TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giải cứu nữ sinh 15 tuổi bị dụ dỗ bán trinh (Trailer); tuyên án vụ Đại học Đông Đô

Giải cứu thành công nữ sinh mới 15 tuổi bị dụ dỗ bán trinh (Trailer). Nhóm phóng viên điều tra Dân Việt

Sau thời gian dài nằm vùng, phóng viên nắm được thông tin sẽ có một cuộc giao dịch mua bán trinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân bị dụ dỗ bán trinh là bé gái mới 15 tuổi. Nhóm phóng viên Dân Việt đã cung cấp thông tin và phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh kịp thời giải cứu thành công nữ sinh.

Tuyên án các bị cáo vụ cấp bằng giả ở Đại học Đông Đô

Chiều nay (24/12), sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô và 9 người khác trong vụ cấp bằng giả cho hàng trăm trường hợp.

10 bị cáo từng công tác tại Trường Đại học Đông Đô bị đưa ra xét xử trong vụ cấp bằng giả cho hàng trăm học viên gồm có 3 lãnh đạo và các nhân viên nhà trường. Tất cả các bị cáo đều bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Giả mạo trong công tác".

3 cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô là bị cáo trong vụ án gồm: Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô; Trần Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng, kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục; Lê Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng, kiêm Phó Viện trưởng Viện 4.0.

7 bị cáo còn lại là: Trần Ngọc Quang, Phó trưởng Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên; Nguyễn Thị Huệ - Trưởng phòng Tài vụ; Phạm Vân Thùy, nhân viên Viện Đào tạo liên tục; Nguyễn Thị Ngọc Thái, nhân viên Viện Đào tạo liên tục; Lê Thị Thanh Tâm, nhân viên Viện 4.0; Lê Thị Lương, nhân viên Viện 4.0 và cuối cùng là Ngô Quang Hiển, nhân viên Viện Đào tạo liên tục.

Trong vụ án, các bị cáo Hòa, Oanh, Hà, Quang, Huệ, Thùy, Tâm, Thái bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 359 Bộ luật Hình sự; 2 bị cáo Lương, Hiển bị truy tố theo điểm c, khoản 2, Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô Dương Văn Hòa. Ảnh: Xuân Trung

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Dương Văn Hòa khai tại tòa vì muốn giữ chức vụ của mình, nếu không thực hiện theo chỉ đạo của Trần Khắc Hùng sẽ bị đuổi việc.

HĐXX sơ thẩm nhận định, căn cứ những chứng cứ, tài liệu cũng như lời khai của các bị cáo, đủ cơ sở kết luận, trong quá trình tuyển sinh, đào tạo của Trường Đại học Đông Đô, Trần Khắc Hùng, Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô (hiện đang bỏ trốn) thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để sử dụng làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi tuyển công chức, thi nâng ngạch…

Vì vụ lợi, Hùng đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo liên tục, Viện 4.0, Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên, Phòng Tài vụ làm, cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho những người có nhu cầu.

Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, Trần Khắc Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và việc sử dụng bằng giả để kiến nghị xử lý theo quy định.

Còn lại 221 trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định được họ tên, tuổi người được cấp bằng nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác. Dương Văn Hòa bị cáo buộc biết rõ việc làm và cấp văn bằng 2 tiếng Anh không qua tuyển sinh, đào tạo là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, từ ngày 22/5/2018 đến ngày 29/3/2019, Hòa ký 429 văn bằng giả, trong đó Cơ quan điều tra đã làm rõ 208 trường hợp được cấp văn bằng giả, xác định được họ tên, tuổi, nơi cư trú, chức vụ, đơn vị công tác.

Ngoài ra Hòa còn ký các văn bản khác liên quan; giới thiệu 2 trường hợp để Đại học Đông Đô làm thủ tục để cấp bằng. Hành vi của Dương Văn Hòa bị quy kết là đồng phạm với Trần Khắc Hùng, tích cực thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo: Trần Kim Oanh, Lê Ngọc Hà, Trần Ngọc Quang, Nguyễn Thị Huệ cũng được nhận định là đồng phạm với Trần Khắc Hùng, tích cực thực hiện hành vi phạm tội.

Phạm Vân Thùy, Nguyễn Thị Ngọc Thái, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thị Lương, Ngô Quảng Hiển được xác định ở mỗi góc độ, vai trò, vị trí của mình đều đã giúp sức cho Trần Khắc Hùng thực hiện hành vi phạm tội.

Từ các lẽ trên, HĐXX quyết định, tuyên các bị cáo phạm tội "Giả mạo trong công tác". Về hình phạt, HĐXX quyết định tuyên phạt như sau:

Dương Văn Hòa 12 năm tù; Trần Kim Oanh 10 năm tù; Lê Ngọc Hà 9 năm tù; Trần Ngọc Quang 6 năm tù

Nguyễn Thị Huệ 3 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Phạm Vân Thùy 30 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Thái 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Thị Thanh Tâm 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Thị Lương 15 tháng tù, cho hưởng án treo; Ngô Quang Hiển 12 tháng tù, cho hưởng án treo.

Đối với người sử dụng bằng giả, HĐXX không xem xét xử lý hình sự với họ; đề nghị tiêu hủy các văn bằng giả họ được cấp. Với số tiền hơn 7,1 tỷ, buộc Trường Đại học Đông Đô phải truy nộp ngân sách Nhà nước.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can chặn đường sát hại bạn gái ở Hoài Đức, Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (19 tuổi) để điều tra về tội "Giết người".

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ĐX

Liên quan đến thông tin một nữ sinh tên H.T.N.H ở Hoài Đức (Hà Nội) bị bạn trai đâm chết vì mâu thuẫn tình cảm, nguồn tin của Dân Việt cho biết, hôm nay (24/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (19 tuổi, người địa phương) về tội "Giết người".

Như Dân Việt đã thông tin, An có quan hệ tình cảm với H.T.N.H. Thời gian gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Tối 22/12, An chuẩn bị hung khí, đứng canh ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. 22h30 cùng ngày, H đi làm về nhà thì bị An chặn đường ở vị trí trên. Sau đó, An lấy dao đâm tử vong H.

Công an huyện Hoài Đức đang tích cực điều tra vụ việc.

Bắt khẩn cấp thầy dạy nail dùng "ảnh nóng" tống tiền nữ học trò

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi, ở xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Tuấn Anh. Nguồn: Lao Động

Tháng 8, qua mạng xã hội, chị Đ.T.H.T. (27 tuổi, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) có quen một nam thanh niên tự giới thiệu tên là Tuấn Anh và được người này dạy nghề làm nail (sơn móng tay chân) với học phí là 3 triệu đồng/tháng.

Quá trình học nghề, Tuấn Anh lén chụp hình nhạy cảm của chị T. rồi đe dọa phải chuyển khoản 10 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được 10 triệu đồng, Tuấn Anh tiếp tục đăng tải, chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội nhằm đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của chị T..

Ngày 19/12, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Án mạng vì ăn nhậu, hát karaoke tại phòng trọ gây ồn ào

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/12, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Phan Hoàng Minh Tuấn (37 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Võ Hồng Dương (40 tuổi, ngụ thị xã Phước Long).

Khoảng 19h ngày 20/12, Tuấn tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở khu phố Phước An, phường Phước Bình, thị xã Phước Long. Cuộc nhậu có Nguyễn Đăng Cường (36 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trần Quang Trường (34 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và 3 người khác.

Dãy trọ nơi xảy ra vụ án. Nguồn: Zing

Gần 21h, thấy nhóm Tuấn ăn nhậu, hát karaoke ồn ào, anh Võ Hồng Dương cầm gậy đánh bóng chày sang đập liên tiếp vào loa kẹo kéo. Lúc này, Tuấn, Cường, Trường ra can ngăn nên anh Dương bỏ về.

Khoảng 5 phút sau, anh Dương tiếp tục cầm gậy bóng chày sang phòng trọ Tuấn chửi bới, thách thức nên Cường, Trường lao vào đánh. Tuấn lúc này từ trong phòng chạy ra cầm theo con dao đâm trúng ngực khiến anh Dương tử vong.

Biết nạn nhân tử vong, hung thủ đến Công an phường Phước Bình đầu thú.