưởng Công an xã Dương Xuân Hội Phan Ngọc Sơn (38 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành).

Trước đó, tháng 8/2024, trong lúc cùng bạn nhậu tại quán karaoke ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, thiếu tá Phan Ngọc Sơn có lời qua, tiếng lại với một thanh niên tên Phan Bảo An, ngụ xã Thanh Phú Long dẫn đến mâu thuẫn.

Đối tượng Bảo An cầm ly bia đập vào đầu trượt xuống vùng mặt thiếu tá Sơn gây thương tích chảy nhiều máu. Vị Trưởng công an được đưa đến Bệnh viện huyện Châu Thành khâu vết thương và nằm điều trị.

Sau khi xuất viện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành yêu cầu thiếu tá Sơn đi giám định tỷ lệ thương tật để xử lý đối tượng. Theo điều tra, đối tượng Bảo An đã có tiền án vừa đi tù về.

Clip tài xế xe tải vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng): Công an vào cuộc xử lý

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành mời tài xế Phan Gia P. (45 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh) đến làm việc vì người này lái xe tải vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng). Clip tài xế này vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc đã lan truyền trên mạng xã hội trước đó khiến cho nhiều xe trên cả hai chiều phải dừng lại để đảm bảo an toàn.

Clip tài xế Phan Gia P. điều khiển xe tải biển số 49H-010.51 vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc được camera hành trình của phương tiện khác ghi lại.

Cụ thể, camera hành trình của một phương tiện khác ghi lại vào 15 giờ 48 phút ngày 5/10, tài xế Phan Gia P. lái xe tải biển số 49H-010.51 lưu thông trên quốc lộ 20. Khi đến Km 100+850, đèo Bảo Lộc thì tài xế này điều khiển xe tải lấn trái đường để vượt ô tô chạy cùng chiều. Tuy nhiên, trong quá trình vượt đã không quan sát nên khiến cho nhiều xe đi cùng chiều và ngược chiều phải dừng lại vì quá nguy hiểm.

Cơ quan chức năng tiến hành làm việc với tài xế Phan Gia P.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng đã xác định được tài xế vi phạm và lập biên bản vi phạm. Quá trình làm việc, tài xế Phan Gia P. đã thừa nhận hành vi vi phạm và ký biên bản, cam kết không tái phạm.

Đèo Bảo Lộc là con đèo dài và hẹp với nhiều khúc cua nguy hiểm. Chính vì vậy, trong những năm qua, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên đường đèo này do các tài xế vượt ẩu, vượt không quan sát gây thiệt hại về người và tài sản.