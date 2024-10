Thiếu tá công an ở Long An bị đối tượng đập ly vào đầu gây thương tích, vì sao bị kỷ luật cảnh cáo?

Liên quan đến vụ thiếu tá Sơn bị đối tượng "giang hồ" đánh ly vào đầu, kéo xuống mặt gây thương tích, thiếu tá Sơn bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Minh họa

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Long An) Nguyễn Thị Diễm Quỳnh cho biết, bà đã nắm được thông tin sự việc đối tượng Bảo An đánh gây thương tích cho thiếu tá Sơn, đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Thông tin thêm với phóng viên, bà Quỳnh cho hay, Đảng ủy xã Dương Xuân Hội vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thiếu tá Sơn.

Phóng viên thắc mắc tại sao thiếu tá Sơn bị đánh thương tích lại bị kỷ luật cảnh cáo, bà Quỳnh giải thích: "Không chỉ việc thiếu tá Sơn bị đánh mà còn có nhiều tình tiết khác liên quan đến đạo đức lối sống...".

Theo đó, tháng 8/2024, trong lúc cùng bạn nhậu tại quán karaoke ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, thiếu tá Phan Ngọc Sơn (38 tuổi), Trưởng Công an xã Dương Xuân Hội có lời qua, tiếng lại với một thanh niên tên Phan Bảo An, ngụ xã Thanh Phú Long dẫn đến mâu thuẫn.



Ngay sau đó, đối tượng Bảo An cầm ly bia đập vào đầu trượt xuống vùng mặt thiếu tá Sơn gây thương tích chảy nhiều máu. Thiếu tá Sơn được đưa đến bệnh viện huyện Châu Thành khâu vết thương nhiều mũi và phải nằm điều trị.

Sau khi xuất viện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành yêu cầu thiếu tá Sơn đi giám định tỷ lệ thương tật để xử lý đối tượng.